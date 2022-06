L'oroscopo di mercoledì 15 giugno vedrà un Leone visionario e con grandi prospettive per la propria carriera professionale, mentre il Sole darà la spinta giusta ai nativi Gemelli per vivere al meglio la propria relazione di coppia. Ariete non dovrà perdere la calma in amore, considerato che la Luna sarà in quadratura, mentre i modi gentili dei nativi Vergine saranno piuttosto apprezzati. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 15 giugno.

Previsioni oroscopo mercoledì 15 giugno 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale in calo ora che la Luna si sposterà in quadratura.

Tra voi e il partner non tutto sembrerà andare per il verso giusto. Avrete bisogno di ridefinire i rapporti che avete con la vostra dolce metà, aprirsi sempre al dialogo, e non perdere mai la pazienza. Per quanto riguarda il lavoro invece sarete piuttosto precisi in quel che fate, cercando sempre di massimizzare i risultati. Voto - 6️⃣

Toro: ottimo cielo per voi per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere saranno in ottimo aspetto, e non mancheranno momenti di passione travolgente. Se siete single non sarà affatto un brutto periodo per provare a vivere nuove emozioni. Nel lavoro ricordatevi che non siete i soli responsabili dei vostri progetti, dunque la collaborazione sarà importante.

Voto - 8️⃣

Gemelli: state facendo passi da gigante in ambito lavorativo secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 15 giugno. Tra successi e importanti investimenti, questo periodo sarà molto importante per voi, e sarà dunque molto importante non fare scelte sbagliate. In amore riuscirete a riprendere in mano la vostra relazione di coppia, e tra voi e il partner ci sarà una maggiore intesa.

Questo Sole in congiunzione poi, vi darà la spinta giusta per amare con tutto voi stessi il partner. Voto - 9️⃣

Cancro: con questa Luna in Capricorno sarà meglio non dare inizio a inutili conflitti tra voi e la vostra anima gemella. Ricordatevi poi che Venere è ancora dalla vostra parte, dunque siate pazienti e comprensivi. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti sono in bilico al momento, e sarà necessario non fare passi falsi che possono compromettere settimane o mesi di lavoro.

Voto - 6️⃣

Leone: avere grandi prospettive in ambito lavorativo sarà sicuramente qualcosa di positivo. Con Mercurio in sestile vedrete lungo con i vostri progetti, ma dovrete essere anche in grado di concretizzarli. In amore siete sprovvisti di passione e romanticismo al momento, perché prima di tutto volete un rapporto basato sul dialogo e sul rispetto reciproco. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali che vedranno la Luna e Venere dalla vostra parte. Secondo l'oroscopo, mostrerete al meglio tutta la vostra gentilezza, che sarà apprezzata da tutti, incluso il partner. Per quanto riguarda il lavoro progetti e finanze non saranno messi benissimo, tanto che dovrete farvi venire in mente qualche idea davvero valida.

Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata di mercoledì non molto interessante per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in quadratura non vi metterà dell'umore adatto per dedicarvi al partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Sul fronte professionale le buone idee non mancheranno, e se saprete metterle in pratica, potreste ricavarne delle belle soddisfazioni. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale leggermente migliore secondo l'oroscopo di mercoledì 15 giugno. L'astro argenteo vi sorriderà dal segno del Capricorno, e tra voi e il partner sarà importante stabilire un dialogo costruttivo. Sul fronte professionale questo periodo non vi sembrerà coì stimolante, di conseguenza non sarete invogliati a raggiungere risultati migliori.

Voto - 6️⃣

Sagittario: configurazione astrale nel complesso positiva per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale vi sentirete in armonia con il partner, e saprete come gestire al meglio il vostro rapporto. Per quanto riguarda il settore professionale l'aiuto di Marte, Saturno e Giove sarà preziosissimo, e saprete gestire piuttosto bene i vostri progetti, nonostante Mercurio in opposizione vi procurerà qualche imprevisto. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di mercoledì ottima per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, ci penseranno la Luna e Venere a mettervi a vostro agio con la vostra fiamma. Non abbiate paura dunque di mostrare le vostre emozioni. Sul fronte professionale vi piacerebbe poter fare le cose con cura e cercare di massimizzare i risultati, ma con questo cielo a volte bisogna fare dei sacrifici e accontentarsi di risultati più mediocri.

Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale in lieve ripresa grazie alla Luna in sestile. Certo, tra voi e il partner ci saranno ancora tante cose da sistemare, ciò nonostante potreste essere sulla buona strada per recuperare terreno. Sul fronte professionale sarete sempre sul pezzo grazie alla presenza di Marte, Giove, Mercurio e Saturno, tutti nel vostro cielo. Raggiungere i risultati sperati con i vostri progetti sarà sempre possibile. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale in miglioramento a partire da questa giornata. Single oppure no, avrete nuovamente il sostegno della Luna, oltre a quello di Venere in sestile. Per quanto riguarda i sentimenti dunque, single oppure no, saprete come fare breccia nel cuore della persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade. Sul fronte professionale, anche se state andando molto bene, meglio fare attenzione agli imprevisti di Mercurio in quadratura. Voto - 8️⃣