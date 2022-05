L'Oroscopo di domani è pronto a plasmare - almeno sulla carta - la giornata di venerdì. In primo piano, senz'altro, spiccano le previsioni zodiacali del 6 maggio 2022, ovviamente in questo contesto come al solito riservate ai primi sei segni dello zodiaco. Curiosi di sapere chi tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine potrà contare sul prezioso aiuto degli astri? In questo caso ci teniamo a sottolineare le ottime performance riservate dall'Astrologia al trio formato da Gemelli, Cancro e Leone, tutti indicati in giornata da cinque stelle.

In difficoltà intanto l'Ariete insieme alla Vergine, rispettivamente considerati in periodo "sottotono" (tre stelle) e da "ko" (due stelle).

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelline del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 6 maggio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 6 maggio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 6 maggio predice una giornata sottotono. In amore, la Luna vi renderà poco sicuri del vostro fascino che, invece, in questo periodo non vi fa certo difetto. Non abbiate paura di esprimere la vostra personalità: se vi lascerete andare, con il vostro savoir-faire conquisterete il partner, in ogni contesto. Cercate di essere disponibili al dialogo e di trovare un motivo per sorridere anche dei difetti della persona amata.

Single, non mettetevi a competere laddove sapete in partenza che vi è impossibile vincere. Invece, dimostrerete maggior buon senso e astuzia ritirandovi fintantoché sarete in tempo. Eviterete così una brutta figura: ricordatevi che le brutte figure bruciano sempre molto. Se nel frattempo siete entrati in contatto con una persona in grado di dare buoni consigli in merito ad un problema, non sprecate l'occasione e accettatelo.

Nel lavoro, una richiesta di denaro o la mancata restituzione di un prestito da parte di un collega potrebbe diventare motivo di un'accesa discussione.

Toro: ★★★★. Periodo sottolineato con le quattro stelle della scontata routine. In campo sentimentale il periodo si annuncia complessivamente positivo. Saprete mantenere abbastanza vivo l'interesse e il dialogo con la persona amata.

Novità, sorprese ed emozioni molto presto vivacizzeranno anche il più logoro dei rapporti, ma non subito. Vi sentirete pieni di vita e per questo riuscirete a trasmettere la vostra energia anche al partner. Single, in serata un po' di relax, magari con l'aiuto di qualche tecnica di rilassamento, sarà un toccasana. Attenti a non sperimentare con leggerezza terapie, diete o cure non adatte a voi, anche se alla moda. State vicino alle persone care vi farà stare bene, dando sicurezza e una vita serena. Nel lavoro, porrete le basi per un nuovo investimento, sul quale però dovrete lavorare con costanza assoluta. Tranquilli, avete una grande fiducia in voi stessi e nelle vostre potenzialità.

Gemelli: ★★★★★.

Splendido giorno da sfruttare secondo le attese. In amore, la voglia di vivere avrà un'impennata, grazie a Venere positiva. Sospinti dall'euforia, ogni vostra azione darà una gran voglia di lanciarsi senza esitazione alla conquista della felicità. Giornata meravigliosa in coppia, vi sentirete amati e coccolati e non potete chiedere di meglio al periodo: godetevi questo momento e siate sereni. Single, in questa giornata potete contare sulla vostra determinazione, per qualsiasi questione da affrontare. Mostrerete tutto il vostro fascino e non passerete inosservati; ci saranno persone che vi vedranno sotto una luce diversa. Il vostro successo in amore forse non sarà deciso dall'oggi al domani, è sicuro, come è probabile anche la possibilità che possa nascere qualcosa di importante.

Quindi, sarebbe il caso di approfittare, perché la fortuna potrebbe bussare alla vostra porta. Nel lavoro, la giornata che vi attende sarà all'insegna dello spirito dell'intraprendenza e delle idee vincenti. Come dice il proverbio: "Chi ben comincia è a metà dell'opera".

Oroscopo di venerdì 6 maggio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Periodo davvero fortunato. Per i sentimenti, il vostro carattere caldo e generoso avrà modo di esprimersi alla grande con la persona che è al vostro fianco. Colmerete la persona amata di tutta l’esuberanza fisica e sentimentale che sapete dimostrare. Venere è il pianeta che più vi consentirà successi e grandi soddisfazioni: vivrete infatti una vita di coppia all'insegna della tranquillità più assoluta.

Single, fate ordine intorno a voi: sbarazzatevi di cose inutili per occuparvi del vostro bersaglio principale, la vostra vita sociale. Aveste bisogno di una significativa svolta dunque. oltre a ritagliarvi del tempo per voi stessi, cogliete ogni occasione per legare nuove amicizie, magari rinnovare quelle di vecchia data. Nel lavoro, sarete inarrestabili, incontenibili, inafferrabili: staccherete inesorabilmente ogni collega dando polvere al resto della concorrenza.

Leone: ★★★★★. In campo sentimentale inizierete la giornata all'insegna della serenità, dal momento che sarete convinti che questo sia il modo migliore per amare il partner. Sarete travolti da un sentimento intenso che pervaderà il vostro cuore e i vostri sensi, restando quasi increduli di fronte a tanta passione.

Le stelle vi daranno un piccolo tocco di malizia, il che farà crescere il desiderio del partner così da avere una giornata appassionante, anche a costo di qualche piccola involuzione. Single, incontrerete una persona con la quale avete qualcosa in comune. Ci sono stati giorni in cui tornavate a casa tristi e delusi dal fatto che la comunicazione con gli altri non funzionasse a dovere. Da adesso in poi però, vi troverete immensamente bene anche solo a parlarne. Rivaluterete positivamente una persona riscontrando un feeling particolare. Nel lavoro, socievoli e spontanei saprete essere leader indiscussi. Se operate alle dipendenze altrui si prospetta un periodo molto fortunato.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, venerdì 6 maggio, prevede un periodo poco performante.

In campo sentimentale in questo periodo state avendo qualche piccolo ripensamento su scelte fatto in passato. Cercate di capire a mente fredda come rimediare ai vostri eventuali errori: non pensate solo dal vostro punto di vista ma cercate di vestire i panni dell'altra persona. Single, attenti a non dare troppa confidenza a chi sapete: di solito sembra starsene lontano, sappiate che le sue ragioni potrebbero non essere le migliori per voi. Potrebbe, infatti, cercare di approfittare del periodo di fragilità emotiva in cui molti del segno versano e alla fine a rimetterci come al solito sarete sempre voi. Sapete bene come ci si sente ad essere delusi, vero? Usate la testa in questo caso, riservandovi di usare il cuore in altre occasioni...

Nel lavoro si consiglia di tenere alta la guardia: un collega potrebbe volontariamente mettervi il bastone tra le ruote con la speranza di mettervi in difficoltà.

