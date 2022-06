Le previsioni dell'Oroscopo del 17 giugno esortano i Sagittario ad essere più pretenziosi. I Vergine sono piuttosto impegnati, mentre i Pesci devono liberarsi di alcune preoccupazioni.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: ci sono delle questioni burocratiche da valutare. La vostra mente è attanagliata da alcuni pensieri e preoccupazioni. Cercate di andare alla natura del problema e risolverlo.

11° Bilancia: scappare dinanzi le difficoltà non vi servirà assolutamente a nulla. Dal punto di vista sentimentale bisogna essere chiari.

Non state con qualcuno solamente per paura di restare da soli.

10° Toro: l'oroscopo del 17 giugno vi invita a essere un po' più riflessivi. Spesso tendete ad agire di impulso finendo per prendere delle decisioni troppo affrettate ed errate.

9° Vergine: giornata molto impegnativa quella odierna. Cercate di agire seguendo degli schemi, in modo da non tralasciare nessun particolare. Valutate attentamente le persone di cui vi circondate.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: non assumetevi responsabilità maggiori di quanto ne possiate sopportare. Non abbiate la pretesa di accollare tutto sulle vostre spalle perché questo è deleterio per voi e per gli altri.

7° Cancro: le opportunità vanno catturate al volo quando passano.

Dal punto di vista professionale ricordate che, se date la vostra parola, poi dovete mantenerla a tutti i costi.

6° Ariete: l'amore procede i maniera serena, tuttavia, potrebbe nascere qualche piccolo intoppo dovuto alle divergenze caratteriali. L'Oroscopo del 17 giugno vi invita ad essere più tolleranti.

5° Scorpione: sagaci e astuti, i nati sotto questo segno brilleranno per queste caratteristiche.

In amore dovete farvi scivolare di più le cose addosso, mentre in amore potete osare un po' in più.

Oroscopo 17 giugno primi quattro segni

4° in classifica Gemelli: attenti alle emozioni. Se non volete incorrere in qualche sgradevole discussione, forse è il caso che ponderiate attentamente le parole da dire. Nel lavoro dovete dimostrare buona volontà.

3° Leone: siete spigliati e risoluti nel lavoro, tutte caratteristiche che sicuramente vi arrecheranno dei vantaggi. I vostri colleghi potrebbero essere un po' invidiosi.

2° Sagittario: l'oroscopo del 17 giugno vi invita ad essere un po' più cauti nelle decisioni. Detto questo, però, il periodo è decisamente favorevole, pertanto, sfruttatelo per ottenere qualcosa in più a lavoro o dal partner.

1° Capricorno: grande risalita per i nati sotto questo segno. Siete in procinto di raggiungere le vette che vi siete prefissati, quindi, tenete gli occhi ben aperti perché il panorama sarà bellissimo.