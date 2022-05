Cosa aspettarsi da questo primo fine settimana di maggio? Potrebbero essere due giornate faticose per il Toro, nervoso e irascibile. L'Ariete avrà grande successo in amore, così come il Leone passionale e romantico. Cancro instancabile nel lavoro, Vergine a riposo. Di seguito l'Oroscopo completo del weekend, sabato 7 e domenica 8 maggio 2022, per tutti i segni.

Previsioni astrologiche del weekend, 7 e 8 maggio

Ariete: le prossime 48 ore si rivelano in successo in amore. È il momento ideale per organizzare una serata romantica, confessare i propri sentimenti alla persona amata o lanciarsi in una nuova conoscenza.

Momento di recupero per il fisico.

Toro: il consiglio dell’oroscopo per questo weekend è quello di rallentare i ritmi. La settimana è stata soddisfacente ma molto impegnativa e qualcuno potrebbe risentire dello stress e della stanchezza accumulata. Il nervosismo potrebbe creare contrasti in amore e in famiglia.

Gemelli: l’oroscopo del 7 maggio lascia presagire una giornata interessante per le trattative e le compravendite. Al contrario domenica ci si dedica a se stessi e alle persone amate. Favoriti in nuovi incontri.

Cancro: non c’è riposo per degli instancabili stacanovisti come voi. Anche durante questo fine settimana il lavoro sarà al centro dei vostri pensieri. Non dimenticate però l’amore e gli affetti personali, che potrebbero sentirsi trascurati.

Leone: le previsioni astrologiche del weekend lasciano presagire un cielo romantico e passionale. La luce delle stelle vi rende sensuali e misteriosi, riaccendendo la scintilla con il partner e favorendo i nuovi incontri con i single.

Vergine: durante queste due giornate concedetevi dei momenti per voi, magari per praticare un po’ di sport o di yoga.

Mente e corpo hanno bisogno di tranquillità, non ignorate i segnali che vi inviano.

Bilancia: quella di sabato 7 maggio potrebbe essere una giornata speciale e indimenticabile per molti dei nati sotto questo segno. Qualcuno potrebbe fare un incontro che si rivelerà molto importante per il futuro.

Scorpione: mentre la giornata di sabato è vantaggiosa per concludere una questione pratica o lavorativa.

Domenica le stelle consigliano di rallentare. Meglio non sottoporre il fisico a sforzi eccessivi e far riposare la mente.

Sagittario: un vento straniero potrebbe avvicinare a voi l’anima gemella. Non esitate a stringere nuove conoscenze e fidatevi delle vostro intuito. Un vostro atto di generosità potrebbe aiutare qualcuno molto vicino a voi.

Capricorno: l’oroscopo del fine settimana lascia presagire due giornate di maggior serenità per quanto riguarda l’amore e i rapporti familiari. La forma fisica è in recupero. Il lavoro vi tiene molto impegnati, ma porta anche soddisfazioni.

Acquario: il consiglio delle stelle è quello di trascorrere questo weekend fuori casa. Avete bisogno di un po’ di svago, magari di immergervi nella natura e di disintossicare un po’ i pensieri.

Pesci: alcune questioni pratiche potrebbero farvi perdere un po’ la testa e soprattutto la pazienza. Meglio attuare un’adeguata strategia e muoversi con cautela. Momento sottotono per il fisico. In amore ci vuole dolcezza.