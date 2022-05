L'ultimo fine settimana del mese di maggio 2022 sta per iniziare. Sono quindi disponibili le previsioni delle stelle e l'Oroscopo per tutti i segni per la giornata di sabato 28 maggio 2022 dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore il fine settimana aiuterà a vivere nuovi incontri. Per gestire al meglio le nuove relazioni lasciate da parte il passato. Nel lavoro un momento di disagio potrà essere superato, arrivano ora delle soluzioni.

Toro: per i sentimenti è una giornata importante che vede Venere nel segno, quindi vi sentite più forti al momento.

Nel lavoro non mancano le buone notizie, dovete gestire solo meglio alcune questioni economiche.

Gemelli: a livello sentimentale è un momento importante nella vita di coppia, avrete la possibilità di vivere qualcosa di bello. Nel lavoro con Giove favorevole le cose vanno meglio, arrivano ora nuove conferme.

Cancro: in amore gli incontri sono favoriti in questa giornata, grazie anche a Venere che torna favorevole al segno. A livello lavorativo alcuni avranno la necessità di ripartire per ottenere vantaggi.

Leone: per i sentimenti qualche problema non manca, il fine settimana porterà alcune incertezze. Nel lavoro meglio evitare polemiche inutili, rimandate tutto a prossima settimana.

Vergine: a livello sentimentale è un momento importante che vede Venere favorevole, avrete la possibilità di lasciarvi andare a nuove relazioni.

Nel lavoro agite ora in modo più tranquillo, avrete più fiducia in voi stessi.

Previsioni e oroscopo del 28 maggio: la seconda sestina

Bilancia: in amore è una giornata importante che porta nuove emozioni. Per i single del segno gli incontri sono favorevoli. Nel lavoro, se volete organizzare qualcosa di nuovo fatelo ora, non mancano miglioramenti.

Scorpione: in amore qualcuno potrebbe essere contro di voi in questa giornata, attenzione a qualche momento di stress. Nel lavoro, se avete lanciato qualcosa di nuovo ora potrebbero arrivare dei risultati.

Sagittario: per i sentimenti questo è un fine settimana che porta qualcosa in più, in particolare per chi ha vissuto delle crisi di recente.

A livello lavorativo, specie se ci sono delle scelte da fare, agite adesso visto che il fine settimana è dalla vostra parte.

Capricorno: a livello amoroso arrivano alcuni cambiamenti positivi per voi, dovrete solo concentrarvi di più. Nel lavoro non mancano le energie, fate ora quello che più vi interessa.

Acquario: a livello sentimentale il fine settimana porta qualcosa in più, quindi potrete lasciarvi tutte le tensioni alle spalle. Nel lavoro le prossime ore sono da affrontare in modo tranquillo.

Pesci: in amore, se ci sono stati problemi, ora si potrà recuperare, alcune decisioni sono finalmente sbloccate. Nel lavoro, se c'è qualcosa di importante da fare è meglio rimandare alle prossime settimane.