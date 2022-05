L'Oroscopo della settimana dal 30 maggio al 5 giugno 2022 è pronto a dare un senso ai prossimi sette giorni. A tenere alta la curiosità la voglia di sapere quali e quanti sono i segni valutati in positivo e quali invece quelli costretti da contingenze contrarie ad aspettare "il prossimo giro". L'Astrologia, lo sappiamo bene, una volta regala e la volta dopo inesorabilmente toglie: è un circolo in eterno movimento, da sfruttare quando dice bene e da sopportare quando invece toglie il buon umore o quando tronca sogni o desideri.

In questo contesto, lo ricordiamo, le previsioni astrologiche da lunedì a domenica sono impostate e messe in relazione ai primi sei segni dello zodiaco.

Vediamo cosa riserveranno le stelle ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine e, nell'occasione, facciamo tesoro dei consigli e delle dritte rilasciate di tanto in tanto nell'oroscopo settimanale 30 maggio-5 giugno.

Luna nei segni: transiti della settimana

La settimana prossima a dare lustro alle giornate da lunedì a sabato saranno solamente due transiti. A dare avvio al giro infrasettimanale sarà l'ingresso della Luna in Cancro, nel segno d'Acqua questo mercoledì 1° giugno, precisamente dalle ore 07:49. La settimana infine si concluderà con il passaggio della Luna in Leone prevista per venerdì 3 giugno.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. Per voi amici carissimi dell'Ariete, la prossima settimana si presume possa essere abbastanza positiva, anche se non mancheranno momenti d'ansia o di stress generalizzato.

Stati emotivi non giustificabili, reazioni istintive per un inizio di settimana abbastanza tempestoso, quanto basta a rivelare la vostra natura: siete dei passionali! Qualcuno ve lo rinfaccerà e, a metà settimana, anche se sorriderà delle vostre piccole manie riuscirete a cambiare le carte in tavola: non vi piace essere presi in giro e riconquisterete terreno, costi quel che costi.

Potrete vedere il torto negli occhi dell’altro ma la vostra natura conciliante vi induce a perdonare: troverete le parole adatte per convincere chi ha sbagliato a chiedere scusa. Anche l’attività lavorativa è ardente e piena di risorse. Possono crescere gli affari, i nuovi contratti e la produttività.

La classifica stelline:

Top del giorno sabato 4 giugno;

sabato 4 giugno; ★★★★★ mercoledì 1 e domenica 5;

★★★★ martedì 31 e venerdì 3;

★★★ giovedì 2 giugno;

★★ lunedì 30 giugno.

♉ Toro: voto 7.

L'oroscopo settimanale si presenta abbastanza favorevole. La ripartenza non sarà proprio gradevole, ma già da giovedì pronta a mettere sul piatto della positività quattro stelle e ben cinque stelline nelle giornate successive. In ottima evidenza, dunque, un buon lunedì e giovedì, ben disposti a regalare quattro stelline da sfruttare come e dove più riterremo opportuno farlo. I pensieri con la forza del Sole saranno in prevalenza rivolti a risolvere fatti e problematiche familiari. L'andazzo generale intanto non sarà così brillante come il mese passato, stenterete quindi a concentrarvi al punto giusto. Anche in amore Venere occupa una posizione poco favorevole, i sentimenti del cuore potrebbero essere aspri e vogliosi di erotismo ma senza quelle manifestazioni di tenerezza se non ai fini di conquistare i favori del partner.

La scaletta con le stelline dei giorni in arrivo:

Top del giorno domenica 5 giugno;

domenica 5 giugno; ★★★★★ venerdì 3 e sabato 4;

★★★★ lunedì 30 e giovedì 2;

★★★ martedì 31 giugno;

★★ mercoledì 1° giugno.

