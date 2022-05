Nella settimana dal 30 maggio al 5 giugno troviamo sul piano astrale la Luna viaggiare dal segno dei Gemelli (dove risiede il Sole) ai gradi del Leone, nel frattempo Mercurio, Venere, il Nodo Nord e Urano transiteranno nel segno del Toro. Marte assieme a Giove, intanto, proseguiranno il moto in Ariete, così come Saturno continuerà la sosta in Acquario. Nettuno, infine, resterà nel segno dei Pesci come Plutone permarrà in Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Gemelli, meno entusiasmante per Scorpione e Cancro.

Sul podio

1° posto Gemelli: al centro dei riflettori.

La settimana di casa Gemelli riserverà agli stessi l'opportunità di essere sovente sotto la luce dei riflettori e ciò tornerà particolarmente utili ai liberi professionisti del segno. Quest'ultimi, difatti, sarà favoriti dal parterre astrale a stringere nuove proficue collaborazioni ma anche a calamitare l'attenzione e la stima di ottimi clienti.

2° posto Leone: non guardarsi indietro. Se il periodo in questione per i felini fosse una canzone sarebbe senz'altro "Stop Lookin' Back" dei Grand Funk Railroad, in quanto il segno di Fuoco sarà gentilmente invitato dai pianeti a proseguire il proprio percorso esistenziale non portandosi dietro alcuna zavorra emotiva. Così facendo, difatti, i nati Leone potrebbero giungere al weekend con maggiore armonia interiore e una nuova consapevolezza.

3° posto Ariete: focus sentimentale. Tutto ciò che concernerà amore e affetti in generale sarà, c'è da scommetterci, al centro dei pensieri del primo segno zodiacale, soprattutto a inizio e fine settimana. Il segno Cardinale avvertirà il desiderio di vederci più chiaro in tal senso, decidendo anche di fare delle domande un po' pruriginose alle persone care pur di valutare la valenza del rapporto in essere.

I mezzani

4° posto Acquario: inizio smart. Lunedì, martedì e mercoledì si candidano probabilmente per essere le migliore giornate settimanali per i nati sotto il segno dell'Acquario, almeno per ciò che riguarderà la sfera comunicativa e la capacità di concentrazione. Da giovedì, invece, il segno Fisso sarà indotto a togliere il pedale dall'acceleratore, sino ad arrestarsi del tutto, e dedicarsi al relax, nel controverso weekend.

5° posto Bilancia: in crescendo. Dopo delle effemeridi poco entusiasmanti che hanno pregiudicato la serenità nativa nell'ultimo periodo, ecco che la settimana in questione potrebbe cambiare il trend in positivo e donare, come piacevole conseguenza, ai nati Bilancia un modo del tutto nuovo di affrontare eventuali complicanze. Facendo un buon lavoro di autoanalisi sino al pomeriggio di venerdì, difatti, il segno d'Aria avrà le carte in regola per godere dei copiosi frutti che giungeranno al loro cospetto nelle giornate del 4 e 5 maggio.

6° posto Pesci: chiarimenti professionali. Dalle prime ore di giovedì e sino a sabato sera, i nati Pesci dovrebbero ascoltare i suggerimenti planetari che li spingeranno a lanciarsi in un chiarimento con una figura di spicco professionale.

Grazie al sostegno dello Stellium nell'amico Toro, tale scambio di vedute avrà ottime possibilità di avere un epilogo benevolo e, quindi, costruttivo.

7° posto Toro: dritti al punto. Il segno del Toro, nella seconda parte di questa settimana, sembrerà non riuscire a tenersi un cece in bocca, in quanto assumerà probabilmente un mood spiccatamente puntiglioso e schietto. Tale atteggiamento che non lascerà spazio a fraintendimenti non sarà molto gradito alle nuove conoscenze ma, allo stesso tempo, gli permetterà di far conoscere anche questo spicchio del loro prisma caratteriale.

8° posto Capricorno: dietrofront. Il tallone d'Achille dei nati Capricorno sarà, con ogni probabilità, rappresentato dalla loro propensione a mettere, senza motivi apparentemente validi, in discussione alcune scelte di natura pratica e/o lavorativa fatte nei mesi addietro.

Tale titubanza mixata a un pizzico di destabilizzazione, più vigorosa nelle giornate centrali, potrebbe indurli a virare verso un clamoroso dietrofront. Sarà bene, invece, non prendere alcuna decisione in questi sette giorni e tentare di farsi scivolare addosso ansietà e preoccupazioni.

9° posto Vergine: un passo alla volta. In questa settimana a cavallo tra maggio e giugno, i nati sotto il segno della Vergine si ritroveranno presumibilmente nelle condizioni di doversi rapportare a vecchie dinamiche relazionali. Grazie a un miglior bagaglio esperienziale acquisito negli ultimi mesi, però, comprenderanno che bisognerà avanzare coi piedi di piombo sia in alcuni rapporti col prossimo, bandendo la presunzione di voler sistemare tali rapporti in un batter d'occhi.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: bizzosi. Il nervosismo sarà, c'è da scommetterci, lo sgradito protagonista della settimana di casa Scorpione, eccezion fatta per la giornata di venerdì dove sarà possibile ritagliarsi una rigenerante parentesi amorosa. Il segno Fisso sarà presumibilmente più bizzoso quando l'argomento virerà sulla fiducia, la quale per molti nativi è venuta meno nel ménage amoroso, perché si sentiranno come spaesati in quanto penseranno di non poter più fare affidamento sull'amato bene.

11° posto Cancro: impazienti. La bramosia di raggiungere anzitempo alcuni risultati economici e lavorativi, più evidente nel fine settimana, potrebbe far sì che il primo segno d'Acqua ottenga il risultato opposto.

Ritardi e imprevisti saranno da mettere in conto in questi sette giorni ma il parterre planetario donerà ai nativi le forze necessarie per risolverli e affrontarli nel migliori dei modi, a patto che accantonino qualsiasi comportamento impaziente.

12° posto Sagittario: sfiduciati. Vivere il momento presente, ciò che le effemeridi suggeriscono agli arcieri in questa settimana, sarà presumibilmente un esercizio alquanto complicato da portare a termine per i nativi. Il Sagittario, difatti, sembrerà non riuscire a non pensare a ciò che accadrà alla fine della stagione estiva, soprattutto da ottobre, quando tra scadenze economiche e interrogativi lavorativi la situazione potrebbe farsi nuovamente poco scorrevole.