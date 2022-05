Giovedì 5 maggio troveremo sul piano astrologico la Luna sostare nel segno del Cancro, mentre Mercurio stazionerà nell'orbita dei Gemelli. Plutone, intanto, proseguirà il domicilio in Capricorno, così come Saturno resterà stabile sui gradi dell'Acquario. Urano e il Sole, infine, continueranno il moto in Toro come Giove, Nettuno e Marte permarranno in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Toro, meno roseo per Scorpione e Sagittario.

Sul podio

1° posto Cancro: idee chiare. La nebulosa mentale che pareva essere divenuta una sgradita compagnia fissa dei nati Cancro nelle ultime tre settimane potrebbe, nel corso di questo giovedì, diradarsi velocemente per far spazio a una visione decisamente più chiara di cosa vorranno fare e di quali persone intenderanno circondarsi nel prossimo futuro.

2° posto Toro: spensierati. In attesa che il Primo Quarto quadrato del 9 maggio rimescoli le carte professionali, la giornata in questione avrà buone chance di essere vissuta dal primo segno Fisso con ritrovata spensieratezza, la quale sarà un toccasana per il loro buonumore.

3° posto Leone: nuove priorità. Il mese di maggio nasconderà probabilmente svariate opportunità per i felini che, però, andrebbero colte al colo e senza troppe remore già a partire da queste ventiquattro ore. Così facendo, difatti, il segno di Fuoco permetterebbe al Grande Malefico di ammodernare le loro priorità esistenziali per renderle più conformi alle circostanze attuali.

I mezzani

4° posto Gemelli: piazza pulita. Il trigono Mercurio-Plutone sommato alla drastica posizione del pianeta della piccola fortuna permetteranno, c'è da scommetterci, ai nati Gemelli delle prime due decadi di abbandonare abitudini malsane, così da fare spazio a nuove attività più salutari.

5° posto Pesci: volitivi. La voglia di mettersi in gioco busserà probabilmente di nuovo alla porta di casa Pesci e i nativi, come piacevole conseguenza, ritroveranno sia l'entusiasmo di ricominciare a rimboccarsi le maniche che la frenesia di recuperare delle interessate attività interrotte in precedenza.

6° posto Capricorno: shopping.

Giovedì in cui l'attenzione del segno Cardinale di terza decade potrebbe essere calamitata da alcuni oggetti che strizzeranno l'occhio al lusso, come dei quadri di un certo valore o dei pezzi per impreziosire una delle loro collezioni, e i nativi non baderanno di certo a spese per aggiudicarseli.

7° posto Ariete: focus sportivo.

Fare attività fisica all'aria aperta, iscriversi in palestra o rispolverare quel vecchio attrezzo ginnico in soffitta saranno, con buona probabilità, le attività preferite dai nati Ariete durante questo giovedì, in quanto il segno Cardinale avvertirà la necessità di farsi trovare pronto per la prova costume.

8° posto Acquario: titubanti. Le vicende affettive del quarto segno Fisso potrebbero celare qualche insidia e i nativi, nel corso di questo giorno di primavera, non faticheranno ad accorgersene. Chi tra loro, inoltre, è in fase di conoscenza comincerà a valutare se sia il caso di approfondire la stessa o meno.

9° posto Bilancia: umore altalenante. Se c'è una cosa sulla quale presumibilmente i nati Bilancia non potranno fare affidamento questo giovedì sarà la stabilità del loro tono umorale, con quest'ultimo che parrà viaggiare sui binari delle montagne russe.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: bizzosi. Il segno d'Aria trascorrerà, c'è da scommetterci, questo giorno d'inizio mese coi nervi a fior di pelle, specialmente nel ménage amoroso dove parrà non sopportare nemmeno come il partner spremerà il tubetto del dentifricio.

11° posto Sagittario: mutevoli. Il repentino e reiterato cambio d'opinione che potrebbero mettere in campo gli arcieri in queste ventiquattro ore farà arricciare il naso ai più ma, nonostante ciò, ai nativi non sembrerà importare minimamente l'opinione altrui.

12° posto Vergine: fuori giri. Le effemeridi segnalano che questo giovedì sarà, con ogni probabilità, la tipica giornata dove ogni cosa non andrà come previsto e ciò acuirà impazienza e insoddisfazione in casa Vergine. Niente paura, però, perché a breve il parterre planetario si addolcirà non poco nei loro riguardi.