L'Oroscopo di domani è pronto a saggiare le effemeridi allo scopo di dare un indirizzo più o meno favorevole alla giornata di questo giovedì. In primo piano pertanto le previsioni zodiacali del 5 maggio 2022, nel nostro caso rese disponibili esclusivamente per la sestina relativa ai primi sei segni dello zodiaco. A quanti non sapessero bene o non ricordassero con precisione quali sono i simboli astrali facenti parte dei primi sei dello zodiaco diciamo che ne fanno parte Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Bene, a questo punto senza soffermarci ulteriormente in quisquilie o pinzillacchere inutili, iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 5 maggio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 5 maggio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 5 maggio predice una giornata abbastanza positiva. In amore, si configura un momento particolarmente significativo per definire le basi di relazioni serie o mettere le fondamenta, necessarie a legami appena sbocciati. Le stelle vivificheranno i rapporti di coppia, rendendoli sereni e felici. Un’intesa priva di complicazioni senz'altro caratterizza le unioni destinate a durare: vivete questa giornata di maggio con questo obbiettivo. Single, se doveste rivedere alcuni parametri della vostra vita, quello sentimentale compreso, questo giorno vi darà lo slancio necessario. Non sarà facile prendere certe decisioni ma Venere vi sarà di grande aiuto: riuscirete ad avere una visione ampia del problema e ad adottare la soluzione migliore.

Nel lavoro, giorno positivo per i superattivi, quelli dotati di notevole forza di volontà e senso di responsabilità. Molti riusciranno ad affermarsi.

Toro: ★★. Periodo poco positivo. In campo sentimentale, dopo aver navigato per giorni a vele spiegate, sarete fermi ai box della quotidianità per colpa di astri poco amichevoli.

Tenete a bada l'insofferenza, perché imbarazzi e disagi si prevedono tra voi e il partner. Se poi aveste detto qualche bugia a fin di bene, è inutile continuare ad arrampicarsi sugli specchi: confessate, sperando nel perdono. Single, tante delusioni hanno messo a dura prova il vostro ottimismo? Calma: il cielo presto vi rassicurerà sulla possibilità d'incontrare a breve o medio termine l'amore vero.

Una bella persona produrrà presto scintille nel vostro cuore... Nel lavoro, Mercurio vi remerà contro e non riuscirete a fare tutto quello che volete. Se vi trovate in difficoltà ascoltate, il parere di un collega autorevole: avrete la dritta giusta per risolvere la questione.

Gemelli: ★★★★★. Ottimo periodo per i sentimenti: pronti a "sbancare" in amore? Senz'altro inizierete la giornata in allegria, e questa è già una buona notizia. Chi vi è accanto non si troverà più in disaccordo con voi, quindi dichiarate pure fine alle ostilità. Le coppie avranno così molte più occasioni da dedicare al rapporto: sarebbe bene far fruttare questa situazione, magari facendo progetti e poi mettendoli in pratica.

Single, sarete molto interessati all'ampliamento dei vostri orizzonti esistenziali; la vostra curiosità evaderà dal quotidiano e questo sarà tutto a vostro vantaggio. In amore accettate nuovi modi di amare, di manifestare passione e sentimento. Potrebbe essere un ottimo momento per rinnovare il guardaroba o rinfrescare il look. Nel lavoro gli astri suggeriscono che sarete i protagonisti di questa giornata. A chi fosse in cerca di prima occupazione, probabili occasioni cogliere.

Oroscopo di giovedì 5 maggio, da Cancro a Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Giovedì tutto all'insegna della Luna, ottimamente insediata nel vostro settore. L'amore? Un dolce gioco di sensi, lo sapete benissimo, per questo saprete trasportare il partner sulle vette di un piacere intenso ed emozionante.

Così, anche molti di voi già stabilmente in coppia potrete condividere una giornata molto vivace e divertente. Single, la Luna nel segno vi metterà sotto una luce splendente: potrete ottenere se non tutto, almeno una grossa fetta di ciò che desiderate. Sprizzerete energia da tutti i pori e questo vi renderà più belli agli occhi degli altri. Socievoli e propositivi come non mai, potete mirare ai successi in tutti i settori, grazie alla ruota della fortuna che riprenderà a girare nel verso giusto. Potrebbe arrivare quell'incontro d'amore che sognate da tempo. Se si parla di lavoro, creatività e immaginazione, saranno in primo piano e vi permetteranno di distinguervi dalla concorrenza. Avanzerete con la consapevolezza delle vostre potenzialità e di quello che state facendo.

Leone: ★★★★★. Periodo indicato molto promettente. In amore, le coppie potranno benissimo optare per trascorrere qualche ora di più insieme, visti gli ultimi momenti che non hanno portato molta felicità. Quindi, andranno assolutamente recuperati attimi, minuti e ore; se possibile anche giorni. Molti di voi hanno troppa paura di certe responsabilità oppure degli impegni che richiedono tempo e fatica senza tuttavia considerare però che è proprio la vita ad essere incerta. Eventuali occasioni positive andrebbero soltanto colte e vissute il più serenamente possibile! Single, qualche volta fa bene rilassarsi e smettere di tormentare se stessi e gli altri. Anche per voi è giunto il momento di prendere la vita come viene, evitando complicazioni inutili a voi stessi e a chi vi sta vicino.

In campo professionale, darete il meglio di voi solo allargando il raggio d'azione. Vi sarà facile dare il via a nuovi affari redditizi.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 5 maggio, preannuncia un periodo poco stabile. In campo sentimentale, non tutto filerà liscio come l'olio in questo giorno, anche perché il nervosismo sarà al limite e la capacità di sopportazione sarà ridotta ai minimi termini. Mantenete la calma, eviterete così inutili discussioni con il partner, ben sapendo che qualche incomprensione potrebbe nascere in ogni momento rendendo meno brillante l'intesa con chi amate. Quindi, cercate di rilassarvi e sperate che questa giornata trascorra il più in fretta possibile. Single, fermatevi un momento, riprendete fiato, concedetevi una pausa di riflessione e di meditazione.

State correndo troppo e ora è giunto il momento di mettere meglio a fuoco propositi e obiettivi da raggiungere. Nel lavoro, per distrazione o per un eccesso di dignità commetterete una serie di errori, tanto che qualcuno andrà su tutte le furie...