♊ Gemelli: voto 6. L'oroscopo settimanale non riserva grosse sorprese positive, nemmeno di troppo negative: visto il cielo astrale non troppo esaltante, saranno giornate da vivere alla meno peggio. Il punto di non ritorno sarà dato dal modo con cui andrete ad approcciarvi alle giornate cosiddette "no": non dovrebbe essere difficile riuscire a domarle, conoscendo in anticipo il grado di positività attribuito dalle stelle ad ogni singola vostra giornata. In amore, buona è la posizione di Venere, favorisce gli incontri durante i viaggi, riappaiono come fotogrammi immagini di relazioni che hanno lasciato una traccia significativa e che Venere addolcisce di ricordi sereni e significativi.

Bene consolidare la vita di coppia su altri valori, ben più importanti di quelli sessuali. L’attività lavorativa, dopo la buriana del periodo precedente, è in fase di valutazione di nuove proposte che andranno valutate.

La classifica a stelline della settimana:

★★★★★ lunedì 30 e martedì 31;

★★★★ mercoledì 1, giovedì 2 e domenica 5;

★★★ venerdì 3 giugno;

★★ sabato 4 giugno.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 9. L'oroscopo della settimana indica che il periodo sarà da considerare perfetto quasi per fare tutto. Partiamo subito "a spron battuto" mettendo in luce l'unica giornata in cui dovrete stare un pochino allerta: domenica 5 giugno, portatrice di qualche disguido organizzativo.

In generale il periodo si presenta in discesa; il Sole in buon aspetto rafforza le energie per superare ostacoli di vario genere. Buona la Luna del periodo: potete contare sull’aiuto da parte di amici e da persone sentimentalmente vicine; quando sarà nel vostro segno (mercoledì) sarete più tenaci e la cocciutaggine potrebbe farvi compiere errori di valutazione di cui pentirvi dopo.

La scala delle stelle giorno per giorno:

Top del giorno mercoledì 1° giugno (Luna nel segno);

mercoledì 1° giugno (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 30, giovedì 2 e venerdì 3;

★★★★ martedì 31 e sabato 4;

★★★ domenica 5 giugno.

♌ Leone: voto 10. Il periodo in arrivo vi porterà i colori dell'amicizia, la luce dell'amore e la fragranza delle novità migliori. Nel vostro cielo astrale splenderà rigogliosa e franca una gioiosa Luna in Leone, degna di lode.

La "musa dei poeti", lunedì 26 giugno porterà in dono tanto amore e relativa "top del giorno": gongolate! Molto buono il momento, quindi, che vi vede molto dinamico e pimpanti nel dare sveltezza al linguaggio, furbizia alle trattative, interesse verso la buona comunicazione. Progetti di viaggio per le prossime vacanze estive. Sarete talmente vivaci da non stare mai fermi, avrete necessità di fare qualcosa, non importa se interessante o meno, basta si faccia.

La classifica di competenza del Leone:

Top del giorno venerdì 3 giugno (Luna nel segno);

venerdì 3 giugno (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 1, sabato 4 e domenica 5;

★★★★ lunedì 30, martedì 31 e giovedì 2.

♍ Vergine: voto 7. L'oroscopo della settimana 30 maggio-5 giugno annuncia un periodo abbastanza compatto, senza troppi raggiri o impedimenti.

La partenza della settimana, come pure la fine, saranno positivi entrambi. Un attimino di attenzione in più, invece, per giovedì e venerdì, entrambi ritenuti probabilmente negativi. Sarà un buon periodo se preso nell'insieme, resterà impresso nella vostra memoria e in quella del partner. Quest'ultimo dovrà faticare abbastanza per tenere il passo all’ondata erotica che inebrierà entrambi. Le notti più romantiche che la Luna vi concederà saranno quelle di lunedì e martedì, e infine domenica. Ma starete bene tutto il periodo, sempre pronti a dar battaglia in un letto fresco e perché no, anche al chiaro di luna e con gli ormoni in agitazione. Il lavoro si prevede in ripresa.

La classifica da lunedì a domenica:

Top del giorno lunedì 30 maggio;

lunedì 30 maggio; ★★★★★ martedì 31 e domenica 5;

★★★★ mercoledì 1 e sabato 4;

★★★ giovedì 2 giugno;

★★ venerdì 3 giugno.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana.