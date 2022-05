Come si conclude questa terza settimana di maggio? Secondo le previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute quella di domenica si rivela una giornata vantaggiosa, vivace ed energica per l'Acquario che può fare affidamento sulla protezione del Sole. Anche per il Capricorno sono 24 ore positive, ricche di novità e opportunità. Ariete testardo, contrasti con le autorità per il Cancro. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo del 22 maggio 2022 per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni astrologiche del 22 maggio 2022

Ariete: durante le prossime 24 ore il vostro orgoglio e la vostra testardaggine potrebbero far scaturire la nascita di forti contrasti, soprattutto in amore.

Nel lavoro è il momento di farsi valere, ma sempre utilizzando i giusti modi.

Toro: l’oroscopo del 22 maggio lascia presagire una giornata vantaggiosa per i rapporti interpersonali. Sono favoriti i nuovi contatti e le nuove alleanze lavorative. Qualcuno potrebbe ricevere una proposta dall’estero.

Gemelli: le stelle lasciano presagire una giornata ricca di emozioni e passione. Un incontro inaspettato potrebbe far riaffiorare sensazioni tenute nascoste da tempo e riaprire le porte del vostro cuore.

Cancro: le stelle lasciano presagire una giornata faticosa per ciò che riguarda i rapporti con l’autorità. Nel lavoro potrebbero nascere dei contrasti con i superiori. In ambito familiare i figli potrebbero cercare i propri spazi e mostrare il desiderio di allontanarsi dalla protezione genitoriale.

Leone: questa giornata porterà il segno a rivedere alcune scelte intraprese. Questo è il momento ideale per chi intende invertire la rotta, tornare sui propri passi o intraprendere nuove avventure.

Vergine: l’ultima giornata della settimana si rivela faticosa per il segno, ansioso e irrequieto. A livello fisico non vi sentite al meglio.

Meglio evitare gli sforzi e concedersi un po’ di riposo. Contrasti in famiglia.

Bilancia: un Sole magnifico protegge il segno durante questa giornata. Sono 24 ore ricche di energia ed entusiasmo. L’amore è vivace e la passione si riaccende. Anche gli incontri sono favoriti.

Scorpione: l'oroscopo consiglia di staccare la spina dagli impegni e dalle preoccupazioni della vita quotidiana e lavorativa e concedersi una giornata di totale tranquillità.

Si può organizzare una gita fuori porta, una giornata in famiglia o una serata romantica per due.

Sagittario: questo fine settimana non è andato per il verso giusto. Domenica qualcuno potrebbe risentire del contrasto delle stelle, accusando qualche fastidio fisico. In famiglia e in amore potrebbero nascere degli scontri, meglio scegliere con cura le parole da usare ed evitare di lasciarsi prendere dal nervosismo.

Capricorno: quella di domenica 22 maggio è una giornata sorprendente, in cui potrebbero sopraggiungere novità interessanti per la vita personale e sentimentale.

Acquario: il Sole in posizione amica vi rende energici e soprattutto ottimisti. Guarderete a questo nuovo giorno con grande positività, sentendovi in grado di fare qualsiasi cosa e affrontare ogni sfida.

È il momento di mettersi alla prova, il vantaggio delle stelle è il vostro asso nella manica.

Pesci: non è sicuramente la vostra giornata. A livello fisico vi sentite un po’ appesantiti e stanchi, ed accusate una certa insofferenza. Meglio concedersi un po’ di riposo e lasciarsi coccolare da chi vi vuole bene.