L'oroscopo della giornata di venerdì 20 maggio vedrà un Acquario estremamente curioso per via di Mercurio in trigono, mentre l'Ariete potrebbe decidere di fare degli investimenti al lavoro. Cancro sarà messo a dura prova dalla Luna e da Venere in cattivo aspetto, mentre Pesci si sentirà piuttosto bene in compagnia delle persone che ama. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 20 maggio.

Previsioni oroscopo venerdì 20 maggio 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale poco convincente nel corso di questa giornata.

Venere porta romanticismo, ma se questo non è abbinato a buon senso e il giusto atteggiamento, tra voi e vostra fiamma non ci saranno poi momenti così dolci. Sul fronte professionale potreste decidere di fare degli investimenti allo scopo di migliorare la vostra posizione. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali più che soddisfacenti secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 20 maggio. Con questo cielo vi avvierete verso un fine settimana splendido in amore. Single oppure no, finalmente inizierete a vedere l'amore sotto una luce differente. Per quanto riguarda il lavoro Marte porta tante energie in voi, da spendere non solo per i vostri progetti, ma anche per qualcosa di più ambizioso. Voto - 8️⃣

Gemelli: cielo che sicuramente vi permetterà di fare nuovi incontri.

Venere vi rende attivi e sociali con il mondo esterno, e avere nuove persone nella vostra vita sarà davvero stimolante per voi. Tra queste poi potrebbe esserci qualcuno in grado di colpirvi. Sul fronte lavorativo non avrete alcun dubbio su come agire con i vostri progetti, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale in crisi con la Luna e Venere contro di voi.

Le occasioni amorose sono unicamente mordi e fuggi, per voi, ciò nonostante avrete la sensazione che non sia abbastanza. Sul fronte lavorativo sarà importante sfruttare le energie che Marte vi darà per portare avanti i vostri progetti, nonostante i mille imprevisti. Voto - 5️⃣

Leone: giornata piuttosto tranquilla per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo.

Venere regolerà i rapporti con la vostra anima gemella, e non vi mancherà nulla per essere felici insieme al partner. Se siete single sognare l'amore sarà possibile, ma non dovrete fermarvi solo a questo. In ambito professionale, anche se il lavoro non vi manca e procede abbastanza bene, vi piacerebbe comunque avere qualche entrata in più. In fin dei conti, la vostra fatica ha anche un valore. Voto - 8️⃣

Vergine: un'ottima Luna dal segno del Capricorno vi permetterà di vivere intense emozioni sul fronte amoroso. Non vi farete mancare nulla tra voi e il partner per essere felici, raggiungendo così un'ottima stabilità. Sul fronte lavorativo ci saranno ancora molte cose da sistemare, proprio per questo sarà meglio non dare nulla per scontato.

Voto - 7️⃣

Bilancia: questo cielo non vi darà un attimo di pace secondo l'oroscopo di venerdì 20 maggio, soprattutto in ambito amoroso. Single oppure no, con la Luna e Venere in cattivo aspetto, non sarà facile per voi comprendere lo stato d'animo della persona che vi piace. Ciò potrebbe rappresentare un problema per le vostre relazioni romantiche. Un po’ meglio nel lavoro grazie a Mercurio e Saturno, ma in ogni caso non sperate in risultati eccezionali. Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata più che soddisfacente per dedicarsi alle vostre questioni romantiche. La Luna in sestile saprà dirvi cosa è più giusto fare per godere al meglio della vostra vita sentimentale, ma dovrete anche saperla preservare e coltivare.

Nel lavoro ve la caverete piuttosto bene con i vostri progetti, anche se potreste fare di più. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale davvero appagante secondo l'oroscopo di venerdì 20 maggio. Venere in trigono favorirà sicuramente nuovi contatti, soprattutto per voi single in vena di fare nuove esperienze. Per quanto riguarda il lavoro ultimamente ci sono alti e bassi per via di questo contrasto tra Giove e Mercurio. Cercate di stare più attenti ai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: la Luna sarà nel vostro cielo in questa giornata di venerdì, ciò nonostante meglio comunque non avere alte aspettative sul fronte amoroso. Single oppure no, cercate di capire cosa vuole veramente da voi la persona che amate.

In ambito lavorativo con Marte in sestile avrete una bella grinta, ma senza idee valide, difficilmente andrete lontano. Voto - 6️⃣

Acquario: Mercurio in trigono dal segno dei Gemelli vi renderà estremamente curiosi in questa giornata, soprattutto sul fronte professionale. Potreste avere infatti nuove e interessanti idee da sviluppare, soprattutto voi nati nella terza decade. Per quanto riguarda i sentimenti sarà una giornata tutto sommato discreta grazie a Venere. Single oppure no, non mancheranno bei momenti romantici che vi aiuteranno a legare con la persona che vi piace. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in sestile vi aiuterà a sentirvi molto bene con le persone che amate. Single oppure no dunque, avrete sempre un motivo valido per stare in allegria con il partner o con i vostri amici più cari, o con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro il periodo non sarà il più proficuo in assoluto, ma se volete, potete riuscire a prendervi qualche soddisfazione. Voto - 7️⃣