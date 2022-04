Nel mese di maggio troveremo sul piano astrale Giove e Marte viaggiare dal domicilio dei Pesci (dove risiede Nettuno) ai gradi dell'Ariete, nel frattempo il Sole si posterà dal segno del Toro (dove sosta Urano) all'orbita dei Gemelli. Saturno, invece, rimarrà stabile in Acquario, così come Plutone proseguirà il moto in Capricorno. Mercurio, infine, cambierà segno passando dai Gemelli al Toro.

Oroscopo mensile, riguardante fortuna e lavoro, favorevole per Leone e Ariete, meno roseo per Bilancia e Vergine.

Sul podio

1° posto Leone: risultati top. Dal 3 al 21 maggio i felini avranno ottime chance di trovarsi ancora nel bel mezzo dell'ottimizzazione di alcuni dettagli riguardanti i progetti in essere, potendo contare su alcune perspicaci intuizioni che li faranno giungere a soluzioni insperate.

Dal 22 del mese in poi, invece, i nati sotto il segno del Leone, in particolar modo chi ha faticato parecchio dal mese di dicembre 2021, potrebbero finalmente mettere le mani su dei risultati concreti ed entusiasmanti. Giorni fortunati: 11, 22 e 27.

2° posto Ariete: obiettivi chiari. Il loro astro governatore, dal 25 nel segno, sarà probabilmente una sorta di lente d'ingrandimento che illuminerà a giorno ciò che il segno di Fuoco ha messo in campo nelle prime tre settimane di maggio, con uno sguardo particolare a chi tra loro opera alle dipendenze altrui. Sarà fondamentale, quindi, lavorare bene nelle prime tre settimane di maggio perché, in caso contrario, il belligerante pianeta, ricevendo anche il sostegno del Grande Benefico da giorno 11, espanderebbe anche eventuali battute d'arresto e/ o ruggini relazionali legate al mondo del lavoro.

Giorni fortunati: 17, 18 e 26.

3° posto Pesci: focus finanziario. Perdendo il sostegno di Marte e Giove in un colpo solo, seppur momentaneamente, e trovandosi con il Luminare giallo quadrato a fine maggio, le prospettive sembrerebbero non essere particolarmente rosee per il dodicesimo segno zodiacale in questo mese. E invece la seconda e terza decade potranno, con ogni probabilità, comunque trarre notevole giovamento dai transiti mensili, a patto che tengano a bada la loro propensione allo shopping.

Le entrate finanziarie, quindi, dovrebbero continuare a essere stabili e, al contempo, il segno Mobile iniziare a meditare eventuali mosse economiche da attuare da fine ottobre. Giorni fortunati: 1, 24 e 29.

I mezzani

4° posto Toro: tenaci. Le frequenze planetarie nel loro Elemento inizieranno a perdere mordente col trascorrere del mese ma, nonostante ciò, il primo segno di Terra non perderà, invece, la determinazione tipica del suo corredo astrologico.

Eccezion fatta per i nati nei primi giorni del segno, difatti, sarà possibile assistere a una versione spiccatamente tenace dei nativi in ambito professionale, in particolar modo quando dovranno far fronte a dei fastidiosi contrattempi. Attenzione alle ultime tre giornate di maggio, quando fretta e impazienza potrebbero essere cattive consigliere. Giorni fortunati: 2, 6 e 19.

5° posto Sagittario: nuove alleanze. L'estate si avvicina e gli arcieri inizieranno, con buona probabilità, ad organizzarsi per trarre il meglio dalla stagione che verrà. I mesi di giugno, luglio e agosto degli ultimi due anni sono stati costellati dalla sgradevole sensazione di sentirsi in gabbia e non poter abbracciare il nuovo, ma a maggio i nati Sagittario avranno ottime chance di poter programmare l'estate dell'anno in essere con maggiore entusiasmo e migliori prospettive di riuscita, grazie anche alle nuove alleanze che stringeranno.

Giorni fortunati: 18, 26 e 27.

