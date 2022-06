L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'8 giugno 2022. In evidenza in questo contesto sono i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

A fare da bilanciere tra segni positivi, neutrali e negativi sarà in parte la Luna, nel frangente in entrata nel segno della Bilancia. Tra i migliori in assoluto nella sestina in analisi, senz'altro Bilancia con, a breve distanza, Capricorno e Pesci considerati entrambi in giornata da cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 8 giugno consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali dell'8 giugno, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: 'top del giorno'. Con la Luna nel segno, questo mercoledì in campo sentimentale potrete brillare di una luce speciale. Comprenderete le persone care anche con il cuore e saprete andare loro incontro. Accettate l’invito e l’amicizia di persone nuove, con cui vi condividere interessi e hobby interessanti. Nel lavoro intanto, Mercurio e Plutone entrambi favorevoli promettono una forte spinta creativa e la capacità di cogliere con abilità le buone occasioni che vi verranno incontro. In amore, se Cupido dovesse colpirvi con la sua fatidica freccia nel vostro ambiente lavorativo, agite con somma attenzione e riservatezza. Dedicate se possibile del tempo ad una disciplina spirituale: vi aiuterà a sintonizzarvi con la vostra più profonda essenza e affrontare ogni problema.

Scorpione: ★★★★. Giornata forse un po' monotona ma decisamente buona. Non siete certo i tipi che si abbandonano a sogni ad occhi aperti ma, merito della Luna in Bilancia, qualcosa forse renderà più flessibile il vostro modo di fare. Che ne direste di sorprendere chi avete accanto? Magari dando la stura alla vostra spesso camuffata spontaneità?

Fatelo! Nel lavoro, un personaggio alquanto ostile non aiuterà certo ad avere una mente veloce e pronta. Pazientate, perché riuscirete ugualmente a risolvere ogni questione. In amore sta per arrivare una ventata di passionalità: era proprio quello che vi ci voleva per rivitalizzare la vostra relazione di coppia. I single realizzeranno un loro sogno (prima o poi...).

Se per caso doveste sentirvi stanchi o sfibrati, non pensateci su due volte e passate un po’ del vostro tempo nella bellezza e nella quiete della natura.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo dell'8 giugno predice una fase poco positiva: il sottotono questo mercoledì potrebbe avere la meglio! Non vi lamentate di quello che certamente non riuscirete a fare, ma concentratevi un po' di più mettendo attenzione su quello che dovrà accadere di piacevole prossimamente. Non siate timidi e neanche riservati. Coinvolgete gli amici in un progetto che vi sta a cuore e a cui pensate da tempo. Nel lavoro approfittate della giornata di routine per liberarvi delle incombenze o meditare su alcune questioni che ritenete necessitano di revisioni o correzioni importanti.

In amore invece, giornata dolce e forse un pochino spigolosa. Cercate di barcamenarvi al meglio. Non rispondete alle provocazioni e mantenete la calma. La forma è buona ma occhio all’alimentazione: rischiate un eccessivo accumulo di peso.

Oroscopo e stelle dell'8 giugno, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Periodo davvero splendido per fare qualsiasi cosa abbiate in mente. In questo momento, con la Luna nel segno della Bilancia che crea uno stupendo trigono al vostro Plutone, vivrete tanti momenti molto intensi, soprattutto nella vita di coppia. Sfoggerete anche parole e gesti così romantici che vi sembrerà di vivere in un bel giardino fiorito. Nel lavoro, un collega (o una persona interessante) vi farà proposte, spacciandole per uniche e originali, ma voi capirete fin da subito che non valgono granché.

In amore, corpo e anima vibreranno sulla stessa lunghezza d’onda, grazie alle attenzioni passionali del partner, ma anche alle romantiche occasioni che insieme saprete amalgamare. Se aveste esigenza di quiete, silenzio, pace interiore, avvicinatevi a delle discipline fisico-spirituali, tipo lo yoga. Vi aiuteranno a essere equilibrati, anche nella vita di tutti i giorni.

Acquario: ★★. Giornata decisamente fuori dalle attese, purtroppo. Il vostro Saturno si troverà sotto quadratura da Mercurio e questo non farà certo bene al segno e, di riflesso, a voi stessi. Se avete programmato una uscita pomeridiana, siate prudenti. Con Mercurio ostile, farete bene a far guidare qualcun altro, mentre voi penserete solo a stare tranquilli.

Questo stato di cose (Saturno contro) potrebbe amplificare la tendenza ad un eccessivo elucubrare. Siate più radicati a terra. A volte, di fronte ad un ostacolo, lasciare spazio alle idee altrui può tornarvi vantaggioso. Siate dunque più disponibili all’ascolto. In amore vivrete dei momenti abbastanza piacevoli nella vita di coppia, anche se negli ultimi tempi il dialogo è stato scarso e l’intesa in generale un po’ a terra. La Luna invece, con la sua azione rigeneratrice, promette ottime energie e, nel caso ne spendiate troppe, di ricaricarvele in poco tempo.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 8 giugno, promette una scintillante giornata in amore. Ogni tassello riprenderà il proprio posto originale, o quantomeno il posto che riterrete giusto per voi.

Con l’appoggio della Luna in Bilancia, acquisterete autorevolezza e audacia: favorite tutte le iniziative in ambito professionale e finanziario. Vi attendono conferme da parte dell’ambiente, successi a tutto tondo e bella serenità nella vita di tutti i giorni. Giornata ideale per rilassarsi, per dedicare del tempo a voi stessi e ai vostri hobby. Il fronte finanziario traballa? Correte ai ripari eliminando gli sprechi! Non mettete in gioco tutte le vostre energie per conquistare un collega affascinante sì, ma superficiale e soprattutto impegnatissimo. Tante le carte da giocare per valorizzare le vostre iniziative: non mancherà neanche una certa audacia nel proporre soluzioni geniali e innovative. Potrete esprimere quindi il meglio di voi stessi.