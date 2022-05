Una nuova giornata è in arrivo per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo quindi come andranno le cose sul piano astrologico a livello sentimentale e professionale mercoledì 11 maggio con le stelle dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in campo professionale sarà meglio trovare il giusto equilibrio nei nuovi progetti. In amore è un buon momento per farsi avanti.

Toro: a livello sentimentale è possibile che dobbiate risolvere delle questioni riguardanti il passato. In campo professionale sarà possibile portare avanti dei progetti avviati nelle ultime settimane.

Gemelli: la giornata di mercoledì 11 maggio sarà caratterizzata da una certa leggerezza in campo amoroso.

Sentite la necessità di vivere bei momenti con le persone che amate. In ambito professionale è il momento giusto per mettersi in gioco.

Cancro: è possibile del nervosismo in questo momento, non mancheranno gli scontri in ambito sentimentale. Cercate però di non esaurire le vostre energie. Insicurezze riguardano il campo professionale.

Leone: in amore la situazione è migliore rispetto al periodo precedente, potete fare anche delle richieste importanti a livello sentimentale. Per quel che riguarda il lato professionale possibili passi avanti, arriveranno belle notizie. Non perdete l'occasione per mettervi alla prova.

Vergine: è un momento di recupero in campo amoroso, sono in arrivo delle buone novità.

I single del segno è possibile che facciano degli incontri. Nel lavoro date spazio alle nuove situazioni.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: la giornata di mercoledì 11 maggio vedrà Venere in opposizione, possibili problematiche riguarderanno il lato amoroso. Nel lavoro sarà possibile ottenere qualcosa di più.

Scorpione: siete motivati in questo momento, in particolare a livello sentimentale.

In campo lavorativo attenzione agli azzardi, potreste ricevere delle risposte che attendete da tempo.

Sagittario: per la sfera lavorativa con Giove favorevole non mancheranno delle strategie d'azione interessanti. Marte è contrario, attenzione alle tensioni che potrebbero scaturire a livello amoroso.

Capricorno: la situazione è migliore rispetto alle giornate precedenti, anche se a livello sentimentale rimane un po' di nervosismo.

Nel lavoro avete bisogno di rapportarvi in maniera chiara con i vostri collaboratori.

Acquario: la giornata sarà caratterizzata da possibili discussioni in ambito lavorativo, ma nei prossimi giorni andrà meglio. In amore sono possibili agitazioni.

Pesci: con la Luna in opposizione sarà meglio gestire attentamente le incomprensioni con il partner. Per quel che riguarda il lavoro fate attenzione a possibili intoppi.