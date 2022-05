Mercoledì 4 maggio troveremo sul piano astrale la Luna insieme a Mercurio sostare nel segno dei Gemelli, mentre il Sole e Urano stazioneranno nell'orbita del Toro. Venere, invece, proseguirà il moto in Ariete, così come Giove, Nettuno e Marte permarranno nel domicilio dei Pesci. Saturno, infine, continuerà la sosta in Acquario come Plutone rimarrà stabile in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Bilancia, meno roseo per Vergine e Capricorno.

Sul podio

1° posto Acquario: soluzioni. Ritardi e imprevisti di natura pratica potrebbero non spaventare affatto i nati Acquario nel corso della giornata, in quanto il quarto segno Fisso parrà sempre avere l'asso nella manica in qualità di soluzioni celeri e innovative.

2° posto Bilancia: lavoro top. Semaforo acceso sul verde per le faccende professionali dei primi due decani di casa Bilancia durante questo mercoledì, coi nativi che potranno ribaltare ogni pregressa situazione relazionale tra colleghi a loro favore.

3° posto Ariete: briosi. L'eccelso tono umorale del quale, con ogni probabilità, godranno i nati Ariete in queste ventiquattro ore avrà il potere di fargli accantonare ansietà e problematiche dell'ultimo periodo, spingendoli invece a vivere le relazioni e il lavoro con maggior serenità.

I mezzani

4° posto Gemelli: schietti. Sarà possibile assistere a una versione senza peli sulla lingua del primo segno d'Aria questo mercoledì, in particolar modo quando l'argomento virerà sugli ultimi accadimenti riguardanti la famiglia d'origine.

5° posto Toro: stacanovisti. Mercoledì durante il quale il segno di Terra di terza decade avrà buone chance di assumere un mood stacanovista nel settore lavorativo, così da avvicinarsi sempre più a quell'ambito ruolo che desidera da tempo.

6° posto Sagittario: guardarsi attorno. Le faccende lavorative di questo giorno primaverile potrebbero dar parecchio filo da torcere agli arcieri, con quest'ultimi che cominceranno a pensare se non sia il caso di vagliare altre opportunità professionali.

7° posto Leone: focus amicale. Le effemeridi della giornata faranno probabilmente sì che i felini valutino la valenza delle amicizie strette negli ultimi due mesi, inducendoli a decidere quanto prima quelle da coltivare e quelle da estirpare.

8° posto Scorpione: a direzione unica. Nonostante la benevola predisposizione dei nati Scorpione di prima e seconda decade a rapportarsi col prossimo, gli stessi avranno, con buona probabilità, poche chance di ricevere il medesimo trasporto emotivo in cambio da tali persone.

9° posto Pesci: gelidi. Qualcosa sembrerà non girare per il verso giusto nel ménage amoroso di casa Pesci in questo giorno d'inizio mese, coi nativi che dovranno fare i conti con un atteggiamento insolitamente gelido della dolce metà.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: amore flop. La temperatura nell'alcova non sarà delle più infuocate e i nati Cancro potrebbero faticare a comprenderne la reale motivazione. Arrovellarsi, però, non porterebbe a nulla, quindi meglio attendere nei prossimi giorni che la passionalità bussi nuovamente alla loro porta.

11° posto Capricorno: impazienti. Voler tutto e subito, specialmente quando si tratterà di guadagni, potrebbe essere il tallone d'Achille della seconda decade dei nati Capricorno questo mercoledì, col segno Cardinale che tenterà di bruciare le tappe in ogni modo.

12° posto Vergine: destabilizzati. La giornata in questione sarà, c'è da scommetterci, una di quelle dove l'umore sarà sotto i tacchi e la sgradevole sensazione di destabilizzazione onnipresente, soprattutto a causa del duetto Marte-Giove opposto al giro di boa.