Corre inarrestabile anche questo mese di maggio ed ecco che l'Oroscopo dal 16 al 22 maggio è pronto a svelare che settimana aspettarsi. Lunedì 16 maggio si partirà con un importante avvenimento, ossia quello dell'eclissi di Luna. Ci sarà anche la transizione del Sole nella casa dei Gemelli, che finirà per smuovere diverse situazioni. Dopo un periodo di tensioni e stalli, ecco che molti segni zodiacali potranno riemergere. Amore, lavoro, soldi, salute e altro ancora, scopriamo le previsioni astrologiche di questa settimana, dando un'occhiata anche all'ascendente.

Oroscopo dall’Ariete al Cancro

Ariete - Settimana in grande spolvero, non dovrebbero esserci grossi problemi. Gli ultimi tempi vi hanno portato a discutere con una certa persona oppure a rimettere in discussione delle certezze. I nodi verranno al pettine, ma dovrete essere voi a prendere la situazione in pugno. Con i figli o i genitori le divergenze di opinione caratterizzeranno le giornate di questa settimana, ma riuscirete a trovare un giusto compromesso. Spazio alla prevenzione, meglio prevenire che curare. Non dovrete badare al soldo per quanto riguarda la salute!

Toro - Ci sono state delle incomprensioni di recente, forse con un famigliare o un collega oppure con un vicino. Nel lavoro sembrano mancare gli stimoli e questa settimana non farà altro che accentuare le difficoltà recenti.

A volte è necessario toccare il fondo per rilanciarsi in superficie. Lasciatevi andare, allora. In amore si respirerà un’aria di incertezza. Siete degli indecisi cronici, a volte pensate A e altre volte pensate B. Occhio all’alimentazione e allo stress. Programmate una vacanza al mare o in un posto rilassante, andranno bene anche soltanto un paio di giornate.

Gemelli - Problemi a livello sentimentale o famigliare. Non vi sentite amati o compresi dal partner, nonostante la buona volontà che ci mettete. In questa settimana, però, potrete voltare pagina e mettere una pietra sopra le situazioni degradanti. Luna in Sole porterà luce dentro e fuori di voi. Cercate di concretizzare qualcosa, non limitatevi a osservare: agite.

A breve festeggerete qualcosa, un traguardo importante e sudato. C'è chi vorrebbe allargare la famiglia, far parte di un gruppo, perché detesta la solitudine e il silenzio. Un po’ di sane letture vi sapranno rigenerare mentalmente. In questo delicato periodo avete bisogno di un’illuminazione, una guida o un’ispirazione. Soldi in uscita.

Cancro - Maggio particolare, che fa da preludio a un giugno importante. Alcuni cancerini stanno passando un periodo di alti e bassi, in cui delle cose sono state messe in discussione. In settimana avrete la spinta giusta per ottenere chiarimenti. Non continuate a procrastinare e portate a conclusione quel progetto o discorso. Basta rimanere in panchina, scendete in campo e prendete il toro per le corna.

Prenotate una visita dal medico, dal dentista. Tempo di shopping, estetista e parrucchiere: un rinnovo del look vi gioverà. Distanze in amore, incomprensioni, punti di vista differenti.

L’Oroscopo settimanale dal Leone allo Scorpione

Leone - Settimana di fuoco, o dentro o fuori. Dopo le ultime vicende che vi hanno fatto tribolare un bel po’, finalmente potrete ricominciare. Affinate le armi, perfezionate la tecnica e non perdetevi in un mare di inutili polemiche. Siete un segno curioso e di larghe vedute, per cui non fermatevi all’apparenza e verrete premiati. Chi parte da zero non dovrà copiare gli altri ma cercare di essere originale, alternativo. Questo vale nel lavoro, nello studio e in altri comparti.

Settimana dedicata al denaro e ai doveri di famiglia e casa. Occhio ai guasti oppure ai ritardi, non siate maleducati nei confronti del prossimo! Chi ha dei figli, necessità di un maggior afflusso di cassa. Basta tv e cibo spazzatura, prendetevi cura di voi stessi.

Vergine - Siete un segno ricco di risorse e buona volontà. In settimana potrete togliervi delle soddisfazioni. La tarda primavera invita alla prudenza, perché in questa stagione è facile procrastinare e lasciar perdere i progressi fatti sinora. Pensateci due volte prima di gettare la spugna, state arrivando al traguardo! Assicuratevi di non rimanere a secco. In un periodo così importante a livello generale, bisogna saper prevenire le tendenze e i possibili disastri.

