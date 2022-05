Le previsioni astrologiche di venerdì 6 maggio sono pronte a rivelare come andrà la quinta giornata della settimana in corso. In evidenza nel contesto sono le analisi estrapolate dalle effemeridi del periodo messe a confronto con ognuno dei 12 segni dello zodiaco. Per qualcuno sarà una giornata quasi esclusivamente imperniata sulle solite cose già da tempo in programma. Per altri invece potrebbe essere il momento adatto per apportare cambiamenti importanti alla propria esistenza.

Di seguito tutti i dettagli dell’Oroscopo di domani 6 maggio con l'amore e il lavoro assoluti protagonisti.

Previsioni astrologiche di venerdì 6 maggio, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Questo venerdì non abbiate timore a sbilanciarvi e, se un amico ve lo chiede, esprimete in piena libertà il vostro punto di vista. Non se ne avrà a male. Non rinviate ulteriormente decisioni che avreste dovuto prendere già da tempo: è il momento di agire. Nel lavoro rifilare ad un collega un incarico a voi per niente gradito, ammantandolo di chissà quali meraviglie, è proprio un colpo basso! In amore invece, vi lascerete andare ad una sfuriata e non sapendo neppure voi il perché. Il fatto è che ultimamente siete molto nervosi e ogni minima sciocchezza vi irrita. State calmi! Se non avete voglia di fare troppo movimento, rilassatevi con una passeggiata nel verde.

I colori della primavera spesso regalano scenari splendidi.

Toro - Se continuate a dare troppo spazio alle vostre amicizie, trascurando la famiglia e le sue esigenze, la situazione potrebbe sfuggirvi di mano. Cercare un compromesso che vi permetta di conciliare il dovere col piacere sarebbe la soluzione ideale. In ambito lavorativo, di fronte ad incarichi prestigiosi, ma anche molto impegnativi, non vi tirate mai indietro.

Avete cieca fiducia nelle vostre capacità. In amore invece è sempre tanto, troppo, lo spazio che sottraete alla vita di coppia e al partner, per stare in compagnia dei vostri amici. È tempo che prendiate delle decisioni. Visto l'imminente arrivo dell'estate forse vi siete decisi ad iniziare una dieta: state pur certi che la vostra forza di volontà vi farà raggiungere i risultati sperati.

Gemelli - Adesso che, finalmente, la Luna torna ad esservi amica, potete prendere il toro per le corna, come si usa dire, e affrontare ogni difficoltà con piglio sicuro. Il lavoro ha bisogno di attenzioni particolari. Una situazione va affrontata e risolta al più presto. Spesso pretendete di fare tutto da soli e poi vi meravigliate se qualcosa vi sfugge. Mettete da parte l’orgoglio e fatevi aiutare da un collega. In amore, sfogare su un incolpevole partner le tensioni, alla lunga potrebbe inquinare il rapporto di coppia. Pensateci, prima di alzare la voce. In questo momento intanto, a sostenervi sono soprattutto le energie nervose, delle quali, però, il buonsenso suggerisce di non abusare.

Cancro - Avete sempre la Luna nel segno, che oggi è più che mai di buonumore e anche in ottimi rapporti con Marte.

Nettuno, Mercurio e Sole. Il lavoro procede alla grande ma ciò non deve distogliere il pensiero dalle questioni personali. Dovete trovare il modo per essere protagonisti assoluti in entrambe le situazioni. Sapete sfuggite dalla routine come la peste e con facilità riuscite ad apportate il vostro inconfondibile tocco creativo anche al lavoro più noioso o ripetitivo. In amore avete fatto un acquisto, forse anche importante, convinti che fosse per migliorare la vita di coppia, ma il partner non sembra d’accordo? Sorridete. Siete in gran forma e non avete proprio nulla di cui lamentarvi. Corpo e spirito si avviano di pari passo verso una reciproca armonia.

Oroscopo di domani 6 maggio, dal Leone allo Scorpione

Leone - Il buonumore e quella carica di vitalità che nei giorni scorsi vi aveva trasformati in vulcani d’idee e d’iniziative sembrano essersi esauriti. Dovete tornare a fare i conti con la solita routine, ma vivete la cosa con la massima tranquillità. Un imprevisto vi cambia le carte in tavola, ma vi offre anche l’opportunità di vedere una questione sotto un’altra prospettiva, molto più proficua. Nel lavoro, organizzazione e strategia di azione non fanno una piega, ma alla prova dei fatti c’è sempre qualche dettaglio che non va come dovrebbe. In amore, Venere prosegue il suo soggiorno nell’orbita opposta e questo significa che dovete ancora sopportare incomprensioni e tensioni di coppia.

È vero, in fatto di benessere avete conosciuto momenti migliori, ma non è il caso di farne un dramma: sono solo malesseri passeggeri.

