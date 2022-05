L'oroscopo della giornata di sabato 28 maggio vedrà la Vergine sollecitata dalla Luna in trigono, pronta a dare tutto in amore, mentre Leone potrebbe sentirsi un po’ troppo adagiato sugli allori e perdere terreno in amore. Sagittario sarà socievole e loquace, mentre Marte in sestile per i Gemelli permetterà di raggiungere facilmente buoni risultati al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 28 maggio.

Previsioni oroscopo sabato 28 maggio 2022 segno per segno

Ariete: sarà l'ultima giornata di Venere nel segno secondo l'oroscopo.

In amore avrete ancora tanti momenti romantici da vivere insieme alla persona che amate, ma sarà meglio non essere troppo invadenti. Per quanto riguarda il lavoro sarete ancora piuttosto abili in quel che fate, soprattutto se avrete a che fare con mansioni che vi piaceranno molto. Voto - 8️⃣

Toro: preparatevi ad accogliere il pianeta Venere nel vostro cielo, perché dal punto di vista sentimentale arriveranno grandi novità. Single oppure no, è arrivato il momento di mettere in risalto la vostra vita amorosa. Sul fronte professionale avete già Mercurio dalla vostra parte. Con le giuste idee, potreste ottenere qualche soddisfazione. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali tutto sommato favorevoli per voi nativi del segno.

Voi single potreste anche fare nuove conoscenze, ma affinché questa diventi qualcosa in più dovrete essere pazienti. Se invece siete già impegnati, coltivate il vostro rapporto con impegno e passione. Nel lavoro Giove e Marte saranno favorevoli, e potreste anche dare inizio a un progetto nuovo. Voto - 8️⃣

Cancro: cielo che tornerà a farsi sereno per voi secondo l'oroscopo di sabato 28 maggio.

È arrivato il momento di recuperare terreno in amore, di mettere da parte eventuali incertezze all'interno del vostro rapporto e tornare sulla retta via. In ambito lavorativo invece sarà importante sfruttare queste giornate di Mercurio favorevole per cercare di buttare giù qualche buona idea. Voto - 7️⃣

Leone: con questa Luna in quadratura, e Venere pronta a cambiare segno, si aprirà un periodo poco convincente per quanto riguarda i sentimenti.

Tra voi e il partner potrebbe esserci qualcosa che non funziona, e che potrebbe causare tensione. Voi cercate di non adagiarvi sugli allori e prendete in mano la situazione. Cambiamenti in arrivo anche sul posto di lavoro. Giove e Marte saranno favorevoli, ma Mercurio e Saturno no. Potrete ancora ottenere buoni risultati dai vostri progetti, ma dovrete essere sicuri di ciò che state facendo. Voto - 6️⃣

Vergine: Venere è pronta a entrare in trigono dal segno del Toro, ma in questa giornata ci penserà la Luna a mettervi a vostro agio con la persona che amate. In ogni caso, nel prossimo periodo vi attendono momenti davvero romantici. Sul fronte professionale sarete pronti a metterci tutto il vostro impegno grazie a Mercurio in trigono.

Vi sentirete più a vostro agio, e le idee arriveranno. Voto - 8️⃣

Bilancia: Venere sta per togliersi da questa scomoda posizione, ciò nonostante sarete davanti a una scelta in questo inizio di fine settimana. Non siate ansiosi, perché con maturità riuscirete a risolvere la situazione. In ambito lavorativo questo cielo rimarrà contrario, e potrete fare affidamento solo a Saturno per portare avanti i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che si complica secondo l'oroscopo della giornata di sabato. La Luna sarà in opposizione, e Venere da domani sarà negativa. Single oppure no, sarà importante abbassare la cresta e rendersi conto dei propri limiti. Anche per quanto riguarda il lavoro sarà meglio non essere troppo ambiziosi considerato che Mercurio e Saturno saranno contro di voi.

Voto - 6️⃣

Sagittario: sarete particolarmente socievoli in questo inizio di fine settimana, nonostante Venere non sarà più dei vostri. Questo cielo rimarrà tutto sommato discreto, e vi permetterà di vivere ancora bene il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro Giove e Marte v'inviteranno a riflettere sul futuro, con idee e progetti da svolgere a lungo termine. Voto - 8️⃣

Capricorno: dopo tanti problemi tra voi e il partner, questo fine settimana potrebbe essere l'inizio di una ripresa per voi nativi del segno, grazie alla Luna in trigono, e da domani anche Venere. Se siete single questo sarà il vostro momento, e potrebbe portarvi diverse soddisfazioni. Nel lavoro ci sarà ancora molto da fare per recuperare terreno, ciò nonostante, con Mercurio in trigono, potreste avere qualche occasione in più.

Voto - 7️⃣

Acquario: non una grande giornata per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna in quadratura e Venere in movimento verso il segno del Toro, il prossimo periodo potrebbe non entusiasmarvi in amore. Single oppure no, evitate quelle storie che, nonostante possano essere affascinanti, potrebbero solo farvi soffrire. Nel lavoro non fatevi prendere dalla pigrizia per completare alcuni progetti. Voto - 6️⃣

Pesci: cielo tutto sommato piacevole in questa giornata di sabato. Sul fronte amoroso ci sarà la Luna a illuminare la vostra relazione di coppia. Non esitate a cogliere al volo le occasioni che vi si presenteranno. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe essere un buon momento per eliminare ciò che può solo rallentarvi, e dedicarvi a progetti più interessanti e proficui. Voto - 8️⃣