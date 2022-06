Le previsioni dell'oroscopo del 2 luglio invitano i Gemelli a osare un po' di più in amore, il periodo è davvero florido. I Bilancia devono essere pazienti, mentre gli Ariete più riconoscenti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: cercate di avere pazienza. Non siate troppo frettolosi, soprattutto quando si tratta di raggiungere dei risultati sperati. Non si mette fretta alla perfezione.

11° Ariete: l'Oroscopo del giorno 2 luglio invita i nati sotto questo segno ad essere più riconoscenti per le cose che si posseggono. Non perdete tempo a inseguire ciò che non vi appartiene.

10° Capricorno: giornata di valutazioni per quanto riguarda il lavoro. I nati sotto questo segno stanno vivendo una fase di transizione importante, allargate i vostri orizzonti.

9° Pesci: nella vita è importante essere capaci di gestire al meglio il tempo che avete a vostra disposizione. Non siate troppo logorroici e impegnatevi di più per realizzare i vostri sogni.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: in amore e nel lavoro è necessario essere dediti e concentrarsi. Le soddisfazioni arrivano, ma bisogna essere un po' più pazienti.

7° Sagittario: buon momento per iniziare delle nuove conoscenze. Se non sapete bene in che direzione orientare i vostri interessi, allora è il caso di lasciarsi guidare di più dal cuore e meno dalla mente.

6° Leone: l'oroscopo del 2 luglio vi invita a prendervi una piccola pausa. Siete un po' stanchi e affaticati, pertanto, avete bisogno di un po' di tempo libero. Cercate di essere attenti sul lavoro.

5° Toro: questo è un periodo molto importante per voi. State per raggiungere dei traguardi, pertanto, non potete permettervi degli errori.

Occhi aperti per quanto riguarda le nuove occasioni in arrivo entro la metà di questo mese.

Oroscopo segni fortunati del 2 luglio

4° in classifica Vergine: un progetto importante al quale state lavorando da tempo potrebbe andare in porto. Riflettete attentamente sui pro e i contro di un'iniziativa e ricordatevi di essere pazienti.

3° Acquario: non siate troppo rigidi con voi stessi e con gli altri. Dal punto di vista sentimentale dovete essere un po' più flessibili. Apritevi anche a nuove iniziative che potrebbero rivelarsi davvero stimolanti.

2° Cancro: l'oroscopo del giorno 2 luglio denota l'inizio di una fase ascendente per quanto riguarda il lavoro. Non siate troppo severi con voi stessi e con gli altri e imparate a mettere da parte l'orgoglio.

1° Gemelli: questo è un ottimo momento per risolvere le questioni in sospeso. Se siete alla ricerca di una novità, essa potrebbe arrivare molto presto, non lasciatevi sfuggire delle occasioni in amore.