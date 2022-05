L'Oroscopo dal 9 al 15 maggio è pronto a passare in rassegna le stelle per la seconda settimana di questo mese. La settimana partirà sotto l'influsso della Luna in Leone, quindi si prospettano delle giornate ruggenti e carismatiche. Sabato e domenica, invece, l'astro argenteo sarà nella casa dello Scorpione, un segno d'acqua. Chi viaggerà al massimo della potenza saranno, in modo particolare, i nati del Cancro e del Leone. Al contrario, i Sagittario avranno un periodo costellato di alti e bassi. Le novità, per tutti, non mancheranno. Detto ciò, scopriamo nel dettaglio che cosa dicono le previsioni astrologiche di questa settimana.

L'Oroscopo settimanale dall'Ariete al Cancro

Ariete - Occhio alla prima parte della settimana, che potrebbe riservare qualche insidia di troppo. Ritardi, imprevisti, discussioni, recriminazioni, qualcosa potrebbe non andare nel verso giusto. Fortunatamente la situazione migliorerà alle porte del weekend, ma se sarete riusciti a mantenere la calma, allora verrete premiati. Continuate a mettere in primo piano la salute, via libera a cibi freschi e ben cucinati. Coloro che non l'hanno ancora fatto dovranno attivarsi entro mercoledì per fare una pulizia a livello generale. Sarà meglio sbarazzarsi dei rapporti tossici e degli oggetti guasti e inutili, in modo tale da avere più energie possibili.

Toro - Siete soliti scappare quando la situazione si fa più seria, ma questo non va bene e sarà meglio che cambiate atteggiamento.

Avete avuto un inverno decisamente pesante e ancora adesso ne state pagando le conseguenze. Preparatevi a vivere una settimana di grande energia, in cui l'amore potrà anche fare un passo in più. Chi è single, ripenserà o rivedrà un ex e il cuore esploderà. Vibrazioni positive all'interno della sfera professionale. A quanto pare una persona a voi vicina non fa altro che essere pessimista.

Non imitatale e cercate di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno! Weekend pieno di sprint e passione, occhio a non esporvi troppo al sole!

Gemelli - Mano mano che si avvicina giugno, il caldo inizia a farsi sempre più intenso. Ed ecco che dovrete iniziare a bere più acqua possibile e a prediligere una sana alimentazione. L'inizio della settimana vi vedrà indaffarati, in casa, con i figli o nel lavoro.

Dovrete implementare o rivedere qualcosa di un certo spessore. Rimanete nel giro e allacciate i contatti giusti, quelli che possono spalancarvi le migliori porte. Nel cuore della settimana avrete la fortuna dalla vostra parte, a breve festeggerete il vostro compleanno e già penserete ai regali che vorreste ricevere o farvi. Delle recenti perdite economiche potranno venire rimpinguate. Le coppie di vecchia data sono complici, ma la passione e il romanticismo scarseggia! Uscite in compagnia nel weekend.

Cancro - Buona la prima parte della settimana, ma il weekend lo sarà ancora di più. Sarete al massimo della forma mentale. Risulteranno favoriti i progetti, sia vecchi che nuovi. A volte volete soltanto rinchiudervi e guardare serie tv dalla mattina alla sera, ma avete troppe faccende di cui occuparvi.

Riprogrammate la vostra quotidianità in modo tale da potervi ritagliare quelle ore necessarie da dedicare alle vostre passioni, qualunque esse siano. Con il partner qualcosa sta per cambiare e lo farà a partire da agosto in poi! Preoccupati per il lavoro o i soldi, ma non dovrete lasciarvi cogliere dal panico. Considerate l'idea di fare una vacanza, ne gioverà la salute.

Previsioni astrali della settimana al 15 maggio, dal Leone allo Scorpione

Leone - Settimana che parte con la massima potenza e questo perché la Luna sarà nel vostro ruggente segno. Sprizzerete energia e fascino da tutti i pori, inoltre, sarete inarrestabili. Il carisma vi porterà verso il traguardo, ma sarà meglio prefissarsi un altro nuovo obiettivo: guai a rimanere senza!

In amore la complicità si farà più densa, specie dopo il weekend trascorso. Nel cuore della settimana si segnala un po' di faccende da sbrigare, forse dovrete recarvi all'ufficio postale o in banca. Le questioni pratiche e burocratiche potrebbero giungere ad un punto di svolta. L'amore, per i cuori solitari, avrà molteplici occasioni tutte da esplorare. Aria di avventure. In settimana potrebbe succedere qualcosa di importante a livello generale!

Vergine - I liberi professionisti risulteranno molto provati e stressati. Non è facile lavorare tutti i giorni, ma non tirate troppo la corda. Il vostro corpo rischierà di pagare delle amare conseguenze, perciò cercate di rallentare e di delegare. Non potete continuare a fare tutto voi, perciò chiedete aiuto!