6° posto Acquario: check point. L'inizio del mese del compleanno dell'amico Gemelli, il quale partirà dal 22 maggio, assieme al sostegno della Bianca Signora dal 3 al 28 del mese permetteranno, c'è da scommetterci, alle prime due decadi di casa Acquario di fermarsi un attimo per analizzare il loro sentiero professionale. Sotto revisione, specialmente nella seconda e quarta settimana di maggio, saranno le strategie relazionali che hanno condotto il segno Fisso dove si trova al momento, le quali andrebbero ammodernate alle circostanze attuali così da renderle più produttive per la sfera lavorativa. Giorni fortunati: 13, 14 e 22.

7° posto Gemelli: in crescendo. Maggio sarà probabilmente un periodo che si farà sempre più dolce al palato dei nati Gemelli col trascorrere delle giornate.

Le paturnie professionali, perlopiù legate a un'errata percezione della situazione da parte del segno d'Aria, tenderanno a divenire più sopportabili o, nel caso della terza decade, a volatilizzarsi. Sarà più semplice, quindi, non soltanto recarsi nel luogo di lavoro ma anche divenire più affabili e comprensivi nonché collaborativi coi colleghi. Giorni fortunati: 22, 30 e 31.

8° posto Capricorno: puntini sulle 'i'. Non ci sarà, con ogni probabilità, tempo per fraintendimenti, maldicenze o colpi bassi che possano rallentare l'ascesa professionale di casa Capricorno, così i nativi decideranno di mettere in riga senza troppe remore coloro che tenteranno di sgambettarli. Il rovescio della medaglia di tale comportamento, però, potrebbe essere l'essere tacciati di arrivismo e permalosità, ma il segno Cardinale saprà bene che la verità dietro al loro atteggiamento risiederà da tutt'altra parte.

Giorni fortunati: 2, 10 e 16.

9° posto Scorpione: solitari. Sebbene non si tireranno nel portare a compimento le mansioni lavorative assegnategli dall'azienda, i nati Scorpione potrebbero invece essere poco inclini a relazionarsi con capi e colleghi in questo ostico quinto mese dell'anno. La propensione del segno Fisso, difatti, sarà di starsene in disparte a occuparsi delle solite faccende professionali ma facendolo a testa bassa e centellinando le parole proferite. Giorni fortunati: 15, 16 e 23.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: fiacchi. Se da un lato la voglia di rimboccarsi le maniche e tentare la scalata gerarchica non mancherà nelle menti native, dall'altro lato il segno d'Acqua dovrà probabilmente rapportarsi a un bottino energetico che, specialmente dal 25 maggio, diverrà scarno.

A tal proposito, una mole di forze degna di nota sarà dalla parte dei nativi soltanto nei primi sei giorni del mese, periodo in cui farebbero bene a occuparsi delle impellenze indispensabili. Giorni fortunati: 3, 5 e 6.

11° posto Vergine: punto di non ritorno. Le scelte lavorative che la seconda e terza decade di casa Vergine prenderà nelle due settimane centrali di maggio saranno, c'è da scommetterci, definitive in quanto non ci sarà margine di raddrizzare il tiro in tal senso nel prossimo futuro. A fronte di ciò, sarà bene che il segno Mobile ponderi a dovere ogni decisione da prendere, in particolar modo se nutriranno il desiderio di troncare un rapporto professionale di lunga data. Giorni fortunati: 10, 12 e 19.

12° posto Bilancia: timorosi. Le configurazioni astrali non saranno particolarmente benevole coi nati Bilancia, soprattutto da metà mese, e ciò potrebbe far sprofondare sia il loro entusiasmo che la fiducia nel prossimo futuro. Sarà facile, difatti, che il segno d'Aria nelle ultime due settimane di maggio divenga più timoroso del solito per ciò che lo attenderà, professionalmente parlando, nei mesi estivi. Il parterre planetario diverrà decisamente più conciliante da fine anno e, prima di tale data, i nativi farebbero bene a tenere a bada la voglia di spendere mettendo, inoltre, in campo maggiore pazienza con le persone alle quali si rapporteranno. Giorni fortunati: 5, 8 e 13.