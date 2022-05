È pronto l'oroscopo per la settimana dal 9 al 15 maggio. Che tipo di settimana sarà? Secondo le stelle, si prospettano giornate armoniose per coloro che appartengono al segno dell’Ariete e gratificante per le persone dei Gemelli. I nati in Bilancia devono affrontare ritardi e intralci burocratici, mentre i nativi dell’Acquario devono fare i conti con i cambiamenti lavorativi. Per sapere che cosa accadrà nei prossimi giorni dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della salute, consultate le seguenti previsioni degli astri dedicate alla settimana che va da lunedì 9 a domenica 15 maggio.

È disponibile anche la valutazione settimanale redatta dalle stelle.

Oroscopo per la settimana 9-15 maggio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, eccellente capacità di comunicare con la persona che amate. La passionalità e l’energia assicurano una felice esperienza, soprattutto nelle coppie fresche. Settimana armoniosa anche per le amicizie piene di dialogo e collaborazione. In campo lavorativo, siete molto bravi a spiegare le vostre idee ai collaboratori, colleghi, superiori e clienti. In salute, possibili problemi a reni, fegato e ossa. Voto: 8

Toro – In campo amoroso, si prospetta una settimana da brontoloni. Anche se siete ben organizzati, siete pronti a criticare gli altri al minimo errore.

Se vi sposate in questa settimana, la cerimonia sarà memorabile. Sul fronte lavoro, anche se siete dei lavoratori energici e disciplinati, in questa settimana potreste non aver voglia di lavorare in condizioni scomode. In salute, l’ansia e il nervosismo causano disturbi allo stomaco e all’intestino, quindi, trovate un modo per eliminare il negativismo dalla vostra vita.

Voto: 5

Gemelli – In amore, è una settimana gratificante, la passione è alle stelle e questo provoca attacchi di allegria e contentezza. Torna il romanticismo nelle coppie che si stavano spegnendo per diversi motivi. In ambito lavorativo, dovete fare molta attenzione a come spendete i soldi, i giochi d’azzardo portano malumore in tutti i settori della vita.

Per evitare il disastro finanziario dovete spegnere definitivamente il vostro istinto alla speculazione. In salute, forma fisica eccellente, dovete solo fare attenzione alle cose nocive. Voto: 7

Cancro – In ambito amoroso, settimana un po’ tesa per i rapporti intimi. Date molta importanza alla famiglia e alla casa. Molti nativi del Cancro sentiranno il bisogno di fare dei cambiamenti radicali. Con il partner sarete passionali e molto teneri, nel weekend ritroverete l’erotismo perduto. Sotto il profilo lavorativo, l’Oroscopo afferma che le attività indipendenti saranno ancora soggette a ritardi, imprevisti, o problemi economici. Non demoralizzatevi, presto arriveranno delle soddisfazioni. In salute, possibili disturbi alle ossa e all’intestino.

Riposate più che potete e adottate uno stile di vita armonioso. Voto: 7

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo settimanale dal 9 al 15 maggio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – In amore, torna la passione e l’intimità nei rapporti di coppia che hanno sofferto tantissimo nei mesi scorsi. I single innamorati hanno bisogno di comunicare di più con la persona interessata, questa volta dal vivo anziché dai social. In campo lavorativo, se siete alla ricerca di un buon impiego, presto avrete delle risposte. I lavoratori a tempo indeterminato riescono finalmente a portare a termine gli impegni. In salute, a metà settimana vi sentirete meglio, cercate di dormire di più per non ritrovarvi senza energie nel weekend.

Voto: 7

Vergine – In campo amoroso, la maggior parte di voi vuole sentirsi davvero affascinante per fare breccia nel cuore della persona interessata. Le coppie innamorate iniziano a pensare a un progetto da fare in due. Sul fronte del lavoro, avete bisogno di migliorare la situazione finanziaria. Vi piace investire denaro e occuparvi delle questioni finanziarie. È un periodo produttivo per coloro che cercano una nuova occupazione. In salute, stress e disturbi fisici. Bevete più acqua e non esagerate con il cibo e bevande zuccherate e alcoliche. Voto: 7

Bilancia – In amore, sentite il bisogno di vivere tutto ciò che la vita ha da offrire per voi e il vostro partner. Le stelle vi appoggiano e vi guidano sul sentiero degli innamorati.

Liberatevi dei vecchi fantasmi che tornano prepotentemente nella vostra vita. In ambito lavorativo, siete al centro dell’attenzione in questo periodo. Le difficoltà con le persone che vi circondano vanno affrontate definitivamente. Non mancano ritardi e intralci burocratici. In salute, l’energia non vi manca, occhi alle emicranie. Voto: 6,5

Scorpione – In ambito amoroso, in questa settimana siete discreti e timidi, e avete la tendenza a tenere nascosto i vostri reali sentimenti. Tendete a volare con la fantasia, a volte vi sentite soli e vi caricate anche di problemi non vostri. Per molti single potrebbe scattare una scintilla. In campo lavorativo, avete voglia di lavorare per conto vostro. Aggiornatevi e frequentate un corso di specializzazione, perché sta per arrivare un periodo molto fertile.

In salute, l’oroscopo raccomanda a chi soffre di malanni cronici di fare degli accertamenti medici. Voto: 6

La settimana dal 9 al 15 maggio secondo l'oroscopo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, innamorarsi è possibile anche per i single scettici o delusi dai comportamenti scorretti di un ex. Il consiglio dell'oroscopo è quello di tagliare i rami secchi, per dare nuova ninfa alla vostra vita. Le coppie che sono ancora in crisi devono confrontarsi e verificare la tenuta dei sentimenti. In campo lavorativo, è un periodo positivo per gli investimenti. Fidatevi della vostra creatività e date più spazio a progetti che vi interessano parecchio. In salute, dovete avere più cura del vostro corpo: reni, vescica e milza sembrano affaticati.

Voto: 6,5

Capricorno – In campo amoroso, gli avvenimenti che accadono nell’ambiente circostante incidono parecchio nella vostra vita di coppia. Cercate di non essere troppo critici nei confronti del vostro partner. C’è tensione tra i conviventi, forse dovuto alle molte incombenze che pesano sia a voi che al vostro partner. Sul fronte del lavoro, le possibilità di successo sono tante. Non è facile ignorare le provocazioni di un collega, superiore o un cliente. Spese impreviste, risparmiate un po’. In salute, in questa settimana vi sentite spossati e poco resistenti alla fatica psicofisica. Voto: 6

Acquario – In amore, siete irrequieti e sempre alla ricerca di novità. Ritorni di fiamma e nuove conoscenze.

Anche se siete innamorati da poco, progettate un futuro con il vostro partner. In ambito lavorativo, occasioni imperdibili per coloro che cercano strade alternative. I lavoratori dipendenti devono affrontare cambiamenti e imprevisti. In salute, bisogna muoversi in maniera costante. L’irrequietezza scompare praticando tecniche di rilassamento e facendo più attività sportiva. Voto: 5,5

Pesci – In campo amoroso, è una settimana ricca di emozioni intense e anche di gelosie. L’infelicità è un problema che si può risolvere grazie a un confronto con la persona che amate. Se siete single, questa settimana promette un incontro romantico. In campo lavorativo avete molta immaginazione e un acuto senso per gli affari e gli investimenti.

È il periodo adatto per cercare lavoro, sia per i giovani e sia per coloro che vogliono cambiare mestiere. In salute, la pigrizia continua a essere parte di voi. È il caso di trovare un modo per eliminarla e per muovervi di più. Voto: 6