Problemi con un vicino o un collega, cercate di pazientare perché delle soluzioni risultano in dirittura d'arrivo. Concentratevi su ciò che conta davvero e smettetela di preoccuparvi per ogni minuscola vicenda che non dipende da voi. Gli ultimi giorni della settimana porteranno relax e armonia in famiglia o con il partner. Potrete fare progetti di coppia, conquistare la persona che vi interessa oppure accettare degli inviti. Cerimonie in vista! Regolate il portafogli.

Bilancia - Settimana che parte sotto buoni auspici. Ottimi pianeti che vi renderanno felici. Potrete anche togliervi una certa soddisfazione. Gli ultimi tempi sono stati piuttosto pesanti, ma bene o male siete andati avanti. Qualcosa di importante potrebbe accadere e riguarderà l'aspetto generale.

Occhi puntati verso la professione, forse non siete più convinti del percorso intrapreso. Non è mai troppo tardi per cambiare marcia! Le coppie che stanno insieme da 7-8 anni, risultano essere in crisi. Se il rapporto è solido, allora ogni tempesta potrà essere superata. Grosse spese in dirittura d'arrivo, datevi una regolata. Litigi o distanze con la persona amata. Possibili problemi di salute, riguardatevi!

Scorpione - Settimana che promette qualcosa in più, ma dovrete rimboccarci le maniche perché nulla piove dal cielo. Risulteranno favoriti coloro che hanno un progetto in cantiere e chiunque stia studiando sodo. Sarà bene non perdere di vista il proprio benessere, lo stress rischierà di tradursi in mal di testa e pelle spenta.

Una capatina dall’estetista o dal parrucchiere vi gioverà. Non è forte chi reagisce alle provocazioni, ma chi se le lascia scrollare di dosso e guarda oltre. Coloro che hanno alle spalle una perdita, presto otterranno una ricompensa per le sofferenze vissute. Weekend da trascorrere in famiglia o insieme alla persona del cuore.

Oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Settimana di alti e bassi. Occhio alle discussioni o incomprensioni con una certa persona. Nel lavoro sarete affannati, ma considerate di avvalervi di uno strumento capace di agevolarvi nel vostro mestiere. Non prediligete il risparmio sulla salute! Aprirete gli occhi e vi renderete conto di avere dato qualcosa per scontato e dovrete correre ai ripari.

Imparate la lezione e non ricadete bei vecchi errori. In famiglia c’è chi dovrà prendersi cura di un famigliare che non sta bene e la tensione sarà troppa da gestire: fatevi dare una mano! Essere un pochino egoisti è doveroso bei propri confronti. Bollette alte vi hanno spinto a tagliare ulteriormente sulle spese.

Capricorno - La prima parte della settimana sarà piena di insidie e lavoro. Avrete delle serate piuttosto stanche e non avrete voglia di uscire. Chi studia a breve dovrà sostenere un esame o una certa prova. Chi lavora, invece, potrebbe rischiare un ridimensionamento oppure vedersi spostare in un altro reparto. Portate pazienza, non sono tempi in cui protestare. Ritrovate serenità attraverso le passioni e gli hobby, qualunque essi siano.

Pulizie casalinghe. Occhio agli spigoli e agli oggetti contundenti. Chi ha dei figli piccoli, potrebbe ricevere una notizia su di loro.

Acquario - Ultimamente l’amore è finito in secondo piano a favore dei altri aspetti che vi stanno tenendo occupati. Avrete delle giornate intense, in cui suderete moltissimo e crollerete stanchi la notte. La salute, però, risulterà ballerina forse perché via dell’instabilità del tempo. Occhio a dove metterete i piedi e a ciò che direte. Non alzate troppo il gomito, non fate le ore piccole e non abbuffatevi di cibo spazzatura! Chi ha delle responsabilità famigliari, qualcosa si smuoverà su questo comparto. Soldi in entrata per i liberi professionisti, ma per i prossimi due mesi sarà meglio rinunciare a qualche spesa.

Arrangiatevi!

Pesci - Ultimamente la vostra vita è tutta un lavoro in corso. Avete trovato un equilibrio tra vita privata, famiglia e professione, ed ecco allora che vi attende una settimana a dir poco favolosa. I single over 30 saranno aperti a nuovi incontri, ma a causa delle alte aspettative si rischierà di chiudere molte porte. Chi sta vivendo un rapporto tossico e manipolatore, allora farà meglio a chiedere aiuto ad uno specialista e a preparare un piano di fuga. Non sfogate le vostre frustrazioni sul cibo e prendetevi cura di voi stessi in qualsiasi circostanza. Notizie clamorose in arrivo!