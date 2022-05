L'oroscopo del weekend dal 7 all'8 maggio è pronto a rivelare come andrà questo weekend. In evidenza nel contesto le previsioni zodiacali relative a tutti e dodici i segni dello zodiaco. In questa fase finale della settimana l'Astrologia svela due giornate dense di colpi di scena e situazioni inattese. Alcuni segni potranno contare sull'aiuto delle stelle per ciò che concerne l'amore, mentre altri si dedicheranno al corteggiamento al solo scopo passionale.

Per avere un quadro astrologico nitido, anche per poter comprendere meglio gli attuali influssi astrali, è necessario individuare i principali aspetti planetari.

Domani e dopodomani osserveremo nel cielo la Luna transitare dal segno del Cancro a quello del Leone. Il Sole resterà invariato nel campo del Toro insieme ad Urano. Venere nel contempo continuerà il suo viaggio nel settore dell'Ariete, mentre nel campo dei Pesci Nettuno risulterà essere in compagnia di Giove e Marte. Per concludere in bellezza, da segnalare la presenza di Plutone in Capricorno e Saturno in Acquario.

Ecco i dettagli con i consigli dell’Oroscopo del weekend 7-8 maggio, segno per segno.

Previsioni astrologiche 7-8 maggio, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Proseguendo il soggiorno in un affine segno di Fuoco, la Luna vi infiamma di entusiasmo e voi dimostrate di essere più attivi e dinamici che mai.

Avete mille cose da fare, tante che non sapete da che parte iniziare. Volete recuperare il tempo perduto. Nel lavoro la vostra situazione professionale ha conosciuto momenti migliori: il lavoro continua a procedere a strappi e voi non capite perché. In amore a tratti siete amorevoli e premurosi, poi vi fate silenziosi e distanti.

Chi avete accanto è molto perplesso, non sa che pensare.

Toro - Questa Luna in Leone non vi è troppo amica, ma neppure vi contrasta. E, in fondo, da oggi cessa la sua frenante opposizione. Quindi non drammatizzate. Il vostro vero problema è che prima agite e poi riflettete: sarebbe il caso di invertire le priorità. Nel lavoro, tante, e stressanti, le tensioni sul luogo dove operate.

Di motivi per alzare bandiera bianca ne avreste da vendere, ma non vi servirebbe a niente. In amore, consolatevi con le piccole gioie quotidiane che la vita di coppia è in grado di regalarvi. Forse non è molto, ma oggi dovete accontentarvi.

Gemelli - Vi lamentate perché siete un po' giù. Da un po’ le vostre giornate sono fatte sempre delle solite cose, di banali e noiosissimi impegni. Vi sentite demotivati. Anziché recriminare, mettete in moto la fantasia e inventatevi qualcosa capace di risollevarvi l’umore. Se anche c’è del lavoro arretrato che andrebbe evaso, non state a preoccuparvene. Non è niente che non possa aspettare fino a dopodomani. In amore, insoddisfatti dell’andamento del vostro ménage, non avete però voglia di impegnarvi per migliorarlo.

Avete le idee molto confuse.

Cancro - Potete smetterla di preoccuparvi per la situazione poco favorevole. Finalmente le cose si aggiustano anche per voi e tutto si fa più fluido. La Luna depone le armi, mentre il Sole e Giove continuano a sostenervi. E voi tornate a sorridere. I problemi di lavoro non mancano mai, infatti alcuni sono sempre lì, ma riuscite a trovare il giusto modo per affrontarli: con determinazione e un bel sorriso sulle labbra. In amore i giochi, a ben guardare, sono ancora aperti e non c’è niente di già stabilito. In breve, l’ultima parola, quella definitiva, spetta a voi.

Oroscopo dal 7 all'8 di maggio, dal Leone allo Scorpione

Leone - Ottime notizie per voi: con la Luna che da sabato prende a stazionare in un favorevolissimo segno di Fuoco, le vostre quotazioni guadagnano punti.

Allegria e buonumore saranno i protagonisti indiscussi di questo nuovo weekend: non perderete un colpo! Nel lavoro, se il capo non dà il suo benestare alla vostra proposta, lasciate stare e, almeno per adesso, rinunciate. Non potete correre rischi. In amore si presume una vita di coppia piuttosto problematica e poco soddisfacente, in questi giorni. Per i single, invece, tutto procede nel migliore dei modi.

