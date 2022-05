L'Oroscopo settimanale dal 30 maggio al 5 giugno 2022 è pronto a svelare come sarà la settimana a cavallo della fine dell'attuale e l'inizio del nuovo mese. In evidenza, oltre alla previsioni zodiacali sui prossimi sette giorni, le stelline con i voti in pagella relativi ai segni della seconda sestina zodiacale. Curiosi di conoscere i voti in pagelle dei segni e come andrà il periodo in analisi?

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica con la classifica delle stelle attribuita ai prossimi sette giorni.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Settimana in linea di massima sulla sufficienza: curiosi di conoscere come sarà valutato il vostro segno? In questo caso l'oroscopo è certamente ben disposto a svelare i giorni migliori in assoluto: martedì e mercoledì da sfruttare nelle cose che più interessano. Il Sole sarà una fonte di energia tutta da utilizzare possibilmente in luoghi che permettono una maggiore concentrazione. Lo stesso vale per il pensiero che malgrado la vostra indole dinamica subirà un periodo di riflessione più accurata. L’amore è sotto pressione, è questo un periodo in cui dovrete decidervi sulle modalità con cui intendete programmare il menage.

Venere vi sostiene e sarà di valido aiuto nel superare momenti di indecisione: sarà comunque disponibile a patto che apriate i vostri sentimenti alla persona del cuore e decidere insieme il futuro.

La classifica settimanale:

★★★★★ martedì 31, mercoledì 1;

★★★★ lunedì 30, giovedì 2, venerdì 3;

★★★ sabato 4 giugno;

★★ domenica 5 giugno 2022.

♏ Scorpione: voto 6.

Questa settimana vedrà momenti abbastanza impegnativi susseguirsi ad altrettanti passabili o decisamente ottimi. Insomma, avrete a che fare con alti e bassi. Mercoledì e giovedì saranno le giornate peggiori: cercate di restare abbottonati e concentrati. Chi ha deciso di cambiar casa o di chiedere un mutuo per l’acquisto sarà sufficientemente protetto dagli astri.

Anche la ristrutturazione, l’abbellimento e il rinnovo interno saranno argomenti che possono interessarvi enormemente. In amore Venere riaccende sentimenti carezzevoli e la Luna in Leone, sabato e domenica per voi in ottimo aspetto, infuoca gli ormoni con l’erotismo caldo e generoso; potrete trascorrere delle ore piacevoli col sangue bollente e un gran desiderio di intimità. Molto buona l’attività lavorativa con Giove protettivo e disposto ad aiutare chi è in cerca di un impiego.

La classifica giornaliera:

★★★★★ sabato 4, domenica 5;

★★★★ lunedì 30, martedì 31, venerdì 3;

★★★ mercoledì 1° giugno;

★★ giovedì 2 giugno 2022.

♐ Sagittario: voto 6. Questa settimana non sarà caratterizzata da tante giornate positive, ma non siate tristi, vediamo insieme cosa vi riserveranno le stelle.

Le giornate più buone coincideranno con quelle di giovedì 2 e venerdì 3 in calendario: datevi da fare cercando di dare una spinta alle cose che interessano. Qualche dissapore sarà possibile a metà periodo, comunque effimero e di poco conto. I pensieri già da tempo sono concentrati sulle risorse economiche, sulle trattative per acquisto o cambio casa, sulle comodità e su come organizzare goliardiche rimpatriate fra amici con abbondanti pietanze e tante risate. L’attività lavorativa è buona, quindi dovrete ben districarvi fra il fare e il non fare. Le entrate si prevedono stabili, mai potreste trovarvi in difficoltà visto la vostra oculatezza per paura di trovarvi col cassetto vuoto.

La scaletta con le stelle della settimana:

★★★★★ giovedì 2, venerdì 3;

★★★★ mercoledì 1, sabato 4, domenica 5;

★★★ martedì 31 maggio;

★★ lunedì 30 maggio 2022.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 5. Una settimana decisamente non come nelle attese: stelle poco performanti daranno ai prossimi sette giorni una cadenza alternata, con alti e bassi. Vediamo il responso delle effemeridi e quando potersi muovere un pochino in libertà: certamente nel passaggio centrale della settimana dovrete essere un po' più accorti del solito. La Luna è innocua, bella sarà lunedì e abbastanza buona martedì, sabato e domenica. In amore in alcune situazioni non potrete contare sulla buona sorte ma solo su voi stessi.

Eventuali perplessità che dovessero annebbiare il rapporto amoroso, presto si dilegueranno e sarete certi dei vostri e dei sentimenti del partner. L’attività lavorativa permane buona e in crescendo. Da mettere in conto qualche spesa per la casa, per l'estetica. In salute il nervosismo potrebbe causare fenomeni di insonnia.

La scala dei valori attribuita alle giornate da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 30 maggio;

★★★★ martedì 31, sabato 4, domenica 5;

★★★ mercoledì 1, venerdì 3;

★★ giovedì 2 giugno 2022.

♒ Acquario: voto 8. La settimana fino al 5 giugno sarà notevole in quanto a positività e occasioni da cogliere in campo amoroso e lavorativo. L'oroscopo prevede una partenza davvero al "top": lunedì 30, insieme a mercoledì 1 e giovedì 2 giugno, sarà fautore di ottime performance nelle cose più importanti.

Molto bella la Luna del periodo: la stessa promette emozionanti desideri intimi alla luce della naturalezza, senza trasgressioni. Diverso sarà il weekend: con la Luna nel segno del Leone potreste essere intrappolati dal malumore e dal nervosismo. Le questioni sentimentali però, in generale, saranno tranquille dopo un periodo movimentato vissuto nelle settimane precedenti. Presto potrete vivere la vostra vita sentimentale come sempre desiderato e i single a caccia dell’anima gemella incontreranno una bella persona.

La classifica della settimana di competenza dell'Acquario:

Top del giorno martedì 31 maggio;

martedì 31 maggio; ★★★★★ lunedì 30, mercoledì 1, giovedì 2;

★★★★ venerdì 3 giugno;

★★★ sabato 4 giugno;

★★ domenica 5 giugno 2022.

♓ Pesci: voto 8.

L'oroscopo settimanale vede un periodo positivo, caratterizzato da giornate buone con solo due indicate in negativo. Cambierà sicuramente in meglio la vostra vita sentimentale con una Venere a formare diversi aspetti benevoli col vostro segno. I rapporti amorosi saranno più leggeri e una migliore disponibilità alla comprensione del partner potrà rasserenare gli animi e addolcire la vita di coppia. In molti ritroverete quelle attenzioni speciali, talvolta indispensabili per tenere acceso e vivace il menage. Il lavoro sarà abbastanza buono, anche se in alcune situazioni è altamente consigliato meno polemiche e più interessi verso gli obbiettivi. Ottime possibilità per realizzare più produttività e quindi guadagni.

La scaletta con le stelle della settimana: