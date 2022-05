L’Oroscopo per il mese di giugno 2022 in amore sarà incentrato sulla presenza di Venere nella costellazione del Toro. Questo sarà il segnale di rinnovamento per i segni di terra in generale e per sviluppare le relazioni che sono in stallo da tanto tempo. Per i segni di acqua invece si prospetta un mese di desideri che solo in parte verranno esauditi.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per l’amore, segno per segno.

L’oroscopo dell’amore: Ariete energico

1° Gemelli: il Sole nel vostro segno vi conferirà un ottimismo forte, volitivo, in grado di affrontare qualche situazione amorosa che ha dovuto attraversare dei momenti negativi.

In amore in particolare questo atteggiamento potrebbe tradursi in una spiccata voglia di coinvolgere il partner in alcune follie che vi metteranno di fronte ad un affiatamento che non avrà bisogno né di romanticismo né di passione.

2° Ariete: avere il pianeta Marte nella vostra costellazione vi darà parecchia energia dal punto di vista passionale. Avrete una visione della vostra storia d’amore molto più larga, riuscendo anche a fare qualche bella avventura insieme al partner dopo tanto tempo. L’intesa ottimale potrebbe riscontrarsi anche in famiglia, nonostante si presenterà qualche punta di stress.

3° Capricorno: sarà un periodo molto florido per l’amore, pieno di speranze, di aspettative e di buoni sentimenti.

Con il partner avrete molte emozioni positive che inaspettatamente faranno evolvere le vostre personalità, facendole coincidere molto di più rispetto a qualche tempo fa. Farete un passo avanti che comporterà qualche responsabilità, ma per voi e per la vita di coppia sarà più un privilegio che un problema.

4° Leone: il segno positivo di questo mese di giugno potrebbe favorire una situazione passionale davvero ottima, ma al tempo stesso avrete anche molta dinamicità.

Questa a sua volta potrebbe coinvolgere il partner in alcune idee che sicuramente farà bene sia ad entrambi che all’interno della vostra storia d’amore in sé. Secondo l'oroscopo, avrete una forte volontà di mettere pace in qualche situazione familiare che non è stata decisamente tranquilla, ultimamente.

Venere in Cancro

5° Cancro: certamente questo Venere nella vostra costellazione indicherà una situazione amorosa decisamente rosea e priva di sfumature negative.

Ma nella vostra quotidianità con il partner potrebbe presentarsi una serie di comportamenti molto più pratici rispetto a quelli che saranno prettamente romantici. Però la tenerezza la farà da padrone nel corso delle ultime settimane del mese.

6° Sagittario: avrete modo di ridimensionare la vostra situazione sentimentale con qualche incontro nuovo che vi faccia battere il cuore, o comunque con il frequentare qualcuno che possa ascoltarvi e comprendervi, soprattutto nel corso di qualche momento non esattamente ideale per i sentimenti, secondo l’oroscopo. Fate in modo da imparare da qualcuno di importante che vi dia anche qualche consiglio spassionato.

7° Toro: dovrete fare i conti con qualche punta di gelosia che potrebbe mettere a repentaglio qualche serata o comunque in qualche occasione importante.

Dovrete fare i conti con quel che vorreste realmente dalla vostra relazione amorosa, mentre per i single al momento sarà fortemente consigliato di non avventurarsi con una nuova storia. Rimanere da soli ora sarà molto più produttivo per far evolvere qualche amicizia significativa.

8° Pesci: ci saranno delle novità da parte di Giove, ma non sarà possibile stabilire se queste saranno adatte per il contesto amoroso. Ciò che però sarà prevedibile sarà la vostra indipendenza nella gestione dei sentimenti, perché anche se si tradurrà in un nulla di fatto nella vostra relazione, una eventuale separazione serena potrebbe dare l’avvio a qualcosa di decisamente più interessante.

Acquario solitario

9° Bilancia: gli affetti e il partner vi daranno molto supporto per affrontare un mese che non si prospetta dei migliori sotto il profilo emozionale.

Per i single ci saranno tanti incontri amichevoli, ma niente che possa far pensare all’inizio di una storia d’amore significativa e duratura. Starà a voi decidere se vorreste avere una avventura oppure attendere un periodo migliore.

10° Acquario: il periodo per l’amore non sarà molto florido, ma tirando le somme questo giugno sarà l’ideale da trascorrere da soli, senza nessuno a cui dar retta e al quale dovrete tener conto. Secondo l’oroscopo questo mese sarà molto più bello per i single, perché privi della responsabilità di dover tenere in mano le redini della relazione amorosa.

11° Vergine: potreste trascorrere un mese di giugno alquanto atono e senza slanci che potrebbero decretare l’inizio di un rapporto, che sia di amore o di amicizia.

Avrete poca convinzione all’interno del contesto di coppia, e questo potrebbe portare ad una separazione che però avrà un effetto rigeneratore su di voi. Stare da soli vi aiuterà a stabilire le vostre priorità personali senza dar conto a nessuno.

12° Scorpione: potreste non essere molto romantici o affettuosi in generale, perciò le diatribe con il partner potrebbero aumentare se non ci saranno i presupposti per stabilire una tranquillità relativa. La solitudine potrebbe essere una chiave per uscire da una situazione alquanto difficoltosa per il vostro stato emozionale. Con la famiglia potrebbero svilupparsi alcune tensioni abbastanza forti.