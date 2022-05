L'oroscopo della giornata di domenica 8 maggio vedrà un Acquario particolarmente impegnato sul posto di lavoro, ma riuscirà comunque a essere produttivo, mentre Leone vivrà al meglio la propria relazione di coppia grazie a Venere e alla Luna. Mercurio in trigono per la Bilancia sarà di grande aiuto al lavoro, mentre Cancro non dovrà mostrare egoismo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 8 maggio.

Previsioni oroscopo domenica 8 maggio 2022 segno per segno

Ariete: una domenica bestiale per voi dal punto di vista amoroso con la Luna e Venere in ottimo aspetto.

Single oppure no, le vostre emozioni saranno pure e decise nei confronti di chi amate, e con un po’ di fortuna, arriveranno momenti d'oro. In ambito lavorativo a volte con un po’ di creatività in più potreste raggiungere risultati sopra le aspettative. Voto - 9️⃣

Toro: la settimana non si concluderà benissimo per voi nativi del segno in amore. Ciò nonostante, tra voi e il partner non ci sarà particolare tensione, dunque non esagerate se c'è qualcosa che non vi convince del vostro rapporto, piuttosto parlatene. In ambito lavorativo questo cielo sarà ancora più che valido per mettere insieme buoni progetti. Marte in particolare, vi darà tutte le energie di cui avrete bisogno. Voto - 7️⃣

Gemelli: vi sentirete decisamente meglio in amore secondo l'oroscopo di domenica 8 maggio.

Single oppure no, esprimere le vostre emozioni sarà molto più semplice, ma dovrete anche essere in grado di preservare i vostri rapporti, perché non sempre le cose vanno per il meglio. Sul fronte lavorativo vi piace essere ben organizzati e portare avanti i vostri progetti con un certo entusiasmo, ciò nonostante con Giove in quadratura dovrete sempre considerare qualche imprevisto.

Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale non molto appagante in quest'ultima giornata della settimana. A volte vorreste mettere il vostro benessere prima di quello degli altri, e questo al momento vi sembra impossibile, considerato anche che la vostra relazione scricchiola un po’. Non mostrate dunque il vostro egoismo, non in questo momento.

Per quanto riguarda il lavoro al momento i vostri progetti vanno avanti senza troppi problemi, ma sarà meglio che siate a un buon punto. Voto - 6️⃣

Leone: con la Luna nel vostro cielo, e Venere in trigono dal segno dell'Ariete, la settimana si concluderà al meglio per voi nativi del segno. Single oppure no, le opportunità romantiche non mancheranno, e con un po’ di fortuna, arriveranno splendidi momenti. Sul fronte professionale dovrete portare pazienza se non arriveranno sempre buoni risultati. Questo cielo sta per cambiare, dunque siate più fiduciosi. Voto - 8️⃣

Vergine: vita sentimentale in miglioramento secondo l'oroscopo di domenica 8 maggio. Questo cielo forse non sarà così influente, ciò nonostante non vi darà tanti problemi.

In amore dunque, sarà possibile recuperare terreno, purché non si cerchi di fare il passo più lungo della gamba. Sul posto di lavoro limitatevi a fare ciò che vi viene richiesto, senza uscire troppo dai binari. Voto - 6️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di domenica 8 maggio non così esaltante in ambito amoroso per voi. Vivrete la vostra relazione di coppia quasi con indifferenza, come se siete distratti da qualcos'altro. Ebbene, forse potreste avere bisogno di un po’ di tempo per voi, ma non dovrete essere mai scontrosi con chi vi sta attorno. Sul posto di lavoro è arrivato il momento di ultimare alcuni progetti il prima possibile. Voto - 6️⃣

Scorpione: il richiamo dell'amore non si farà sentire particolarmente in questa giornata a causa della Luna in quadratura.

La settimana non si concluderà al meglio, ma questo non vorrà dire che tra voi e il partner le cose non funzionano. Siate pazienti, e se ci sono dei problemi da risolvere, fatelo con maturità. Per quanto riguarda il lavoro il sostegno di Marte sarà importante nel prossimo periodo, perché gli impegni da portare a termine saranno molti. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali convincenti per voi nativi del segno. La Luna e Venere in buon aspetto vi metteranno nelle condizioni ideali per vivere emozioni d'oro insieme alla vostra anima gemella. Se siete single con il giusto approccio potreste riuscire a avvicinarvi alla persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro la situazione non è ancora così favorevole, dunque meglio non essere troppo ambiziosi.

Voto - 7️⃣

Capricorno: la settimana non si chiuderà al meglio per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Single oppure no, Venere in quadratura vi ostacolerà un po’ troppo, e non sempre la persona che vi piace potrebbe essere di buon umore nei vostri confronti. Per quanto riguarda il lavoro non avrete grosse difficoltà in questa domenica, ciò nonostante evitate le distrazioni. Voto - 7️⃣

Acquario: la vostra razionalità vi permetterà di gestire al meglio i vostri progetti. Mercurio in trigono dal segno dei Gemelli vi permetterà infatti di dare forma solo a quelle idee davvero valide. Sul fronte amoroso invece dovrete guardarvi le spalle da questa Luna in opposizione che v'impedirà di esprimere al meglio le vostre emozioni.

Single oppure no dunque, non siate troppo diretti o impulsivi. Voto - 7️⃣

Pesci: questo cielo non sarà più così influente nei vostri confronti, ma la vostra vita sentimentale non sarà poi così male. Vi piacerebbe però sentirvi più desiderati dagli altri, dunque, single oppure no, per farlo sarà necessario metterci maggior impegno. Pochi cambiamenti sul fronte professionale in quest'ultima giornata della settimana. Grazie a Giove e Marte riuscirete a mettere in piedi discreti progetti. Voto - 7️⃣