Vergine - Situazione astrale non negativa ma sicuramente abbastanza movimentata. La Luna si stabilisce nel segno del Cancro, ma in armonia con il Sole e ai ferri corti con Plutone, non sembra avere le idee chiare: purtroppo neanche voi le avete tanto limpide. Avviate mille iniziative, ma non ne portate a termine neppure una. Nel lavoro, forse per distrazione o forse perché le vostre competenze non erano sufficienti, ma avete gestito una questione con poca padronanza. In amore è una giornata incostante: in un momento toccate picchi sublimi, l’istante dopo precipitate nell’ombra.

Il partner dovrà avere molta pazienza. Nel frattempo fate un po’ di movimento, magari concedetevi una passeggiata nel verde, per recuperare quell’equilibrio che oggi sembrate aver smarrito.

Bilancia - Giornata spigolosa, quella che vi apprestate ad affrontare e la colpa è tutta della Luna e di Plutone, tra di loro in scomoda e frenante opposizione. Preparatevi ad una serie di scambi di opinione piuttosto vivaci. In questo periodo la pazienza non sapete cosa sia. Nel lavoro intanto non sottovalutate neppure per un istante una questione apparentemente di poca importanza: forse è proprio lì la chiave di tutto. Per l'amore, un irresistibile desiderio di novità potrebbe scuotere la vostra vita di coppia.

Ma vale la pena mettere tutto a rischio per un’avventura? La vostra tempra, per natura molto resistente, vi consente di sopportare ritmi anche molto sostenuti. Cercate, però, di non esagerare.

Scorpione - Tanti i movimenti planetari che si affollano dirimpetto al vostro segno, decisamente troppi. Con il solo risultato di confondere le idee e frenare le azioni. La Luna nel segno del Cancro, favorevole a Venere e al Sole ma ostile a Plutone, da oggi combina qualche pasticcio di troppo. Al lavoro un imprevisto cambia completamente il volto della questione di cui vi state occupando, costringendovi a rivedere i vostri piani. In amore, se vi apriste di più con il partner e imparaste a confidargli i vostri più intimi pensieri, avreste quella sintonia che invece vi manca.

A volte capita che non sappiate o non vogliate cogliere i segnali di avvertimento che il vostro organismo vi invia: siate più attenti!

Previsioni zodiacali del 6 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Siete di buonumore e avete tanta voglia di trascorrere un po’ di tempo in piacevole compagnia. Gli amici aspettano solo un vostro cenno. Questo venerdì cade a proposito: avete a disposizione tanto tempo libero da gestire come volete. Nel lavoro Mercurio, sempre favorevole dal suo pulpito, vi dà un supporto decisivo per rimediare con prontezza ad una situazione piuttosto sgradevole. In amore quella che è la vostra naturale leggerezza forse viene scambiata da chi non vi conosce bene per superficialità.

Così perdete un’occasione. Anche se vi sentite una meraviglia e avete energia da vendere, state alla larga da quegli sport estremi che tanto vi affascinano.

Capricorno - Tra neutralità planetarie e aperte ostilità, c’è davvero poco di che stare allegri. Non lasciatevi abbattere dalla prima contrarietà: combattete. Se proprio volete affidarvi alla vostra creatività, fatelo. Ma senza perdere mai di vista il buon senso. Nel lavoro l’ultima cosa che dovete fare è quella di cambiare la strategia di azione proprio adesso che cominciano ad arrivare i primi risultati. In amore nubi minacciose continuano a caratterizzare il cielo della vostra sfera affettiva. Per la verità, voi non fate molto per rimediare.

Anche se per la salute non si bada a spese, non vuol dire che dobbiate aprire i cordoni della borsa di fronte al primo sedicente esperto.

Acquario - Giornata sottotono, caratterizzata da molti impegni da onorare e anche con sollecitudine. Ma i vostri riflessi in questa fase sono un po’ appannati. Non fatevi bloccare da dubbi e indecisioni: decidete la strategia da seguire e passate all’azione. Nel lavoro forse avete trattato una questione delicata con troppa disinvoltura, convinti di potercela fare anche da soli. E adesso ve ne pentite. In amore invece, attenzione a ciò che dite e contate fino a dieci, prima di esprimere il vostro giudizio sul nuovo abito o sulla nuova acconciatura del partner.

Molto probabilmente in quest’ultimo periodo vi siete imposti dei ritmi intensi e faticosi. Adesso concedetevi del tempo per rilassarvi.

Pesci - Forse riuscite finalmente a uscire dalle pastoie di una complessa situazione lavorativa, ma al contempo l’amore vi dà qualche problema. Non siete molto soddisfatti di come oggi vi vanno le cose, ma purtroppo non potete farci un granché. Nel lavoro gli inconvenienti davvero non mancano, questo è certo. Ma è altrettanto certo che avete l’energia necessaria per fronteggiarli. In amore, Venere continua a voltarvi le spalle, lasciandovi da soli a vedervela con una situazione sentimentale complessa e ingarbugliata. Avete addosso una quantità di energie fuori dal comune. Canalizzatele dedicandovi ad attività sportive intense di vostro gradimento.