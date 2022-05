L'oroscopo della giornata di giovedì 26 maggio vede un Sagittario particolarmente emotivo in ambito amoroso, mentre Marte in trigono per lo Scorpione porterà una buona dose di energie ai nativi del segno. Vita piuttosto equilibrata per i Toro, mentre potrebbe arrivare un pizzico di fortuna agli Acquario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di giovedì 26 maggio.

Previsioni oroscopo giovedì 26 maggio 2022 segno per segno

Ariete: periodo fantastico sul fronte sentimentale. Single oppure no, ci saranno momenti davvero interessanti con la persona che amate.

Sarete sicuri di voi stessi, responsabili e maturi da riuscire a convincere la persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe arrivare un’occasione davvero ghiotta che non potrete rifiutare. Voto - 9️⃣

Toro: configurazione astrale bilanciata secondo l'oroscopo della giornata di giovedì, che vi permetterà di vivere una vita piuttosto equilibrata tra amore e lavoro. In quanto a sentimenti vi piacerà molto stare insieme al partner e cercare di rafforzare il vostro legame. Sul fronte professionale lavorerete in un ambiente amichevole e favorevole e sarete stimolati a dare del vostro meglio. Voto - 8️⃣

Gemelli: i rapporti sentimentali saranno convincenti in questa giornata, ma non saranno la vostra priorità.

Quando le cose con il partner vanno bene diventate un po’ pigri e per questo potreste rischiare di regredire con il vostro rapporto. Un "ti amo" in più non guasterebbe. Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete perfettamente adatti al ruolo che state ricoprendo. Arriveranno importanti successi nel prossimo periodo. Voto - 7️⃣

Cancro: essere pettegoli con tutti sicuramente non sarà una nota di merito per voi nativi del segno.

Single oppure no, dovrete imparare a stare al vostro posto e a non pensare sempre male di tutto e di tutti. Per quanto riguarda il lavoro vi darete da fare grazie a Marte in trigono, ma con Giove negativo non sempre arriveranno buoni risultati. Voto - 6️⃣

Leone: giornata fortunata per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna e Venere in trigono.

Single oppure no, sarete piuttosto sicuri di ciò che vorrete dalla vita e con un po’ di fortuna da parte di Giove lo potrete ottenere. Per quanto riguarda il lavoro sapete benissimo di poter fare di più, dunque non aspettate l'occasione giusta e datevi da fare. Voto - 8️⃣

Vergine: prima di fare qualsiasi mossa in amore dovrete essere sicuri di quello che state facendo. Questo cielo non è negativo, ma non è neanche così favorevole, dunque dovrete essere in grado di bilanciare bene le vostre emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, se un meccanismo nella vostra catena di produzione non è ben oleato, rischierete solamente di rallentare. Voto - 7️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di giovedì che purtroppo vede un cielo sfavorevole.

In amore evitate di mettere a confronto ciò che state vivendo con il passato, perché non sarà la soluzione ai vostri problemi. Sul fronte professionale Mercurio in trigono vi aiuterà a evitare gli imprevisti, ma non aspettatevi risultati sopra la media. Voto - 6️⃣

Scorpione: relazione di coppia piacevole e appagante secondo l'oroscopo di giovedì 26 maggio. Sarete attivi anche in ambito sociale, soprattutto voi single, con la voglia di fare nuove conoscenze e cancellare esperienze passate andate male, ma che in ogni caso vi hanno reso più forti. Sul fronte lavorativo la forza che vi darà Marte dal segno dei Pesci vi permetterà di portare avanti i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali ottime per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno.

Single oppure no, fare colpo verso la persona che vi piace sarà possibile, dunque non abbiate paura di mostrare le vostre emozioni. Sul fronte professionale crederete molto in quello che state facendo, nonostante i mille ostacoli da superare. Voto - 7️⃣

Capricorno: che la vostra relazione di coppia sia in crisi si è capito da un po’. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto non potrete pretendere molto dalla vostra vita sentimentale. Prima di farvi avanti con la persona che vi piace, dovrete mettere da parte ogni dubbio. Sul fronte professionale dovrete imparare a gestire meglio le vostre finanze, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 6️⃣

Acquario: potreste essere piuttosto fortunati in questa giornata grazie a Giove in sestile.

Sul posto di lavoro potrete ottenere di più dai vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte amoroso il partner sarà in grado di leggervi in fondo all'anima. Non avrete segreti per la persona che amate e ciò farà sicuramente bene alla vostra relazione. Voto - 8️⃣

Pesci: cielo tutto sommato sereno per voi nativi del segno. In amore essere presenti e innamorati nei confronti del partner non potrà che fare bene al vostro rapporto. Se siete single avrete molto entusiasmo e voglia di vivere, e forse potreste trovare la persona giusta con cui stare. Sul fronte professionale cercare la precisione non sarà possibile in questa giornata. Puntate un po’ più in basso. Voto - 7️⃣