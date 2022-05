Le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute delle prossime 24 ore lasciano presagire una giornata carica di nervosismo e agitazione per i Gemelli che farebbero bene a mantenersi lontano dai conflitti, sia lavorativi che sentimentali. L'ingresso di Giove in Ariete segna un nuovo inizio per il segno. L'Acquario ritrova serenità e armonia, Pesci fuori forma. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di mercoledì 11 maggio 2022 per tutti i segni.

Previsioni astrologiche del giorno 11 maggio 2022

Ariete: giornata interessante per il segno che accoglie Giove nel proprio cielo.

Il pianeta porta grande entusiasmo e vivacità, nonché un bagaglio ricco di nuove occasioni ed esperienze da fare.

Toro: continua per il segno un momento molto produttivo per quanto riguarda l’ambito lavorativo e la sfera pratica. In amore al contrario ci sono degli alti e bassi.

Gemelli: l’oroscopo dell’11 maggio lascia presagire una giornata faticosa per il segno, nervoso e irrequieto. Attenzione agli scontri, soprattutto in ambito lavorativo.

Cancro: questa giornata si rivela la più vantaggiosa del mese per portare a termine una trattativa o firmare un contratto. In amore siete distratti.

Leone: sono 24 ore più vantaggiose delle precedenti per il segno che recupera dal punto di vista fisico.

In amore c’è una forte passione e anche gli incontri sono favoriti. Ok il lavoro.

Vergine: l’oroscopo dell’11 maggio consiglia di prepararsi poiché qualcosa di inaspettato ma estremamente emozionante è in serbo per voi. In amore così come nel lavoro sono in arrivo belle novità.

Bilancia: giornata di contrasti e malumori per il segno.

In amore così come l’ambito lavorativo sarà meglio evitare gli scontri diretti e rimandare i confronti alle prossime giornate quando avrete riacquistato la lucidità.

Scorpione: sono 24 ore vantaggiose per i rapporti interpersonali. È il momento ideale per allargare la propria rete di contatti o cercare degli alleati per quanto riguarda la sfera lavorativa.

Anche gli incontri di tipo sentimentale sono favoriti dalle stelle.

Sagittario: il consiglio dell’oroscopo per questa giornata è quello di mantenere la calma e il sangue freddo. Soprattutto in ambito lavorativo qualcuno potrebbe cercare di ostacolarvi, provocando la parte più irrequieta di voi.

Capricorno: Giove nel clielo dell’Ariete influisce positivamente sulla sfera degli affari e delle contrattazioni. È un ottimo momento per coloro i quali gestiscono un’attività o lavorano nel campo del marketing e del commercio.

Acquario: giornata di soluzioni per il segno che dopo un inizio settimana particolarmente movimentato e agitato ritrova la serenità e riporta equilibrio all’interno dei rapporti familiari.

Pesci: l’oroscopo del giorno indica una giornata faticosa per il segno. Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi malesseri fisici. Meglio rallentare i ritmi e prendersi qualche momento di riposo.