L'Oroscopo della settimana dal 9 al 15 maggio 2022 è pronto a dare una infarinatura generale ai prossimi sette giorni. In analisi nel contesto i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di sapere quale, tra gli appena citati, avrà il massimo supporto da parte dell'Astrologia?

Ebbene, a risultare vincente questa settimana sarà la Vergine (voto 8). Periodo buono anche per Ariete (voto 7), Gemelli (voto 7) e Leone (voto 7). In probabile difficoltà il Toro (voto 5), costretto a subire disarmonie astrali anche di notevole portata.

Prima di iniziare a decantare le nuove previsioni astrologiche da lunedì a domenica, d'obbligo dare un'occhiata ai prossimi transiti lunari. La Luna in Vergine di martedì 10 maggio darà inizio al giro settimanale. Il secondo transito, giovedì 12 maggio, riguarderà il passaggio della Luna in Bilancia. La settimana infine con l'ingresso della Luna in Scorpione prevista per sabato 14 maggio chiuderà .

Previsioni della settimana, l'oroscopo da Ariete a Vergine

♈ Ariete: voto 7. Discreta nella media quasi tutta la settimana che va dal 9 fino al 15 maggio. L'oroscopo della settimana svela un inizio in crescendo, con il picco positivo riscontrabile nella giornata di mercoledì. Qualche incertezza in famiglia nel weekend, forse per problemi da risolvere tra genitori e figli.

Più tranquillo il periodo nei rimanenti giorni, sicuramente facile tenere a bada la vostra irruenza, stanchezza nel pomeriggio.

La classifica:

Top del giorno mercoledì 11 maggio;

mercoledì 11 maggio; ★★★★★ martedì 10 (Giove nel segno) e giovedì 12;

★★★★ lunedì 9 e venerdì 13;

★★★ sabato 14 maggio;

★★ domenica 15 maggio.

♉ Toro: voto 5. In preventivo una settimana poco positiva, sentenziata da una carta astrale certamente non di parte.

Diciamo che, nel complesso, dovrete "aprire gli occhi" nella parte iniziale e nel finale, intanto cercate di sfruttare le giornate positive, poi vi diremo come meglio comportarvi.

La classifica:

★★★★★ lunedì 9 maggio;

★★★★ martedì 10, sabato 14 e domenica 15;

★★★ giovedì 12 e venerdì 13;

★★ mercoledì 11 maggio.

♊ Gemelli: voto 7.

I prossimi sette giorni si annunciano abbastanza buoni, specialmente a fine periodo. Un piccolo appunto in merito a lunedì e martedì, uniche giornate in cui dovete mettere da parte la fretta e la voglia di strafare. Non siete convinti, invece, di continuare un certo tipo di lavoro oppure sei in attesa di un incarico; problemi da risolvere; un momento tranquillo per l'amore, anche troppo per i vostri gusti. Facciamo il punto sulla vostra situazione stelline.

La classifica:

Top del giorno venerdì 13 maggio;

venerdì 13 maggio; ★★★★★ sabato 14 e domenica 15;

★★★★ mercoledì 11 e giovedì 12;

★★★ lunedì 9 maggio;

★★ martedì 10 maggio.

♋ Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana vede il periodo tutto o quasi improntato sulla sufficienza.

I prossimi sette giorni non mancheranno però di riservare qualche bella sorpresa, soprattutto martedì e domenica, uniche giornate da cinque stelle. Vediamo di dare la parola alle previsioni, espresse dalle stelline giornaliere.

La classifica:

★★★★★ martedì 10 e domenica 15;

★★★★ lunedì 9, mercoledì 11 e sabato 14;

★★★ giovedì 12 maggio;

★★ venerdì 13 maggio.

♌ Leone: voto 7. Non malaccio davvero il prossimo periodo in analisi. Valutato dall'oroscopo con una media positività, i giorni più a voi congeniali saranno quelli di inizio e fine periodo, tralasciando la parte centrale interessata da eventi non troppo a favore. Periodo buono per compravendite o anche per nuovi contratti o accordi, spese per la casa entro l'estate .

La classifica:

Top del giorno domenica 15 maggio;

domenica 15 maggio; ★★★★★ venerdì 13 e sabato 14;

★★★★ lunedì 9 e giovedì 12;

★★★ mercoledì 11 maggio;

★★ martedì 10 maggio.

♍ Vergine: voto 8. L'oroscopo della settimana 9-15 maggio indica più che buone le giornate in arrivo. A parte quelle di sabato e domenica, valutate come poco positive, le restanti se ben giostrate non mancheranno di rilasciare buone soddisfazioni. Vediamo di dare un valore ai prossimi giorni.

La classifica:

Top del gior no martedì 10 maggio (Luna nel segno);

martedì 10 maggio (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 9, mercoledì 11 e giovedì 12;

★★★★ venerdì 13 maggio;

★★★ sabato 14 maggio;

★★ domenica 15 maggio.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana.