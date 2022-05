Ultima giornata della prima settimana del mese di maggio che sta per prendere il via per tutti i segni. Di seguito le previsioni e l'oroscopo dell'8 maggio 2022, con i cambiamenti e le novità in amore nel lavoro.

Oroscopo di domenica 8 maggio

Ariete: in amore, con la Luna favorevole, c'è una buona carica, in particolare per chi è alla ricerca di nuove storie. Nel lavoro i risultati non mancano, in questo momento vi sentite forti.

Toro: per i sentimenti giornata non esaltante, meglio lasciarsi scivolare le cose addosso. Nel lavoro non mancano le soluzioni, evitate solo di azzardare troppo e mettervi in discussione.

Gemelli: a livello sentimentale, giornata interessante con la Luna favorevole. Per questo motivo, se ci sono stati dei problemi con delle persone, allontanatevi. Nel lavoro, alcune questioni potranno essere risolte, le stelle portano serenità.

Cancro: in amore, meglio evitare di rimanere chiusi in se stessi, in particolare se state cercando qualcosa di nuovo. A livello lavorativo, qualcuno ha messo a punto delle scelte, forse in maniera troppo azzardata.

Leone: in amore potrebbero non mancare dei momenti di agitazione, non mancano comunque delle novità per i single del segno. Nel lavoro maggiori cambiamenti, siete comunque pronti a tutto.

Vergine: per i sentimenti fase di recupero, attenzione soltanto a possibili momenti di nervosismo.

Nel lavoro alcuni cambiamenti non mancano, ma le buone idee sono dalla vostra parte.

Previsioni e oroscopo dell'8 maggio 2022: la giornata

Bilancia: in amore, con la Luna favorevole, non mancano le energie, anche se dovrebbe essere maggiormente cauti. Nel lavoro, diverse cose si sbloccano ma attenzione solo a Giove in opposizione.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore, con la Luna in opposizione, potrebbero non mancare delle discussioni. Meglio mantenere tutto sotto controllo. Nel lavoro, se ci sono state alcune questioni del passato, ora potrebbero superare.

Sagittario: per i sentimenti gli incontri saranno interessanti, non mancano alcune sensazioni positive.

A livello lavorativo non mancheranno discussioni, ma sarete voi alla fine a conquistare la vittoria.

Capricorno: in amore alcune questioni in una coppia non stanno andando, ma le prossime settimane porteranno un recupero. Nel lavoro meglio mantenere quello che c'è ed evitare rischi inutili.

Acquario: per i sentimenti giornata non esaltante, momento in cui potreste aver bisogno di qualcosa di nuovo. Nel lavoro non mancano le nuove proposte, accettate ora quello che arriva.

Pesci: in amore le stelle sono dalla vostra parte, riuscirete a recuperare nuove passioni. Attenzione solo ad alcune discussioni. Nel lavoro momento di nervosismo ma c'è comunque il desiderio di fare.