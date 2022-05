Le previsioni astrologiche di mercoledì 4 maggio si apprestano a dare belle soddisfazioni a più di qualche segno. Al contrario, altri potrebbero ricevere notizie poco confortanti in merito alla situazione astrologiche di domani: a quest'ultimi diciamo di stare tranquilli, anche perché la ruota gira e, se è vero quel vecchio detto che recita "oggi a me, domani a te", presto arriverà una bella rivincita su molti fronti.

Secondo le previsioni astrologiche, parlando di aspetti planetari connessi alla giornata in analisi, troveremo ancora la Luna in Gemelli, pronta a passare in Cancro il giorno seguente.

Ottimo l'aggancio in congiunzione tra Giove e Venere con poco distante, Nettuno e Marte a braccetto nel segno dei Pesci. Spettacolare il trigono in corso tra Mercurio e Plutone con i Sole che guarda sorridente dal comparto Toro. Pronti a scoprire come andrà il periodo?

Ecco i dettagli con i segni fortunati e quelli meno supportati dalle stelle, secondo l'Oroscopo del 4 maggio, con l'amore e il lavoro assoluti protagonisti.

Previsioni astrologiche del 4 maggio, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Tutto procede un po’ a rilento rispetto alla vostra esigenza di arrivare a conclusione, mentre gli impegni quotidiani vi tengono al chiodo. Tenete sotto controllo le finanze. In questo periodo siete portati a spendere più del dovuto.

Nel lavoro non sfuggirete le responsabilità, al contrario metterete in evidenza le vostre capacità dedicando tempo a un lavoro rimasto in sospeso. In amore avrete la consapevolezza di aver trovato la persona giusta, anche se è ancora prematuro fare progetti definitivi riguardo al vostro futuro. Fisicamente siete in forma. In più, con Venere armonica andrete meglio anche da lato passionale.

Toro - Marte in sestile al Sole nel segno vi stimola tanto, ma il procedere con il vento in poppa rischia di offuscare in parte la vostra sensibilità. Restano costanti l’impegno e la serietà. Prendete tempo. Approfittate del periodo per riflettere e mettere a fuoco i vostri obiettivi. Nel lavoro, energia e buona volontà sono presenti all’appello, ma la disarmonia di Mercurio mette in discussione la riuscita di alcune iniziative.

In amore una circostanza casuale potrebbe aprirvi gli occhi su una persona che avevate sopravvalutato. Un po’ stupiti, rivedrete il vostro giudizio. Ottimi la forma fisica e il tono muscolare. Ideali per dedicarsi con costanza all’attività sportiva.

Gemelli - Tante piccole questioni aperte sono da sistemare, meritano un po’ d’attenzione. Non sbuffate e affrontatele con spirito costruttivo: è nel vostro interesse. Anche per innalzare un grattacielo si comincia dalle fondamenta, che devono essere solide e durature. Nel lavoro in questo periodo sembra che gli impegni si moltiplichino, ma voi sarete abili a mantenere il controllo e a impostare le vostre attività. In amore invece, dalla vostra parte, Venere vi dona quel tocco di romanticismo in più che potrà esservi molto utile a tingere di rosa gran parte della serata.

Un atteggiamento concreto e ragionevole poi, è ciò che gli altri si aspettano da voi: dimostrate loro tutta la vostra disponibilità.

Cancro - Puntate al sodo nella gestione della quotidianità. Se avete poco tempo a disposizione, dovrete sforzarvi di migliorare l’organizzazione. Dedicatevi alla cura dell’aspetto, lasciando trasparire il vostro spirito originale e creativo. Nel lavoro nutrirete qualche dubbio in merito a un affare, ma non per questo getterete la spugna. Trovate un accordo che preveda maggiori garanzie. In amore non rimanete concentrati su voi stessi, cercate di dedicare anche attenzioni alla famiglia, o sarete richiamati al dovere da sordi brontolii. Puntate al benessere e dedicate più tempo a voi stessi.

Trascurare l’estetica non giova né all’immagine né alla sicurezza.

Oroscopo di domani 4 maggio, dal Leone allo Scorpione

Leone - Nessuna novità, solo una giornata da dedicare al dovere. Cercate di concentrarvi, avete ancora molto lavoro arretrato da smaltire! Dedicate del tempo agli aggiornamenti e alle nuove procedure e normative del vostro settore. Nel lavoro le idee sono un po’ confuse, dovete pazientare in attesa che si plachi il vento di trasformazione che vi sta investendo. In amore la staticità è il vostro peggior nemico. Proponetevi in modo nuovo, diverso dal consueto: il rapporto di coppia ha bisogno di stimoli. Mantenete alto il livello di rendimento salutare, trovando un equilibrio tra le vostre aspirazioni e le esigenze fisiche dell’organismo.

