Sabato 28 e domenica 29 maggio sul piano astrale la Luna, Venere, Urano, il Nodo Nord e Mercurio transiteranno nel domicilio del Toro, nel frattempo Marte insieme a Giove stazioneranno sui gradi dell'Ariete. Nettuno, invece, continuerà la sosta in Pesci, così come Plutone resterà stabile nel segno del Capricorno. Il Sole, in ultimo, permarrà in Gemelli come Saturno proseguirà il moto in Acquario.

Oroscopo del weekend favorevole per Pesci e Toro, meno conciliante per Sagittario e Acquario.

Sul podio

1° posto Pesci: voglia di concretezza. La settimana in casa Pesci potrebbe concludersi con la propensione nativa a ricercare una maggior concretezza nel ménage amoroso, ad esempio chiedendo al partner di iniziare una convivenza, cambiare dimora o mettere in cantiere un erede.

Lo Stellium di Terra in contrapposizione con la quadratura del Luminare giallo, difatti, parrà spingerà il segno Mobile a porre delle solide basi amorose per il prossimo futuro, spostando l'attenzione più su questioni tangibili e materiali che sull'affetto vero e proprio.

2° posto Toro: decisioni ponderate. Nel corso del mese del compleanno dell'Ariete, i primi due decani del segno del Toro hanno avuto l'opportunità di lasciarsi trasportare dalle idee innovative che hanno pervaso le loro menti, senza però avere l'occasione di testarle e nemmeno di attuarle. Dal 28 maggio, invece, il primo segno Fisso avrà ottime chance di passare dalle parole ai fatti e le scelte che metterà in campo non potranno che essere oculate e, a lungo raggio, soddisfacenti.

3° posto Vergine: risalita finanziaria. Le paturnie economiche che hanno accompagnato i nati Vergine da inizio anno, ma soprattutto nelle ultime cinque settimane, sembreranno cominciare a sgretolarsi a partire dalle prime ore domenicali. I benefici finanziari, difatti, potrebbero giungere nel loro mondo professionale, con un capo che, fiutando il loro malcontento, sarà disposto a dargli un piccolo aumento pur di mantenerli in azienda.

I mezzani

4° posto Capricorno: focus sulla fiducia. Trovandosi in un ambiente nuovo o totalmente rinnovato, condizione che sta investendo diversi nati Capricorno, il segno Cardinale cercherà presumibilmente di ovviare alla naturale destabilizzazione del momento ricercando persone delle quali fidarsi e, quindi, confidarsi. Il consiglio dei pianeti in questo weekend sarà di riporre maggiore fiducia sulle nuove conoscenze, perché alcune tra queste potrebbero nascondere una grande amicizia.

5° posto Cancro: emozioni sul piatto. Il pianeta dei venti e la retrogradazione del Messaggero degli Dei stimoleranno, c'è da scommetterci, la necessità di casa Cancro di sviscerare le loro emozioni sia con le persone care che con quelle che stanno frequentando da poco tempo. Assecondando l'esigenza di mettere sul piatto ciò che provano, si sentiranno maggiormente liberi e, al contempo, constateranno se la controparte proverà le medesime emozioni.

6° posto Scorpione: aut aut. Dando uno sguardo approssimativo alle effemeridi con le quali dovranno fare i conti i nati Scorpione in queste quarantotto ore sembrerebbe che per gli stessi non possano esserci che complicanze e imprevisti. Il parterre astrale, in realtà, nasconderà presumibilmente per il segno Fisso la grandiosa opportunità di porre fine a una relazione tossica, magari dando un ultimatum alla persona in questione.

Due giornate, quindi, magari non troppo entusiasmanti ma particolarmente utili per iniziare a scorgere la luce in fondo al tunnel.

7° posto Leone: armarsi di pazienza. Lo Stellium quadrato e il Grande Malefico opposto da un lato e il belligerante pianeta assieme a Giove di Fuoco dall'altro lato faranno emergere, con ogni probabilità, alcuni lati ombra dei felini in questo weekend, spingendo gli stessi ad affrontarli se non lo hanno ancora fatto. Il 'gioco' astrale, infatti, potrebbe consistere nel fare rendere conto al segno Fisso che, in momenti dell'esistenza come quello attuale, serve una gran dose di pazienza nonché di flessibilità perché, rimanendo rigidi, il rischio sarebbe di creare grosse crepe relazionali.

8° posto Ariete: esausti. Il primo segno zodiacale, nel corso di queste due giornate di fine maggio, avrà ottime chance di avvertire la sensazione di sentirsi spossato malgrado la dinamicità tenterà di bussare ugualmente alla loro porta. Ciò sarà la naturale conseguenza della mole ingente di energie messe in campo nelle ultime due settimane, a causa della quale il segno di Fuoco farà bene a rallentare i ritmi così da evitare di fare i conti col fantasma dello stress.

9° posto Gemelli: taciturni. A venir meno nelle giornate di sabato e domenica in casa Gemelli sarà, c'è da scommetterci, la voglia di comunicare con gli altri, in quanto i nativi assumeranno un insolito mood taciturno che lascerà perplessi coloro che non li conoscono abbastanza.

Le persone care, invece, intuiranno probabilmente che il segno d'Aria avrà bisogno di religioso silenzio interiore per rimettere in sesto idee e convinzioni.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: di necessità virtù. L'anticipo astrale di Giove in Pesci, conclusosi oramai da qualche giorno, ha scombussolato diverse certezze degli arcieri, specialmente in campo lavorativo. Con lo spostamento del gigante gassoso nel loro Elemento e il sostegno di Saturno in Acquario sullo sfondo, invece, questo fine settimana parrà spingere i nati Sagittario a trarre il meglio dagli strumenti che hanno a disposizione al momento, evitando manovre espansionistiche di qualunque tipo.

11° posto Acquario: amore flop.

Una complicata situazione familiare potrebbe assorbire gran parte delle energie fisiche e mentali dei nati Acquario da metà pomeriggio di sabato e per l'intera domenica. Nonostante tale faccenda richiederà la tempestiva attenzione del segno d'Aria, il partner difficilmente accetterà di essere messo in secondo piano e non ci metterà molto a manifestare il proprio malcontento.

12° posto Bilancia: agitati. Un senso di irrequietezza e poca fiducia sul prossimo futuro sarà, con ogni probabilità, l'indesiderato protagonista in questo fine settimana primaverile, col segno d'Aria che si sentirà agitato e parrà non riuscire a rasserenarsi tanto facilmente. Per giungere a un barlume di serenità, più probabile nella giornata di domenica, basterà affrontare eventuali contrasti pregressi con una o più persone care con estrema sincerità e spirito empatico.