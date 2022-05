Per la settimana dal 9 al 15 maggio 2022, l’Oroscopo si presenterà con delle posizioni planetarie piuttosto interessanti. Venere sarà ottimale per i segni di fuoco, tutti presenti alle prime posizioni, mentre uscirà lentamente dall’opposizione del segno del Gemelli e per esteso anche da altri segni di aria.

Di seguito, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana.

L’oroscopo della settimana: Leone al ‘top’

1° Leone: ritornare in vetta alla classifica dell’oroscopo significherà avere Venere e Marte dalla parte della vostra costellazione.

Sarà il momento di innamorarvi, di instaurare alcuni legami voluti e ad avere con la vostra squadra di lavoro la sintonia necessaria per condividere progetti ambiziosi da concretizzare questa settimana stessa. Ci sarà un rialzo considerevole anche con gli affari e i guadagni, anche se dovrete fare attenzione a qualche spesa di troppo.

2° Scorpione: in questa settimana si aprirà uno scenario davvero molto favorevole per le emozioni, per i sentimenti e per trovare la persona che potrebbe accompagnarvi in una relazione decisamente duratura. Venere sarà molto interessante anche per il lavoro, con più colloqui per chi è ancora alla ricerca di un impiego e dei guadagni molto più fruttuosi che potrebbero dare l’avvio ad un investimento importante.

3° Sagittario: avrete molte novità che potrebbero interessare la sfera privata. Avrete voglia di fare nuove esperienze e di instaurare un legame d’amore o di amicizia. Vorrete agire in modo più volitivo sul lavoro ed essere al centro dell’attenzione. Secondo l’oroscopo si avvererà anche qualche piccolo desiderio, se davvero lo vorrete.

Probabilmente nel lavoro cambieranno alcune abitudini in meglio.

4° Toro: sicuramente ci sarà molto romanticismo nell’aria, nel corso di questa settimana. La presenza del pianeta Venere vi aiuterà non soltanto con l’amore, ma soprattutto con la fortuna. Difatti, avrete occasioni imperdibili sul lavoro ma anche degli affari che sorvoleranno le vostre aspettative.

La creatività continuerà a dare i suoi frutti, mentre sul piano personale ci sarà una ripresa della vostra determinazione.

Cambiamenti per Capricorno

5° Capricorno: avrete voglia di cambiamenti, e per riuscire a farne alcuni siete disposti a rischiare molto, a ridare nuova linfa alla vostra creatività e a dare il massimo sul lavoro. Sicuramente con questo atteggiamento positivo fare anche una bella sorpresa al partner, come una nuova avventura. Avrete a disposizione molti mezzi per poter concretizzare qualche sogno rimasto nel cassetto a lungo.

6° Ariete: riuscirete ad essere più selettivi con le persone che vi hanno procurato dei dispiaceri. Probabilmente avrete a che fare con qualche decisione piuttosto sofferta, ma al tempo stesso avrete a portata di mano una positività che vi permetterà di essere socievoli.

Avrete delle novità sul lavoro nella seconda parte della settimana ed anche dei guadagni in più, secondo l’oroscopo.

7° Acquario: ritroverete delle abitudini che avete abbandonato da tempo per avere una maggiore tranquillità e stabilità dal punto di vista finanziario. Avrete qualche spesa che potrebbe mettervi in difficoltà e relazioni che probabilmente avranno fatto il loro corso, per cui staccare la spina per qualche giorno sarà un ottimo antidoto alla noia e alla routine.

8° Gemelli: Venere uscirà dall’opposizione che ha afflitto il vostro segno. Nel corso di questa settimana ci sarà occasione di ricominciare a guardarvi attorno e di ristabilire un contatto con il vostro partner. La sorte giocherà un ruolo fondamentale nel lavoro, ma avere pazienza sicuramente sarà più “salutare” per i vostri affari, perché accelerare potrebbe essere molto controproducente in questo momento.

Incertezza per Bilancia

9° Bilancia: vivrete un equilibrio piuttosto precario con l’ambiente lavorativo o comunque in famiglia. Se avete una relazione in questo momento state vivendo un periodo di forte incertezza per il futuro, mentre con il lavoro potrebbero aprirsi nuove prospettive che non avevate valutato prima ma che invece potrebbero fare al caso vostro, secondo l’oroscopo.

10° Cancro: avrete qualche perplessità con quelle emozioni che fino a questo momento non vi hanno arrecato dei pensieri negativi. Secondo l’oroscopo la cautela con le questioni emozionali vi aiuterà ad avere una cura maggiore per la vostra mente e per valutare qualche amicizia che vi ha suscitato qualche dubbio. Dovrete cercare di rimboccarvi le maniche sul lavoro, per non compromettere l’andamento di alcuni progetti ancora in una fase critica.

11° Vergine: non sarà molto facile innamorarsi in questo momento, nonostante la vena romantica della Luna favorevole con Venere dalla vostra parte. Ci saranno incontri, ma probabilmente sarete voi ad innamorarvi, e non l’altra parte. Nelle coppie già datate invece potrebbe crearsi una stabilità che per quanto forte e romantica, non vi soddisferà su altri aspetti. La fortuna sul lavoro vi permetterò di fare qualche passo in avanti.

12° Pesci: avrete difficoltà ad instaurare dei rapporti che possano piacervi veramente. Avrete un atteggiamento molto taciturno e incline alla solitudine, probabilmente questo potrebbe mettere a repentaglio qualche progetto di coppia. Al momento vi interesserà semplicemente il lavoro, ma anche in questo campo dovrete fare attenzione a non osare molto, per il momento.