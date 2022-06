Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 1 luglio, i nati sotto il segno dei Pesci devono osare. I Capricorno hanno la testa altrove, mentre i Leone hanno qualche ripensamento su alcune decisioni prese di recente. Non è mai troppo tardi per tornare indietro.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: in questo periodo avete un po' la testa da un'altra parte. Cercate di essere più risoluti e di trovare le soluzioni giuste anche dinanzi i problemi più complessi.

11° Gemelli: nella vita è importante essere versatili. Cercate di non abbattervi e di non impelagarvi in faccende troppo complesse.

Ricordate che la miglior cosa è sempre la semplicità.

10° Leone: l'amore procede abbastanza bene, ma se non siete convinti di alcune decisioni prese, è il caso di fare qualcosa. L'Oroscopo del giorno 1 luglio vi invita ad essere più scaltri.

9° Acquario: buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Sul lavoro, invece, potrebbe esserci qualche piccolo intoppo. Cercate di non prendere delle decisioni in maniera troppo frettolosa.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: giornata di alti e bassi per quanto riguarda la sfera professionale. Cercate di mantenere la calma e di non lasciarvi trasportare troppo dalle emozioni.

7° Toro: in amore e nel lavoro è necessario mantenere alta la concentrazione.

Dal punto di vista sentimentale, però, è bello anche lasciarsi andare in certi casi.

6° Scorpione: di solito non vi aprite in amore se prima non avete tutte le certezze. Talvolta, però, bisogna fare anche un salto nel vuoto per capire come andrà a finire e non avere rimpianti.

5° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo dell'1 luglio denotano l'inizio di un momento molto interessante per voi.

Tenete alto l'umore e, soprattutto, l'attenzione per quanto riguarda la sfera professionale.

Oroscopo segni fortunati del 1 luglio

4° in classifica Cancro: non siete particolarmente loquaci in questo periodo, tuttavia, è il caso di fare qualcosa per rimediare. Il periodo è positivo, ma spetta solo a voi capire cosa fare.

3° Vergine: cogliete al volo le occasioni che si presenteranno sul vostro cammino.

Non siate troppo severi e rigidi con voi stessi. Se ci sono delle novità all'orizzonte, approfittatene.

2° Bilancia: giornata molto produttiva. Cercate di svolgere tutto entro la mattina, in modo da avere il resto della giornata un po' più libero per badare a faccende personali.

1° Pesci: le stelle sono brillanti per quanto riguarda la giornata di oggi. Approfittatene per mettervi in gioco e non abbiate paura di osare. In amore bisogna essere audaci.