Vergine - Questo mercoledì ritrovate finalmente vivacità e sorriso. Spontaneità e immediatezza vi consentiranno di prendervi una bella rivincita al lavoro. Dedicate un po’ del vostro tempo agli amici, condividendo con loro i momenti di spensieratezza e relax. Nel lavoro risposte precise e tempestività nell’operare saranno ottime carte da giocare per ribaltare a vostro favore una situazione insoddisfacente. In amore, contagiato dall’entusiasmo che dimostrate, il partner non si tirerà indietro di fronte a una vostra proposta, insolita ma stimolante. Per il fisico, controlli medici preventivi: se trascorrete molto tempo davanti al monitor, utilizzate degli occhiali antiriflesso.

Bilancia - Approfittate del vostro stato di grazia per porre fine, da bravi mediatori, a quei contrasti che appesantiscono l’ambiente intorno a voi.

Gli astri imprimono forza alle vostre decisioni e le solite ansie lasciano spazio all’autocontrollo. Nel lavoro un vento fresco di idee e nuovi progetti vi fa volare in alto. Sarete molto convincenti, sostenuti da un’ottima capacità oratoria. In amore intanto, il trigono tra Mercurio e Plutone vi rende particolarmente frizzanti. Date spazio alla fantasia e alla voglia di giocare, il partner apprezzerà. È ora di rinnovare il modo di vestire. Non è detto che ad un abito classico non si possa aggiungere un particolare che lo renda unico.

Scorpione - Animati da una spinta positiva, riconoscerete i vostri errori e, per farvi perdonare, ascolterete senza controbattere le lamentele altrui. State cominciando a recuperare energie, approfittate del tempo libero per passeggiare.

Nel lavoro dovrete essere abili nel gestire situazioni conflittuali e appianare le divergenze. Impegnatevi di più, se siete alle prese con eventuali esami. In amore, il bisogno d’amare e di essere amati sarà la motivazione che vi spingerà a cercare maggiore intesa e complicità con il partner. Non fate sempre di testa vostra nel caso aveste dei disturbi anche lievi, parlatene col vostro medico di fiducia e seguite alla lettera le sue indicazioni.

Previsioni zodiacali del 4 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Con la Luna armonica, potrete contare su risorse di buonumore che esaltano la vostra capacità a relazionarvi con gli altri. Apparirete sempre molto convincenti, anche quando in realtà, nell’intimo, sarete perplessi.

Se al lavoro intanto qualcuno è in attesa di una vostra risposta, meglio non temporeggiare. È più vantaggioso che accettiate subito una proposta anziché tirare per le lunghe. In amore prospettive incerte possono comportare qualche stress. Possibili delusioni per l’attrazione nei confronti di una persona già impegnata. Dedicatevi subito a un buon programma di attività fisica. Fra qualche giorno le energie potrebbero cominciare a scarseggiare.

Capricorno - Piccole difficoltà o incomprensioni con i familiari o i vicini complicano i vostri piani per la giornata. Evitate reazioni eccessive e colpi di testa. Per distrarvi, in serata ricontattate una persona amica che non vedete da tempo e organizzate un incontro.

Nel lavoro sarà meglio che vi atteniate alle tabelle di marcia, proseguendo per la vostra strada, senza farvi tentare da insidiose scorciatoie. In amore invece, relativamente alla coppia, specie in famiglia vi sentite incompresi. Inutile tentare la strada del dialogo, analizzate da soli i motivi del vostro stato d’animo. Tenete sotto controllo il peso e ricordate che una dieta sana ed equilibrata fa bene a tutti, non solo a chi ha problemi di salute.

Acquario - Una buona idea può trasformarsi in un progetto fuori dal comune e portarvi a una reale indipendenza sul piano economico e lavorativo. Cominciate pure a sondare il terreno, ma non siate troppo generosi con gli altri riguardo ai particolari.

Nel lavoro, una nuova iniziativa può portare denaro. Evitate però di creare conflitti tra il vostro tornaconto e gli interessi di chi lavora con voi. In amore mostratevi disponibili e state alla larga da richieste eccessive. Sapete bene che nei sentimenti dovete fare bene i conti nel bilancio tra il dare e l’avere. Pianificate intanto un po' di sana attività fisica: jogging, palestra, piscina. Non dimenticate di mettere in lista anche dei momenti di riposo e di svago.

Pesci - Una giornata ricca di serenità e di buonumore. Cogliete le occasioni che il destino vi offre, accettando senza indugi una proposta. Anche se un po’ taciturni, in compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli impegni.

Nel lavoro il vostro senso pratico rischia di farvi rimanere abbarbicati alle solite posizioni. Bene la concretezza, ma qualche volta bisogna rischiare. In amore avete bisogno di dimostrare con i fatti la volontà di recuperare il vostro rapporto, ultimamente minacciato da inconcludenti fantasie. La Luna intanto sostiene l’umore e vi aiuta a guardare con fiducia al futuro. Eventuali lievi disturbi saranno presto risolti con rimedi naturali.