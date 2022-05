L'Oroscopo di giovedì 26 maggio è pronto a mettere eventuali paletti alla giornata numero quattro dell'odierna settimana. Pronti a scoprire cosa dicono le stelle del giorno? In base a quanto rilevato dalle previsioni zodiacali di giovedì 26 maggio, per qualcuno sarà una giornata quasi esclusivamente imperniata su cose già in programma. Il giorno sotto esame invece sarà benevolo per i nati in quei segni ritenuti in fase positiva, dunque supportati da stelle amiche. La maggior parte dei rapporti vivranno alcuni momenti impegnativi, altri un po' meno: date spazio a tutte quelle situazioni in cui vi sentite a vostro agio, cercando di cogliere il meglio da una giornata tutta da interpretare.

Ecco i dettagli con i consigli dell’oroscopo di domani 26 maggio.

Previsioni zodiacali di giovedì 26 maggio, dall'Ariete al Cancro

Ariete - La Luna vi addolcisce e vi mette in una disposizione di spirito tale che occuparvi delle solite cose di ogni giorno sarà piacevole e gratificante. Vi sentite aperti alle novità volte ad arricchire la vostra esperienza in campo professionale. Nel lavoro stanno per arrivare notizie riguardo a delle domande che avete inoltrato e l’esito sarà senza dubbio positivo. L’attesa è finalmente premiata. L’amore intanto potrebbe spuntare quando meno ve lo aspettate, al supermercato o nell’ambiente di lavoro; l’importante è essere aperti e disponibili. Se non riuscite a prendervi cura del corpo, invece, con costanza coniugate il moto al divertimento.

Toro - Grazie alla Luna in Ariete, famiglia e faccende domestiche in questo periodo non vi pesano. Apprezzerete il lato tranquillo e rassicurante della routine. Riuscirete a godere delle gioie della quotidianità senza vederne i limiti e avvertire insofferenza. Nel lavoro cercate di sbrigare eventuali cose arretrate e di metterete un po’ d’ordine nelle situazioni importanti, applicandovi con zelo e precisione.

In amore invece, provate a prendervi cura del partner con tutte quelle piccole dimostrazioni d’affetto che in fondo valgono più di mille parole: apprezzerà! Consiglio: in cucina, provate a sperimentate spezie inusuali, magari dalle proprietà afrodisiache, renderà più interessante la cena.

Gemelli - In questo periodo siete molto presi da questioni familiari, affari relativi a investimenti o proprietà che richiedono il vostro impegno in prima persona.

Disciplina, senso del dovere, costanza e resistenza al lavoro sono doti indispensabili in questo momento. Nel lavoro state attraversando una fase di trasformazione, profonda quanto faticosa, ma non dovete cedere alla tentazione di gettare la spugna. In amore intanto, se vivete una nuova relazione, evitate di bruciare le tappe, anche se l’idea di arrivare subito al sodo è piuttosto allettante. Anche se le energie scarseggiano, non potete abbandonarvi alla pigrizia. Consiglio: frequentare un corso di yoga favorirà corpo e mente.

Cancro - Efficienza e capacità di programmazione diventano i vostri punti di forza e vi aiutano a risolvere una situazione che cominciava a preoccuparvi. Successi e gratificazioni in arrivo per chi opera in settori scientifici o si occupa di progettazione.

Nel lavoro, è il momento di farsi notare, magari accettando di assumervi quelle responsabilità che, per timore di fallire, altri hanno declinato. In amore nel frattempo vi risulta difficile accettare l’idea che qualcosa di inatteso possa accadere proprio a voi; invece, dovreste cominciare a godervela davvero. Potete contare su un’ottima forma fisica. Consiglio: cercate di non disperdere troppe energie in attività inutili o stancanti.

Oroscopo di domani 26 maggio, dal Leone allo Scorpione

Leone - Le stelle inviano segnali contrastanti, ma mettendo in campo il vostro buonsenso avrete l’opportunità di raggiungere risultati insperati. Un problema nel lavoro richiederà la vostra attenzione. Badate al sodo e non perdetevi in chiacchiere.

L’ambizione professionale spesso solletica il vostro amor proprio e vi spinge a lavorare con più lena per superare le difficoltà del momento. In amore, nel relazionarvi agli altri, potreste scoprire un lato fantasioso del vostro carattere che non pensavate di avere. Sì alle novità, no alle avventure al buio! Grazie al buonumore, tutto vi appare sotto un’altra luce. Sarete disponibili, aperti e tolleranti anche con chi la pensa in modo diverso da voi.

Vergine - La spinta positiva della Luna in Ariete ha un effetto immediato sul vostro umore. Attenti però a calcolare a dovere i rischi di una scelta azzardata. Vi sentirete in sintonia con una persona straniera conosciuta da poco, la sua cultura vi affascinerà.

