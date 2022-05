Continua a cambiare il percorso astrologico dei 12 segni zodiacali e quindi non mancano diverse novità dal punto di vista amoroso e professionale dettate dall'influenza di stelle e pianeti. Di seguito approfondiamo l'andamento della giornata con l'Oroscopo di sabato 14 maggio 2022.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore non mancherà qualche momento di irritazione in questa giornata, evitate di imporvi troppo. Nel lavoro periodo che porta uno stato di maggiore confusione, questo perché ci sono troppe cose da portare avanti.

Toro: per i sentimenti occorre fare attenzione ai rapporti in questa giornata, in particolare per le storie a distanza.

Nel lavoro qualcosa potrebbe non andare, meglio evitare provocazioni.

Gemelli: a livello amoroso la Luna è favorevole e ciò aiuta il recupero. Vi sentite più forti al momento. Nel lavoro sfruttate il periodo per rimettervi in gioco.

Cancro: in amore giornata di calo, avrete la possibilità di recuperare solo a partire dalle giornate di domani. A livello lavorativo non mancano le opportunità, sfruttate le occasioni che arriveranno.

Leone: per i sentimenti le nuove storie sono favorite, in particolare per chi ha vissuto una separazione non semplice. Nel lavoro ci sono diversi progetti da portare avanti, nulla può fermarvi al momento.

Vergine: a livello amoroso, se c'è stata una separazione, ora potrebbero arrivare dei nuovi incontri, le conoscenze sono interessanti.

Nel lavoro possibilità di vivere qualcosa di nuovo e maggiormente soddisfacente.

La seconda sestina

Bilancia: in amore è meglio evitare le provocazioni in questa giornata, state tranquilli per non avere difficoltà. A livello lavorativo non mancano le nuove occasioni, le stelle sono dalla vostra parte e ciò aiuta.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore nelle storie di lunga data al momento si vivono buone sensazioni e dai prossimi giorni le cose miglioreranno ulteriormente.

Nel lavoro diverse difficoltà sono finalmente superate, ma è meglio chiarire bene alcune questioni.

Sagittario: per i sentimenti c'è una maggiore forza in questa giornata, siete in recupero. Nel lavoro non mancano le novità, ma solo se agite con attenzione.

Capricorno: a livello sentimentale momento di calo, questo perché dovete affrontare discorsi importanti che state rimandando.

Nel lavoro alcuni non sono convinti di un'attività e avranno bisogno ancora di un po' di tempo.

Acquario: per i sentimenti la Luna in buon aspetto potrebbe portare qualcosa in più, attenzione soltanto ad alcune difficoltà, ma niente di grave. Nel lavoro meglio fare le cose con calma ed evitare azzardi.

Pesci: in amore è una fase migliore, gli incontri saranno interessanti. Nel lavoro alcuni sono alla ricerca di maggiori conferme, per questo motivo attenzione anche dal punto di vista delle relazioni.