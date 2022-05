Si avvicina un nuovo fine settimana per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo intanto come andrà in particolare la giornata di venerdì 6 maggio con l'Oroscopo e le stelle relativamente ad amore, lavoro e salute per tutti, dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: sono possibili delle tensioni a livello sentimentale, fate quindi attenzione a gestire al meglio possibile eventuali problematiche con il partner. Nel lavoro potrete pensare a nuovi progetti, ma non abbiate fretta.

Toro: la giornata potrebbe essere piuttosto pesante. In amore sono possibili delle discussioni, cercate di non essere troppo intransigenti.

Per quel che riguarda l'ambito professionale dalle le prospettive, qualcuno potrebbe accorgersi del vostro valore.

Gemelli: sono possibili delle tensioni in questa giornata, con discussioni anche in ambito lavorativo. Cercate di essere diplomatici nelle vostre reazioni. In ambito sentimentale siete in cerca di una nuova serenità, questo weekend vi rende più forti.

Cancro: la giornata di venerdì 6 maggio sarà caratterizzata da buona energia, potrete avere dei confronti costruttivi con il partner. Delle possibili situazioni imbarazzanti riguarderanno il lato lavorativo, cercate di superare alcuni fastidi.

Leone: è un momento di stress per il segno, non mancano però occasioni di crescita in ambito lavorativo.

In amore sono possibili degli incontri, in particolare single del segno potranno recuperare a livello emozionale.

Vergine: sono possibili discussioni familiari o sentimentali, soprattutto se negli ultimi tempi avete dovuto affrontare delle tensioni. Nel lavoro vi sentite nervosi, potrebbero comunque arrivare delle novità interessanti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: situazione di calo, in particolare in ambito della salute. Alcuni progetti di lavoro bisogna che siano revisionati. Non manca un po' di disagio a livello sentimentale. Sarebbe meglio prendersi un weekend di stop.

Scorpione: sono possibili delle buone idee in ambito lavorativo.

In amore potrete chiarire alcune complicazioni che negli ultimi giorni vi hanno creato fastidio.

Sagittario: nella giornata di venerdì 6 maggio alcuni rapporti potrebbero prendere un risvolto interessante. Sono belle le emozioni in questo weekend. In campo lavorativo sarà possibile superare delle discussioni, qualcuno potrà ricevere delle risposte.

Capricorno: le cure sono favorite in questa giornata, potreste approfittare di questo weekend per riorganizzare alcune questioni professionali. In amore con la Luna in opposizione non sarà semplice gestire i rapporti.

Acquario: vi sentite stanchi, è un momento di nervosismo per il segno. Nel lavoro sarà meglio gestire le cose con attenzione. Per quel che riguarda l'amore è un momento di ripresa dopo le difficoltà vissute negli ultimi tempi.

Pesci: la giornata di venerdì 6 maggio sarà caratterizzata da buone sensazioni amorose, anche se non manca un po' di agitazione. Nel lavoro potete farvi valere.