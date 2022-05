Prosegue la prima settimana del mese di maggio per tutti e dodici i segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare la giovedì 5 maggio con l'Oroscopo e le stelle dall'Ariete ai Pesci. Ecco come affrontare il periodo a livello lavorativo, sentimentale e salutare.

Ariete: a livello sentimentale potrete vivere delle buone emozioni, vi sentite però critici nei confronti del partner. Per quel che riguarda il lavoro novità in arrivo.

Toro: possibili discussioni in campo sentimentale, vi sentite agitati. A livello lavorativo sarà meglio non pensare alle problematiche vissute, avete necessità di recuperare energia.

Gemelli: per i nati sotto il terzo segno zodiacale la giornata di giovedì 5 maggio sarà caratterizzata da belle emozioni, così come l'intero weekend. I single del segno sarà meglio che non sottovalutino nuovi incontri. Nel lavoro meglio adattarsi ad alcune scelte.

Cancro: in amore vi sentite meglio, alcune decisioni hanno giocato al vostro rapporto. Con Venere in transito vi sentite di fare una revisione dei vostri sentimenti. Nel lavoro meglio riorganizzare alcune questioni.

Leone: in questa giornata possibili problematiche lavorative potrebbero crearvi agitazione. In amore le coppie che stanno insieme da tempo dovrebbero discutere alcune questioni.

Vergine: per i nati sotto il sesto segno zodiacale la giornata di giovedì 5 maggio sarà caratterizzata da recupero in campo amoroso, sarà meglio essere pazienti con il partner.

Nel lavoro possibili disagi da affrontare.

Astrologia del gioco per i segni zodiacali

Bilancia: possibili complicazioni amorose per i nati sotto questo particolare segno. Attenzione alle preoccupazioni familiari. In ambito lavorativo dopo una crisi sarà possibile trovare una svolta.

Scorpione: con la luna favorevole e Marte dalla vostra parte vi sentite più passionali con le persone che amate.

Nel lavoro siete pronti a fare progetti importanti per il futuro.

Sagittario: momento di calo per il segno, ma con Giove che presto tornerà favorevole potrete recuperare a livello amoroso. Sarà meglio non stancarsi per l'ambito lavorativo.

Capricorno: in questo inizio di mese la luna si trova in opposizione, possibili incomprensioni di coppia.

Nel lavoro potreste risolvere delle problematiche che negli ultimi tempi vi hanno creato stress.

Acquario: attenzione alle tensioni d'amore, che potranno essere superati con la luna favorevole. Nel lavoro prendete in considerazione nuove strade.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata di giovedì 5 maggio è caratterizzata da recupero in amore. Nel lavoro potrete fare delle richieste.