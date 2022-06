L'oroscopo di mercoledì 29 giugno vedrà una forte Venere per il segno dell'Acquario, che continuerà a vivere forti emozioni in amore, mentre una Luna nuova in Cancro permetterà ai nativi del segno di dare la giusta spinta alla propria vita sentimentale. Gemelli continuerà a essere punto fermo al lavoro, grazie alle sue incredibili capacità, mentre Pesci cercherà di portare equilibrio nella propria relazione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 29 giugno.

Previsioni oroscopo mercoledì 29 giugno 2022 segno per segno

Ariete: parte centrale della settimana che purtroppo vedrà un cielo non all'altezza delle vostre aspettative. In amore, single oppure no, la Luna sarà in quadratura, e il vostro atteggiamento da romanticone potrebbe spesso essere frainteso. Cercate di essere più precisi e diretti in questo. Nel lavoro invece sarà una giornata molto fortunata, con risultati spesso più che soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Toro: vita sentimentale favorevole secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. L'astro argenteo sarà dalla vostra parte, e non vi farete mancare niente per vivere al meglio la vostra relazione di coppia. Se siete single vi piacerebbe incontrare vecchi amici, e riprendere i rapporti.

Nel lavoro se non mollerete alle prime difficoltà, i vostri sforzi saranno presto premiati. Affidatevi quindi a Urano nel segno per portare avanti i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo davvero coinvolgente in ambito amoroso. Secondo l'oroscopo, Venere vi regalerà intense emozioni. Se siete single siete in compagnia di stelle che favoriscono un interessante evoluzione sentimentale, razionale e costruttiva con la persona che vi piace.

In ambito lavorativo sarete ancora un punto fermo. Le vostre idee saranno davvero interessanti, e potrete svilupparle senza troppe difficoltà. Voto - 8️⃣

Cancro: potrebbe essere un buon momento per lasciarsi andare in ambito amoroso. Single oppure no, la Luna sarà dalla vostra parte, e potrete dare maggiore sfogo alla vostra vita amorosa se volete.

Per quanto riguarda il lavoro, cercare di essere critici per ogni cosa potrebbe essere controproducente, colpa di Marte e Giove che porteranno numerose difficoltà. A volte dovrete accontentarvi dei risultati che raggiungerete. Voto - 7️⃣

Leone: giornata piuttosto interessante per quanto riguarda i sentimenti. Preparatevi a vivere al meglio quest'estate sul fronte amoroso, perché con Venere in sestile avrete molti sereni momenti da condividere con la persona che amate, e che potrebbero rafforzare il vostro legame. Sul fronte professionale dovrete riuscire a conciliare i vari impegni che avrete in questo periodo e portarli a termine, e con astri come Mercurio, Marte e Giove favorevoli, non dovreste avere particolari difficoltà.

Voto - 8️⃣

Vergine: questa Venere in quadratura striderà con la Luna in sestile secondo l'oroscopo di lunedì. Single oppure no, i vostri sentimenti saranno confusi, e la persona che amate potrebbe spesso fraintendervi. Per quanto riguarda il lavoro questa potrebbe essere una giornata produttiva se riuscirete a dimostrare le vostre abilità. Attenzione però a stelle come Mercurio, in quadratura dal segno dei Gemelli. Voto - 6️⃣

Bilancia: periodo pieno di cose da fare in ambito lavorativo, e questo cielo non sarà estremamente favorevole. Mercurio vi aiuterà a essere organizzati, ma con Marte e Giove negativi, dovrete cercare di essere precisi in quel che fate. In amore fate attenzione a questa Luna in quadratura, che potrebbe rendervi più impulsivi nei confronti del partner.

Se siete single moderate il vostro atteggiamento quando siete davanti alle persone a cui più tenete. Voto - 7️⃣

Scorpione: in amore potrebbe essere importante fare qualche piccola valutazione per vivere al meglio il vostro rapporto. La Luna in trigono vi aiuterà a capire come accrescere l'intesa tra voi e il partner. Se siete single e siete in rapporti con qualcuno, questa giornata potrebbe essere interessante per consolidare questo legame. Nel lavoro meglio tenere i piedi per terra, e non chiedere troppo dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale poco soddisfacente per quanto riguarda i sentimenti. Secondo l'oroscopo di mercoledì 29 giugno, i rapporti con il partner non saranno così intensi, e avrete bisogno di ritrovare la giusta armonia.

Se siete single attenzione soprattutto al vostro atteggiamento. In ambito professionale lavorerete con una certa precisione grazie a Marte e Giove, ma attenzione agli imprevisti di Mercurio. Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali non molto convincenti in questa giornata. La Luna sarà in opposizione, e farete fatica a vivere al meglio la vostra relazione di coppia. Se siete single forse non sarete così bravi per quanto riguarda i sentimenti, ma con gli amici ve la caverete bene. Nel lavoro Marte e Giove potrebbero farvi sentire fuori posto, ma in ogni caso, dovrete impegnarvi al massimo per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Acquario: periodo più che soddisfacente sul fronte amoroso per voi nativi del segno.

Venere in trigono dal segno dei Gemelli vi permetterà di vivere forti emozioni insieme al partner, e non vi farete mancare nulla per essere felici insieme. Per quanto riguarda il lavoro avrete una certa professionalità in quel che farete, da riuscire a convincere colleghi e superiori. Voto - 9️⃣

Pesci: la Luna in trigono dal segno amico del Cancro vi aiuterà a portare maggiore equilibrio nella vostra relazione di coppia, ma attenzione a Venere in cattivo aspetto, che non porterà tanta passione. Sul posto di lavoro ogni tanto potrebbe accadere qualche imprevisto, ciò nonostante, mantenendo la concentrazione, potreste riuscire a ottenere buoni risultati. Voto - 7️⃣