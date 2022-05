L'oroscopo di venerdì 20 maggio avrà in serbo tante sorprese e novità. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno la vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi si farà trasportare dalla positività e chi proverà a dare il meglio sul lavoro.

Secondo le previsioni astrologiche di domani, l'Ariete, il Leone e i Pesci saranno dotati di una grande fantasia, mentre il Toro e il Capricorno adotteranno strategie più concrete. I Gemelli e l'Acquario sprigioneranno tutto il loro entusiasmo, al contrario del Cancro e del Sagittario che si abbandoneranno alla malinconia.

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo del 20 maggio.

Previsioni astrologiche di venerdì 20 maggio: Toro ambizioso, Cancro preoccupato

Ariete: troverete soluzioni alternative a problemi difficili da risolvere. Sarete certi di poter superare qualunque ostacolo grazie al giusto approccio. Condividerete momenti speciali con il partner, ma avrete poco tempo da dedicare alla casa e alla famiglia. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di non dare troppo peso alle critiche.

Toro: sfrutterete ogni arma a vostra disposizione per raggiungere il successo. Sarete molto ambiziosi sul lavoro. Non vi accontenterete di ricevere lo stipendio, ma cercherete di guadagnare una certa posizione. Alcuni vi vedranno come un saldo punto di riferimento, me altri non condivideranno il vostro modo di fare.

La comunicazione sarà essenziale.

Gemelli: la giornata di domani sarà molto positiva. Vi sveglierete di ottimo umore e farete di tutto per trasmetterlo anche ad amici e parenti. Non vi abbandonerete alle preoccupazioni perché preferirete vedere il bicchiere mezzo pieno. Avrete modo di conoscere nuove persone e di entrare in contatto con caratteri totalmente diversi.

Attenzione a non deludere il partner.

Cancro: dovrete affrontare delle situazioni non facili. A livello sentimentale, entrerete in un vortice di negatività. Non avrete chiare le intenzioni del partner e le sue parole non saranno di aiuto. Le previsioni astrologiche del 20 marzo vi consigliano di essere più fermi nelle vostre scelte.

Fare marcia indietro non vi sarà d'aiuto.

Oroscopo di domani 20 maggio: Leone fantasioso, Vergine furiosa

Leone: adorerete immergervi in storie sempre nuove. I film, le serie tv e i libri saranno pane per i vostri denti. Avrete bisogno di prendere una piccola pausa dalla quotidianità perché vi renderete conto di esservi sottoposti a uno stress eccessivo. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di provare a eliminare i pensieri intrusivi.

Vergine: proverete una profonda rabbia. Reagirete con aggressività davanti alle ingiustizie, ma farete un cattivo uso delle parole. Non sarà facile comunicare con voi e il vostro desiderio di liberarvi di alcune persone potrebbero spingervi a commettere degli errori.

Sarà fondamentale circondarvi di persone che vi vogliono bene.

Bilancia: il rapporto con il partner entrerà in un momento di crisi. I reciproci atteggiamenti diventeranno un po' troppo pressanti. Sentirete il bisogno di avere maggiore libertà. Il lavoro si trasformerà in una valvola di sfogo e in una vera e propria via di fuga. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a parlarne apertamente, ma con cautela.

Scorpione: la vostra grinta verrà messa a dura prova da una giornata sfortunata. Non avrete voglia di svolgere le consuete attività e cercherete un confronto con i vostri amici. Le loro parole vi aiuteranno ad affrontare le situazioni in modo diverso. Però, ci vorrà del tempo affinché ciò avvenga.

Per ora, non dovrete fare altro che resistere.

Previsioni zodiacali del 20 maggio: Sagittario ansioso, Acquario innamorato

Sagittario: il futuro vi metterà addosso molta ansia. Avrete paura di non riuscire a trovare il lavoro che vi soddisfi. Inoltre, le poche opportunità intorno a voi non faranno altro che peggiorare la situazione. La famiglia e gli amici cercheranno di farvi stare meglio in tutti i modi possibili. Anche il partner, per vostra fortuna, si rivelerà molto comprensivo.

Capricorno: affronterete la realtà a testa alta. Non cercherete modo alternativi per superare le difficoltà. Esprimerete chiaramente la vostra opinione rischiando, in alcuni casi, di mettere in imbarazzo l'interlocutore.

Le previsioni astrologiche vi suggeriscono di non esagerare con le parole. Qualcuno, infatti, potrebbe offendersi.

Acquario: la relazione con la persona amata vi renderà euforici. Sarete fieri di poter portare avanti il rapporto di coppia. Vorrete organizzare qualcosa per rendere questa giornata indimenticabile. Non sarà necessario spendere molto, vi basterà mettere amore in ciò che farete. Il partner non potrà resistere al vostro fascino.

Pesci: vi perderete in territori fantastici e in mondi inesplorati. Vi aggrapperete a ogni pensiero pur di liberarvi dalle difficoltà della giornata. Il lavoro sarà molto stressante e anche la relazione con i colleghi vi porterà sul punto di rottura. Sarà importante non farvi prendere dal panico e scegliere la strada più adatta a voi.