Vergine - Giornate di fine settimana spigolose e la colpa è della Luna, sempre in sfavorevole quadratura dal Sagittario, ma anche il Sole e Nettuno ci mettono lo zampino. Siete disorientati, ansiosi: non sapete bene neppure voi cosa volete, ma vi sentite insoddisfatti. Nel lavoro, la paura di commettere errori potrebbe paralizzare ogni vostra iniziativa.

Fate attenzione a non cadere in questa spirale pericolosa. In amore, un amico di vecchia data potrebbe apparirvi sotto una luce diversa, decisamente insolita per un’amicizia. Forse sta nascendo qualcosa.

Bilancia - La Luna in Leone, serena e socievolissima, torna a sorridervi e a darsi un gran da fare per regalarvi una giornata piacevole e anche poco impegnativa. L’unico punto dolente di una situazione altrimenti impeccabile sono i rapporti familiari, molto tesi. Gli impegni di lavoro nel frattempo assorbono tutto il vostro tempo e le vostre energie. Ma voi non vi tirate indietro e i risultati lo dimostrano. In amore, poco il tempo che ultimamente riservate alla vita di coppia e le tensioni crescono.

Anche a causa di Venere, da oggi in pessima quadratura.

Scorpione - Sono molti i favori astrali destinati al vostro segno e vi garantiscono un weekend praticamente perfetto! Il merito è soprattutto della Luna in Leone. Il notturno satellite, sempre in trigono verso Venere, oggi è in simbiosi perfetta anche con Nettuno. Nel lavoro, date alle relazioni sociali il peso che meritano: le giuste frequentazioni potrebbero avere un ruolo determinante per la vostra professione. In amore invece, ogni relazione, anche la più piatta e stanca, riprende vigore e torna a trasmettere vivaci stimoli e forse anche piccanti emozioni.

Previsioni zodiacali del 7 e dell'8 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Questo fine di settimana potete dirvi soddisfatti.

Con la Luna di nuovo amica, e forti delle armonie planetarie offerte dal Sole e da Giove, avete molte frecce al vostro arco! Nel lavoro la dea bendata, forte dell’ottima disposizione di Giove, potrebbe farvi visita. Perciò tenete gli occhi bene aperti e non distraetevi! In amore, pur di sfuggire ad un chiarimento col partner, vi rifugiate nelle piccole incombenze quotidiane convincendovi della loro improcrastinabilità.

Capricorno - L'atteggiamento che più di tutti può causare complicazioni è da attribuirsi a un comportamento eccessivamente rigido e poco possibilista. Rimanere arroccati sulle vostre posizioni non vi aiuterà ad espandervi e a migliorarvi. Nel lavoro, confusione mentale e disordine rendono più probabili gli errori.

Avvertirete cedimenti nella memoria e nella capacità di concentrazione. In amore, a prescindere dal risultato, cercate di portare avanti con maggiore entusiasmo un’iniziativa che sta a cuore ad entrambi.

Acquario - Siete efficienti ma un po’ nervosi. Ogni cambiamento vi costa fatica. Per superare l’impasse, occorre però investire in nuovi progetti. Concentratevi sugli affari relativi a investimenti o proprietà che richiedono il vostro impegno in prima persona. Nel lavoro state attraversando una fase di trasformazione, profonda quanto faticosa, ma per nessun motivo cederete alla tentazione di gettare la spugna. In amore confidando nell’eccellente aspetto di Marte e Giove, potreste occuparvi delle questioni relative all’acquisto del vostro nido d’amore.

Pesci - Con il transito della Luna in Leone ad inizio weekend riuscite a recuperare la serenità interiore e un po’ del tempo perso. Seguite un impulso che vi porta lontano. Cercate di ricontattare un amico che non vedete da tempo ed organizzate un incontro. Nel lavoro invece, qualche ostacolo può ancora darvi un po’ di noie, ma già il fatto di affrontarlo con il sorriso, segnerà un punto a vostro favore. In amore dimostrerete che la vostra fama di grandi seduttori non è immeritata. Avete un fascino particolare, al quale nessuno può restare indifferente.