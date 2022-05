Ultima giorno della settimana per i 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di domenica 15 maggio con l'oroscopo e le stelle a livello sentimentale, lavorativa e salutare.

Ariete: in campo amoroso in questa giornata di domenica 15 maggio vi sentite più forti in particolare in amore, potrete vivere belle emozioni. In ambito professionale ci saranno delle necessità a cui far fronte.

Toro: nel lavoro cercate di trovare dei momenti per riflettere e riorganizzare alcune situazioni. Per quel che riguarda l'amore sentite l'esigenza di tenere tutto sotto controllo, questa giornata non sarà il top avete bisogno di maggiori chiarimenti.

Gemelli: per il terzo segno zodiacale la giornata di domenica 15 maggio sarà caratterizzata da belle sensazioni a livello amoroso, nuovi rapporti per i single. Nel lavoro con Giove favorevole migliora la situazione, anche professionale.

Cancro: a livello sentimentale con la Luna nel segno non manca l'energia, avete voglia di maggiore positività. In ambito lavorativo in arrivo dei cambiamenti, gestite gli accordi presi in precedenza.

Leone: a livello sentimentale avete voglia di rimanere tranquilli, in questa domenica qualcosa potrebbe non andare come previsto. Gestite con calma anche le questioni lavorative, siate più prudenti nell'esprimervi.

Vergine: per il sesto segno zodiacale momento con la Luna in buon aspetto, potrete prendere delle decisioni d'amore.

Nel lavoro questa domenica se possibile dedicatevi di più a voi stessi.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: siate più cauti in amore, in particolare se da poco avete iniziato un nuovo rapporto. Cercate di non prendere troppo sul personale alcune situazioni che potrebbero presentarsi. Nel lavoro sarà meglio dedicarsi ad obiettivi raggiungibili.

Scorpione: per i nati sotto questo particolare segno la giornata di domenica 15 maggio sarà caratterizzata da possibili cambiamenti a livello sentimentale, con anche Marte della vostra parte. Nel lavoro potrete superare delle difficoltà professionali.

Sagittario: momento di stress e agitazione. Arriveranno però delle soluzioni in ambito lavorativo.

In amore, se ci sono state delle crisi, potrete recuperare.

Capricorno: Luna positiva nel segno, cercate di mantenere la calma in particolare in ambito sentimentale. Nel lavoro cercate di non esagerare con le richieste.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale domenica che vede la Luna in buon aspetto, sarà meglio comunque rivedere alcune questioni a livello di coppia. Nel lavoro cercate di prendere con maggior calma ciò che arriverà.

Pesci: avete voglia di maggiore sincerità a livello sentimentale, le discussione avute negli ultimi tempi potrebbero aver portato ad una crisi nella coppia. A livello lavorativo nuove proposte.