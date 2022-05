La prima settimana del mese di maggio entra nel vivo e continua a portare novità e cambiamenti in amore e nel lavoro a tutti i segni zodiacali. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'Oroscopo di mercoledì 4 maggio 2022.

La prima sestina

Ariete: in amore avrete la possibilità di gestire al meglio i rapporti in questa giornata, ci sarà la possibilità di ravvivare una storia. Nel lavoro sarà possibile migliorare alcune situazioni, non mancano le opportunità.

Toro: nella vita di coppia avreste bisogno di qualcosa in più, al momento è opportuno fare chiarezza.

Nel lavoro vi sentite maggiormente stanchi, cercate di portare avanti per questo solo le cose che vi interessano.

Gemelli: a livello sentimentale la situazione potrebbe portare delle difficoltà, ma le nuove storie sono comunque forti. Nel lavoro gestite al meglio quello che arriva in questa giornata, non mancano comunque delle novità.

Cancro: in amore i rapporti con la persona amata potranno vivere delle difficoltà, per questo motivo meglio evitare gli azzardi. A livello lavorativo è possibile che delle nuove attività possano prendere il via, c'è voglia di portare avanti le cose più importanti.

Leone: a livello amoroso avrete la possibilità di vivere qualche emozione, non manca la buona volontà da parte vostra.

Nel lavoro potreste anche arrabbiarvi se qualcosa non va per il verso giusto, riuscirete comunque ad ottenere il massimo.

Vergine: in amore non mancheranno delle emozioni e il prossimo fine settimana porterà qualcosa in più. Nel lavoro le nuove attività sono protette, ma qualcosa potrebbe anche cambiare all'improvviso.

Previsioni e oroscopo del 4 maggio 2022: la seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti c'è la necessità di trovare un accordo, alcune complicazioni potrebbe nascere all'improvviso. Nel lavoro progetti validi, al momento però meglio gestire i soldi.

Scorpione: in amore le stelle aiutano, in particolare per i single del segno.

Sarà importante evitare le polemiche. Nel lavoro attenzione al qualche ritardo, in questo periodo però siete alla ricerca di maggiore tranquillità.

Sagittario: nei sentimenti, per i single del segno - con Venere favorevole - si potrà ripartire, attenzione solo alla Luna in opposizione. I progetti che partono ora saranno protetti. Nel lavoro alcuni hanno già in mente cosa fare in vista dei mesi estivi.

Capricorno: a livello amoroso in questa giornata è meglio gestire le parole, potreste essere troppo critici con la persona amata. Nel lavoro ci sarà la possibilità di affrontare qualcosa di nuovo, magari un cambiamento che era nell'aria da tempo.

Acquario: per i sentimenti non tutto sarà semplice in questa giornata, le stelle potrebbero essere contro di voi.

Nel lavoro non manca qualche novità, qualche nuova collaborazione potrebbe partire.

Pesci: in amore rimandate ai prossimi giorni eventuali discussioni, siete nervosi in questo momento. Nel lavoro, con Giove nel segno, avrete la possibilità di migliorare.