Nel lavoro, di fronte a certe divergenze con i superiori, sarete tentati di esprimervi chiaramente. Meglio utilizzare l’arte della diplomazia. In amore intanto, alcuni pianeti vi sfidano a rivedere e correggere i rapporti quotidiani, sia che si tratti di relazioni sentimentali che di legami familiari. Consiglio: evitate i farmaci, utilizzate soltanto rimedi naturali per recuperare energia e curare i piccoli disturbi fisici.

Bilancia - La Luna in Ariete riscalda l’atmosfera, ma non è sufficiente a risolvere le vostre questioni, pubbliche e private. Occorre un po’ di buona volontà. Un’inattesa novità in famiglia sulle prime vi lascerà frastornati, ma poi potrebbe rivelarsi positiva. Nel lavoro intanto, vi farete coinvolgere in una serie di progetti, in realtà ancora tutti da definire, ma quel che conta, almeno per adesso, è l’entusiasmo.

In amore, nonostante le premesse non facciano ben sperare, alla fine tutto filerà liscio e il partner chiuderà un occhio sulle vostre piccole mancanze. Consiglio: se avvertite il bisogno di movimento, fate lunghe passeggiate o esercizi di ginnastica leggera, ma non eccedete con gli sforzi fisici.

Scorpione - Non è il momento giusto per affrontare questioni delicate in famiglia. Cercate di trascorrere una giornata serena, apprezzando quello che avete. Soprattutto, imparate a mediare: far valere a tutti i costi il proprio punto di vista sarebbe inutile. Nel lavoro fate tesoro dei consigli delle stelle per emergere nella competizione: prima di tirare fuori gli artigli, elaborate piani ben costruiti.

In amore intanto, non si può essere gelosi dei ricordi! Impegnatevi piuttosto per rendere speciale il presente e non ci saranno rimpianti per il passato. Potreste sentirvi un po’ tesi e accusare qualche disturbo del sonno. Consiglio: modificate le vostre abitudini, cominciando con l’eliminare cose superflue.

Previsioni astrologiche del 26 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Secondo l'oroscopo del giorno 26 maggio la Luna in Ariete genera una vera tempesta di emozioni che, riportando a galla il passato, vi fa dimenticare le soddisfazioni del presente. Se le cose non girano nel verso giusto, non affannatevi: risparmiate le energie, limiterete i danni. Nel lavoro la comparsa di qualche piccolo intoppo e la distrazione, che vi impedisce di concentrarvi, renderanno la giornata poco produttiva.

In amore, qualunque sia la situazione sentimentale del momento, concentratevi sul presente, senza rimuginare inutilmente su ciò che ormai è passato. Consiglio: sarebbe utile che ogni tanto vi prendeste del tempo da dedicare interamente a voi stessi e a qualche cura speciale per il vostro corpo.

Capricorno - Dall’incontro più formale a quello più disimpegnato, sarete i primi a meravigliarvi di quante cose riuscirete a portare a termine in questa giornata. Un affare si concluderà vantaggiosamente, ma state attenti a come investire la somma incassata. Nel lavoro sembra arrivato il momento della rivincita. Diplomazia e tempestività vi consentiranno di mettere a segno un colpo da veri campioni. Per la parte riguardante i sentimenti, periodo piuttosto avaro di soddisfazioni.

Potrebbe tornare a farvi visita, forse sotto altre spoglie o nuove vesti, la presenza di un ex mai dimenticato: cuore in subbuglio e tanta nostalgia... Consiglio: non date troppa importanza ai piccoli malesseri passeggeri, ma attivatevi per mantenervi in buona salute con un regolare esercizio fisico.

Acquario - Il buonumore in questi giorni è garantito dalla Luna, che staziona ancora nel segno amico dell'Ariete. Tuttavia, amore e finanze richiedono la vostra attenzione. In questo momento, visto che siete così efficienti e precisi, datevi da fare per rimettere in sesto i conti che non tornano. Nel lavoro invece, non è giornata per inoltrare richieste o reclami, anche se legittimi. In questo periodo rischiate di fare un buco nell’acqua, temporeggiate!

In amore intanto, se avete qualcosa da farvi perdonare, una bugia o un’assenza ingiustificata, siate docili, solleciti, amorevoli e soprattutto sinceri. Consiglio: un aumento dell’appetito e sonnolenza, tipici della stagione, vanno assecondati per aiutare il corpo ad adattarsi al nuovo equilibrio.

Pesci - Organizzazione, senso pratico e concretezza sono qualità che non vi fanno perdere di vista i vostri obiettivi, anzi vi aiutano a raggiungerli. Concentrerete gli sforzi per dare stabilità alla professione, reclamando ciò che vi spetta di diritto. Nel lavoro, se vi occupate di economia e di investimenti, controllate bene che ogni operazione sia fatta pieno rispetto delle leggi vigenti. In amore nel frattempo non adagiatevi sugli allori e non dimenticate l’importanza delle piccole cose.

Un segno tangibile di affetto vale più di mille parole. Le stelle del giorno consigliano una controllatina generale, giusto per eliminare eventuali inestetismi e affrontare in piena forma la stagione estiva.