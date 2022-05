L'Oroscopo di domani è pronto a dare una traccia più o meno affidabile inerente la giornata di questo lunedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 16 maggio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Curiosi di sapere chi tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine risulti tra i segni favoriti dall'Astrologia quotidiana? Andiamo pure ai dettagli iniziando a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 16 maggio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 16 maggio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 16 maggio annuncia tanta sana normalità. In amore, Venere addolcirà il vostro carattere rendendovi solari ed espansivi. Sarà una giornata in cui non mancheranno certo la passione e la comunicativa, dove anche le schermaglie amorose risulteranno piacevoli e divertenti. Finalmente vi sentirete in grado di affrontare la vita di coppia con molta più energia. Le stelle favoriranno il dialogo. Venere e Giove apriranno nuove prospettive, aumentando il coraggio e rinforzando il carattere, così da ottenere quanto sperato. La forza vi verrà da dentro: credete al pensiero positivo e utilizzatelo per migliorare la vostra vita.

La curiosità verso nuovi interessi, poi, vi offrirà la chance per nuove conoscenze, fuori dal solito panorama. Nel lavoro, vi farete notare per brillanti intuizioni. Questo aiuterà a destreggiarsi in questioni alquanto intricate.

Toro: ★★★★★. Ottimo periodo da spalmare nelle cose più importanti. In campo sentimentale, con le stelle a favore in questa giornata che sta per arrivare avrete l'universo in pugno.

Cercate quindi di gestire al meglio le vostre energie che, in questo momento, sono veramente esuberanti. Usate la vostra creatività e la vostra passionalità per creare qualcosa di magico insieme vostro partner. Single, il Sole manderà in orbita il vostro segno: così sarà il momento migliore per lasciarsi alle spalle tutto quanto risulta obsoleto o inaccettabile: preparatevi ad iniziare qualcosa di nuovo, di dinamico per la vostra vita, soprattutto sotto il profilo sentimentale.

Al lavoro saprete decidere e operare con grande equilibrio, dando il giusto ritmo agli impegni. Risulterete così essere affidabili e competenti.

Gemelli: ★★★. In amore, sarà una giornata favorevole per riflettere sulla qualità della vostra vita. Ripensate alle prove di vita vissute in passato, facendo tesoro solo a ciò che di buono hanno lasciato. Da eventi tristi, dolorosi o complicati si esce spesso più forti e con una visione più saggia della vita. Utilizzate le esperienze accadute per vivere al meglio presente e futuro e per cambiare ciò che non piace nel vostro rapporto di coppia. Single, qualche bugia potrebbe venire a galla questo lunedì. Qualche difetto di comunicazione potrebbe provocare un malinteso in famiglia o con amici.

La forma fisica, invece, non sarà al massimo, forse per questione di forze carenti; allora calibrate meglio gli sforzi, non forzate se praticate attivamente uno sport. Cercate di rilassarvi, perché il voler fare tante cose insieme potrebbe favorire stress. Nel lavoro, le stelle vi obbligheranno a sfoderare tutta la vostra abilità nel dribblare ostacoli: controversie con colleghi.

Oroscopo di lunedì 16 maggio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Per i sentimenti, si chiama emozione la parola magica che costituirà la vera miccia per accendere nuove passioni e riattivare fiamme sepolte sotto la cenere. Giove, in splendido aspetto, rivitalizzerà i legami antichi oppure aprirà, stendendo un invisibile tappeto rosso, le porte su quelli nuovi di zecca.

Ultimamente qualcuno di voi avrà vissuto exploit sentimentali di un certo peso, spesso non proprio appaganti sul piano emotivo. Ad oggi la situazione non è delle più semplici. Ma avete la sensibilità adatta per capire le esigenze del vostro compagno: andategli incontro. Single, col favore di Venere e di Giove, che tifano sfacciatamente per voi, sul fronte del cuore tutto filerà liscio come l'olio e se ci dovesse essere qualche battibecco in famiglia, lo scavalcherete con una battuta esilarante. Nel lavoro, susciterete dovunque interesse e simpatia. Approfittate dell'occasione per instaurare dei buoni rapporti con i colleghi.

Leone: ★★★★★. In amore, la giornata sarà trionfale per la coppia, perciò datevi da fare per gustare fino in fondo questi momenti di grandi ardori e di belle intese.

Farete sicuramente il vostro meglio per ritrovare l'affiatamento con il partner, grazie anche alle stelle che assicureranno un crescendo di emozioni. Così per tutte le coppie si preannunciano assestamenti affettivi e maggiore vivacità nella vita di tutti i giorni. Single, avrete un cielo positivo, vivace, stimolante, quindi giocate bene le vostre carte. Non vi sarà difficile conquistare chi vi piace, liberando le emozioni e gli slanci passionali. Non avete bisogno d'incoraggiamento per vivere momenti da ricordare, ma soltanto le persone giuste e gli amici di sempre. Nel lavoro, avrete un'ottima propensione alla vita di società, quindi dire addio a un'attività che non vi soddisfa più. Potrebbe essere una buona idea, naturalmente prima di aver trovato ciò che vi rende felice.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 16 maggio, sottolinea il fatto che state realizzando qualcosa di importante. Tuttavia la felicità dipenderà in gran parte dal vostro comportamento. Le coppie dovrebbero parlare di più, confrontarsi e non avere timore di esprimersi. Vedrete che, così facendo, renderete la vita a due molto più serena. Single, si profilano nuovi interessi ma anche nuove conoscenze che potrebbero portare a conoscenze interessanti, con sviluppi molto promettenti. Molti progetti impegnativi bollono nel calderone, quindi procedete pure fiduciosi, energici e ottimisti grazie anche ai vostri amici, che vi daranno una mano per realizzarli. Nel lavoro, durante lo scorrere di questa incredibile giornata, il senso speculativo, la determinazione e la tenacia vi aiuteranno a far carriera e a lanciarvi in nuove esperienze.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 16 maggio.