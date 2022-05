L'oroscopo di sabato 7 maggio avrà in serbo tante novità. I pianeti, grazie ai loro movimenti, influenzeranno gli aspetti principali della vita dei segni zodiacali, come il lavoro, i sentimenti e le amicizie. Ci sarà chi perderà facilmente la pazienza e chi lotterà per realizzare i propri sogni.

Secondo le previsioni zodiacali di domani, il Toro, la Bilancia e i Pesci vivranno dei momenti molto intensi con il partner, mentre il Cancro, lo Scorpione e il Capricorno saranno leali con le persone care. I Gemelli e il Leone non si perderanno d'animo, al contrario dell'Ariete e della Vergine che avranno bisogno di un po' di coraggio.

Di seguito tutti i dettagli dell'oroscopo di domani 7 maggio 2022.

Previsioni zodiacali del 7 maggio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: ci saranno alti e bassi. Crederete in voi stessi, ma alcune situazioni vi spingeranno a dubitare delle vostre capacità. Inoltre, il difficile rapporto con i colleghi non farà altro che peggiorare le cose. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non dare ascolto ai pensieri negativi. A breve, tutto tornerà alla normalità.

Toro: il rapporto di coppia vi renderà molto soddisfatti. Potrete contare sul vostro amore per superare le difficoltà della giornata. Vi scambierete consigli preziosi, senza, però, invadere la privacy dell'altro. Il futuro vi apparirà ricco di progetti e di sorprese.

Attenzione a non trascurare gli amici e la famiglia: potrebbero rimanerci molto male.

Gemelli: anche se non tutto andrà come prestabilito, cercherete di non buttarvi giù. Vi aggrapperete a tutte le vostre energie per riuscire ad andare avanti. La grinta vi aiuterà a spostare l'attenzione su nuovi progetti. All'inizio non sarà facile, ma poi tutto vi verrà naturale.

Per fortuna, potrete contare sul sostegno emotivo delle persone care.

Cancro: la configurazione dei pianeti di domani vi spingerà a essere socievoli con il prossimo. Non vedrete l'ora di condividere il vostro tempo con gli amici. Cercherete di supportarli in tutti i modi possibili e non vi tirerete indietro davanti ad eventuali richieste di aiuto.

I complimenti altrui riempiranno il vostro cuore di gioia, ma non vi monterete la testa.

Previsioni astrologiche di sabato 7 maggio: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete dotati di una grande forza di volontà. Adorerete mettervi in gioco ed accettare nuove sfide. Purtroppo, avrete poco tempo a vostra disposizione. Per riuscire a svolgere tutti i vostri compiti dovrete mettere al primo posto l'organizzazione. Sarete fieri del lavoro, mentre la vita sentimentale vi metterà un po' sotto pressione.

Vergine: la famiglia si rivelerà una risorsa insostituibile. Vi darà la forza per affrontare le difficoltà e per superare al meglio la giornata di domani. Non sarà facile mettere da parte i vostri problemi, ma con lo spirito giusto ce la farete.

Le previsioni zodiacali vi suggeriscono di usare il tempo libero per stare con le persone care.

Bilancia: dopo le turbolenze della giornata precedente, Cupido sarà pronto a riaccendere la fiamma della passione. Non farete fatica a immedesimarvi nel partner. Il confronto vi verrà naturale e sarete anche pronti a organizzare una piccola sorpresa romantica. La sua presenza vi aiuterà a mettere in secondo piano i motivi di stress.

Scorpione: nessuno potrà mettere in discussione la vostra dolcezza. Esprimerete vivacità e tenerezza da tutti i pori. Le persone vorranno starvi accanto per condividere parte della vostra gioia. Sarà un momento molto positivo per il vostro segno. Anche il lavoro riserverà delle sorprese interessanti.

Attenzione, però, a non sottovalutare alcuni segnali.

Oroscopo di domani 7 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: potrebbe essere il momento giusto per rimettervi in forma. Praticare un po' di sano sport, infatti, vi aiuterà a stare meglio con voi stessi e a relazionarvi con gli altri in modo più sicuro. Le previsioni zodiacali, però, vi consigliano di non trasformare questo desiderio in un'ossessione: basteranno poche mosse per avvicinarvi all'obiettivo.

Capricorno: non vorrete perdere le persone che, per voi, sono importanti. Cercherete di dedicargli tempo e attenzioni. Il lavoro potrebbe sottrarvi tempo prezioso, ma starà a voi trovare il giusto approccio. I soldi avranno una grande importanza, però, non dovranno trasformarsi nell'unico punto di riferimento a vostra disposizione.

Acquario: la giornata di domani non inizierà nel migliore dei modi. Il vostro umore subirà un netto cambiamento a causa del lavoro. Si verificheranno dei problemi difficili da risolvere. Temerete di non riuscire ad affrontare questa situazione. Per fortuna, grazie anche all'aiuto del vostro team, troverete il modo per farcela.

Pesci: l'amore verso il partner sarà indistruttibile. Proverete dei sentimenti molto intensi verso di lui. Non avrete alcuna intenzione di rovinare il rapporto di coppia per litigi di poco conto. Sarete intenzionati a sorvolare su determinate questioni per mantenere l'armonia che siete riusciti a creare insieme. Potrebbero esserci novità sul posto di lavoro.