Più libri e meno tv, più tempo all’aria aperta e meno tra le mura domestiche. I figli o i genitori avranno qualcosa da dirvi, ascoltateli. Non uscite senza protezione solare!

Bilancia - In settimana sfreccerete come un treno ad alta velocità. Dopo un periodo sottosopra, forse dovuto a una perdita o alla lontananza da una persona cara oppure a un ridimensionamento economico e lavorativo, sarà imperativo ripartire. Meglio ricominciare da zero che rimanere fermi al "via". Le confusioni interiori potranno essere chiarite. La volontà non vi mancherà. Avrete delle faccende domestiche di cui occuparvi e dovrete destreggiarvi tra una scadenza e i problemi di cuore e testa. Prediligete un’alimentazione appropriata e non affidatevi alle diete del momento.

I migliori risultati sono quelli che si sviluppano gradualmente. Tenetevi distanti dai fuochi di paglia.

Scorpione - La vena creativa non vi mancherà. Aspettatevi una settimana piena di sviluppi ma anche di crolli emotivi. Ci sono stati dei cambiamenti, niente è più come prima. La vita è in continuo mutare, per cui non bloccate l’evoluzione. Voltate pagina, anche se il vostro cuore piange o regge un peso. L’estate sarà epocale, perciò rimboccatevi le maniche e datevi da fare. In famiglia avrete più tempo da trascorrere con i vostri cari. Programmate una gita fuori porta, anche di poche ore. Con la salute sarà bene tenere sempre alta la guardia e non sottovalutare niente. Telefonate o messaggi in arrivo!

Predizioni dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Maggio profumato di sentimenti e accordi, ma in settimana dovrete fare un po’ di conti perché qualcosa non quadrerà. Ci sono stati dei mutamenti che ancora state cercando di assimilare. Siete un segno vorace e passionale, ma l’età inizia a farsi sentire. Non gettare la spugna se la situazione generale dovesse scuotervi nel profondo. In questo periodo conviene fare piccoli passi e ragionare sul breve termine. Le tensioni famigliari andranno superate, specie se si vuole fare fronte compatto. Cercate di essere maturi e di vedere anche il punto di vista dell’altro/a. L’amore è un giardino da coltivare con cura e costanza, perciò estirpate le erbacce e innaffiate con tanta passione.

Dopo una settimana intensa, nel weekend potrete recuperare le energie.

Capricorno - Per quanto amiate la solitudine, in settimana sarete al centro di movimenti e caos. La vostra presenza sarà richiesta e potreste anche scontrarvi con qualcuno che vi starà troppo addosso. Una situazione particolare si verificherà e vi lascerà con il fiato sospeso. Visite dal dentista o dal medico di famiglia, qualcuno è in cura presso uno specialista ed è preoccupato per il futuro. Prima di dormire rilassatevi con un bel libro e una bella tisana calmante. Cercate di fare più vita attiva e meno sedentaria. Non importa in che condizioni riversate, datevi sempre uno scopo!

Acquario - L’età è soltanto un numero e il più delle volte viene usata come scusa per non fare e per non essere.

Bando alle chiacchiere e reinventatevi. Non è mai finita nella vita, perché la speranza è l’ultima a morire. Chiedete aiuto, leggete molti libri e circondatevi di persone ottimiste. Rafforzate il vostro spirito. Le coppie potranno superare la crisi, del resto una seconda occasione non si nega a nessuno. I single potrebbero avere a che fare con delle persone che non sono compatibili con il proprio carattere, ma mai dire mai. Dedicatevi al giardino, alla scrittura o qualunque sia il vostro hobby: vi aiuterà a scacciare lo stress.

Pesci - Aria tossica attorno a voi, correte ai ripari! Mettete in conto non solo un piano B e C, ma anche un piano D perché non si sa mai nella vita. Saprete sfoggiare un bel fascino, vincere le vostre paure e sbarazzarvi di coloro che vi tengono fermi al punto di partenza.

In due sarà più facile venire a capo di un problema, perciò apritevi a confidenze. Chi lavora da casa dovrebbe muoversi di più e non cedere alla tentazione di strafare. È importante dedicare del tempo di qualità alle persone care per ricordare il bene che si prova per loro. Non fasciatevi la testa prima di esservela rotta.