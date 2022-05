L'Oroscopo della settimana che va dal 9 al 15 maggio prevede un Pesci un po’ più istintivo al lavoro, anche se con questo cielo non è detto che raggiungerà buoni risultati, mentre Giove e Mercurio saranno favorevoli per i Gemelli, che raggiungerà i propri obiettivi al lavoro. Scorpione vivrà una relazione di coppia stabile e soddisfacente, mentre Ariete potrebbe ritrovarsi in difficoltà in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della settimana, dal 9 al 15 maggio.

Previsioni oroscopo dal 9 al 15 maggio 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale tra alti e bassi durante la prossima settimana.

Soprattutto tra giovedì e venerdì, la Luna sarà in opposizione, e potrebbe portare qualche difficoltà. Ciò nonostante, con Venere in buon aspetto, sarà possibile cercare di risolvere eventuali problemi senza causare accese discussioni. Sul fronte professionale ve la caverete piuttosto bene grazie a Mercurio e Giove, con risultati più che soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Toro: la settimana inizierà molto bene per voi nativi del segno, grazie soprattutto alla Luna in trigono dal segno della Vergine. Dal punto di vista sentimentale saprete come portare avanti serenamente la vostra relazione di coppia, ma attenzione nel weekend, quando la Luna sarà opposta. Sul fronte lavorativo questo cielo vedrà Marte e Urano dalla vostra parte.

Le energie dunque non vi mancheranno, e con un po’ di creatività, saprete mettere insieme interessanti progetti. Voto - 7️⃣

Gemelli: oroscopo della prossima settimana che potrebbe non iniziare al meglio a causa della Luna. Per vivere una relazione di coppia appagante e piacevole dovrete aspettare fino a mercoledì, quando l'astro argenteo sarà in trigono.

Single oppure no, sarà poi possibile fare breccia nel cuore delle persone che amate. In ambito lavorativo con l'aiuto di Giove e Mercurio riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi professionali, attenzione solo a Marte in quadratura che vi toglierà un po’ di energie. Voto - 7️⃣

Cancro: in questa settimana la Luna navigherà in buone posizioni, tranne che tra giovedì e venerdì.

Sperare in qualcosa in più in amore non sarà possibile, ciò nonostante potreste provare a sfruttare quelle giornate di Luna favorevole per cercare di capire cosa non va nella vostra vita amorosa. Nel lavoro dovreste riuscire a trovare metodi alternativi per ottenere risultati migliori dai vostri progetti, soprattutto voi nati della seconda decade. Voto - 6️⃣

Leone: periodo davvero ottimo per voi nativi del segno. Questo finalmente è equilibrato nei vostri confronti, e vi permetterà di recuperare terreno. In amore potrete contare su Venere in trigono per vivere al meglio la vostra relazione di coppia. Attenzione soltanto nel weekend, quando la Luna sarà negativa. Sul fronte professionale a volte l'istinto vi aiuta, ma con Mercurio in sestile e Giove in trigono sarete razionali quanto basta per completare al meglio i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Vergine: cielo tutto sommato soddisfacente secondo l'oroscopo della prossima settimana. La Luna navigherà in buone posizioni, e dal punto di vista amoroso sarà possibile vivere in tranquillità e armonia la vostra storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo non è ancora così favorevole, considerato che Mercurio e Marte sono ancora negativi, per cui sarà meglio non sperimentare su certi progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale che sicuramente vi darà del filo da torcere in amore. In questa settimana però, la Luna arriverà nel vostro cielo. Dunque, se volete, potete provare a mettere da parte l'orgoglio e entrare in empatia con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro meglio essere prudenti, ma soprattutto razionali in quel che fate.

Sfruttate la buona posizione di Mercurio, perché con Giove opposto, non sempre le cose potrebbero andare bene. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale ottima nel corso della prossima settimana per voi. Il weekend in particolare sarà il periodo ideale per regalare un’emozione in più alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade, grazie alla Luna nel vostro cielo. Se siete single potreste vedere una persona sotto una luce diversa. In ambito lavorativo la posizione favorevole di Marte vi aiuta. Le energie non mancheranno, ma dovrete saper mettere una certa creatività nei vostri progetti per ottenere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Sagittario: potrebbe non iniziare al meglio la settimana per voi a causa della Luna in quadratura, ciò nonostante potrete sempre contare sulla buona posizione di Venere.

Portate pazienza, ma soprattutto, rispettate sempre la persona che vi piace, single oppure no. A partire da giovedì, con un po’ di fortuna, il vostro cuore e la vostra mente sapranno cosa fare. Sul fronte lavorativo Giove vi sarà di grande aiuto con i vostri progetti, ma non dimenticate che Mercurio è ancora negativo, così come Marte, dunque occhio a imprevisti e energie. Voto - 7️⃣

Capricorno: un'altra settimana poco soddisfacente per voi nativi del segno. Venere rimane in quadratura dal segno dell'Ariete, e sul fronte amoroso, single oppure no, difficilmente ci saranno momenti appaganti per voi. Anche per quanto riguarda il lavoro dovrete far fronte a Giove in cattivo aspetto. Per fortuna ci sarà ancora Marte favorevole, ma dovrete faticare un po’ per raggiungere risultati sufficienti.

Voto - 6️⃣

Acquario: periodo abbastanza piacevole in amore secondo l'oroscopo. Per quanto riguarda i sentimenti Venere sarà ancora in sestile dal segno dell'Ariete, e non avrete nulla di cui preoccuparvi per la vostra relazione di coppia. Attenzione soltanto nel fine settimana, quando la Luna sarà in cattivo aspetto. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in trigono dal segno dei Gemelli vi sarà di grande aiuto per organizzare al meglio le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Pesci: la settimana potrebbe non iniziare al meglio per voi a causa della Luna in opposizione. Potrebbero sorgere piccoli malintesi tra voi e la vostra anima gemella, ciò nonostante, con un po’ di fortuna, dovreste essere in grado di risolvere la situazione nei prossimi giorni senza troppi problemi. Per quanto riguarda il lavoro invece sarà meglio essere ben organizzati nel prossimo periodo, perché con Mercurio in quadratura le cose non sempre potrebbero andare bene. Voto - 7️⃣