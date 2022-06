Martedì 28 giugno troveremo sul piano astrale la Luna, Mercurio e Venere nell'orbita dei Gemelli, nel frattempo il Sole sosterà nel segno del Cancro. Urano assieme al Nodo Nord, intanto, permarrà in Toro, così come Marte insieme a Giove resteranno stabili nel domicilio dell'Ariete. Nettuno, infine, proseguirà in Pesci come Plutone continuerà la sosta in Capricorno e Saturno resterà nel segno dell'Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Cancro, meno roseo per Capricorno e Ariete.

Sul podio

1° posto Bilancia: ottimizzazione. L'opposizione marziale e gioviale sta facendo tribolare non poco la seconda decade di casa Bilancia e anche questo martedì non dovrebbe fare eccezione.

Gli appartenenti al primo e terzo decano del segno d'Aria, invece, avranno buone chance di ottimizzare le loro azioni quotidiane nel migliore dei modi, così da far incastrare impegni sentimentali, familiari e professionali come fossero pezzi di un puzzle.

2° posto Cancro: riflessivi. Il Novilunio nel segno, il quale andrà in onda nelle prime ore di mercoledì, inizierà a espandere i propri influssi già da questa giornata d'inizio estate per i nati sotto il segno del Cancro, con questi ultimi che si riscopriranno più riflessivi del solito. Le tematiche più in voga nelle menti native saranno, con ogni probabilità, quelle legate alla sfera relazionale e alle ambizioni lavorative.

3° posto Sagittario: focus amoroso.

Ventiquattro ore che potrebbero tornare oltremodo utili agli arcieri per fare un po' di ordine in materia di affetti e sentimenti, specialmente alla terza decade del segno che avrà l'occasione di affrontare un pruriginoso discorso di coppia troppe volte procrastinato.

I mezzani

4° posto Vergine: determinati. Nonostante le probabili maldicenze che, soprattutto in ambito professionale, aleggeranno sul conto dei nati Vergine, quest'ultimi sapranno fare orecchie da mercante e proseguire imperterriti sulla propria strada.

Tale determinazione aiuterà il segno di Terra a giungere a fine turno lavorativo col sorriso sulle labbra.

5° posto Scorpione: amicizie. D'accordo che il periodo, soprattutto sul versante monetario, non è dei più rassicuranti per il segno Fisso ma lo stesso potrà contare sulla presenza di una o più amiche fidate, le quali si riveleranno un metaforico solido bastone al quale aggrapparsi nei momenti bui.

6° posto Leone: lungimiranti. Anziché lanciarsi nello shopping compulsivo in questa giornata di fine mese, i felini potrebbero decidere di rimandare qualche acquisto a data da destinarsi, in quanto saranno propensi a procrastinare tali compere col proposito di spendere del denaro nella maniera più oculata e lungimirante possibile.

7° posto Acquario: collaborazioni. Il fronte delle alleanze e delle collaborazioni, ancor più per i nati Acquario che operano alle dipendenze altrui, sarà presumibilmente sotto la lente d'ingrandimento in questo martedì. Il segno d'Aria, difatti, sarà chiamato a valutare la valenza di alcune figure professionali con le quali lavora a stretto contatto e, ove necessario, fare dei piccoli test alle stesse.

8° posto Toro: decelerare. Giornata di giugno nella quale i nati sotto il segno del Toro potrebbero dover, volente o nolente, rallentare i ritmi nelle questioni pratiche, soprattutto per ciò che concernerà eventuali opere manutentive legate all'ambiente domestico. Qualora il nido reclamasse la loro attenzione, difatti, i nativi farebbero bene a chiamare un tecnico per le riparazioni, così da garantirsi un lavoro certosino e, al contempo, scongiurare lo stress.

9° posto Pesci: districarsi con eleganza. Per la seconda e terza decade dei nati Pesci gli spasimanti sentimentali non dovrebbero mancare in queste ventiquattro ore, mentre a venir meno sarà probabilmente la propensione del segno d'Acqua a far intendere prontamente agli stessi che non c'è trippa per gatti.

Con lo spirito diplomatico offuscato e una mente non troppo lucida, difatti, il dodicesimo segno zodiacale potrebbe ritrovarsi a dover accettare un invito a cena o un appuntamento poco gradito.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: dietrofront. Alcune scelte operate dai nati Capricorno nelle ultime tre settimane avranno buone chance di essere riesaminate con spirito critico in questa giornata di metà anno, col segno Cardinale che parrà propenso a ritornare inaspettatamente sui propri passi.

11° posto Ariete: rimandare a oltranza. Il neo del primo segno zodiacale in questo giorno d'estate sarà legato alla predisposizione a rimandare alcune attività in programma già procrastinate parecchie altre volte, quasi come se i nativi non avessero alcun desiderio di ultimarle una volta per tutte.

12° posto Gemelli: puntigliosi. Martedì durante il quale diversi comportamenti altrui potrebbero far storcere il naso ai nati Gemelli, i quali sembreranno divenire insolitamente puntigliosi con chicchessia, specialmente nella cerchia amicale.