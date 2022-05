La prima settimana del mese di maggio sta entrando nel vivo ed è pronta a portare delle novità e dei cambiamenti dal punto di vista astrologico a tutti i segni. Approfondiamo come prosegue il cammino dei 12 segni zodiacali leggendo l'Oroscopo del 3 maggio 2022.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore sarete più ottimisti in questa giornata, non mancheranno momenti interessanti visto che vi sentite più forti. Nel lavoro momento da sfruttare per i nuovi progetti, ci sono dei traguardi da raggiungere.

Toro: per i sentimenti è una fase di miglioramento, ma bisogna fare attenzione ad alcuni contrasti.

Nel lavoro ci sono delle tensioni che potrebbero creare disagio, limitate per questo motivo alle spese.

Gemelli: a livello sentimentale i single del segno avranno la possibilità di mettere a punto degli incontri interessanti. Per chi vive due storie parallele meglio fare attenzione. Nel lavoro, se alcune situazioni non vi soddisfano più, potreste anche cambiare.

Cancro: in amore bisogna fare attenzione a evitare azzardi in questa giornata, negli ultimi giorni ci sono stati difficoltà che vi hanno messo in allerta. A livello lavorativo le nuove attività vanno bene, portate avanti però le cose che vi interessano.

Leone: in amore potreste avere qualche emozione in più, non mancheranno le opportunità in questo periodo.

Nel lavoro qualcosa potrebbe non andare, ma riuscirete comunque ad ottenere il massimo possibile.

Vergine: per i sentimenti è meglio essere cauti in questa giornata, un recupero è previsto solo nel weekend. Nel lavoro, se ci sono degli affari da portare avanti, agite ora. Potrebbe essere un momento importante per le nuove richieste.

Previsioni e oroscopo del 3 maggio 2022: la seconda sestina

Bilancia: in amore è una giornata ideale per chiarire in un rapporto, evitate però solo di tirare troppo la corda. A livello lavorativo non mancherà qualche difficoltà, non sarà semplice gestire i rapporti al meglio.

Scorpione: a livello amoroso è un momento interessante, gli incontri saranno interessanti in questo momento.

Nel lavoro le scelte da fare ora in vista del futuro saranno diverse, ma con Giove attivo le cose andranno alla grande.

Sagittario: per i sentimenti i nuovi incontri saranno interessanti visto che Venere è favorevole. Il prossimo weekend sarà utile. A livello lavorativo le cose che farete ora saranno importanti per raggiungere future soddisfazioni.

Capricorno: a livello amoroso è un momento migliore rispetto al passato, ma alcune questioni potrebbero essere ancora irrisolte. Nel lavoro alcune discussioni potrebbero portare del nervosismo, per questo tra non mancheranno momenti di tensione.

Acquario: a livello amoroso le stelle sono dalla vostra parte e aiuteranno a limare alcune tensioni nella vita di coppia.

Nel lavoro non mancano le soddisfazioni, le nuove collaborazioni saranno favorite.

Pesci: in amore è un giornata conflittuale, i sentimenti saranno messi alla prova. Nel lavoro momento interessante, qualcosa di importante in vista del futuro arriverà.