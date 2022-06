La seconda settimana del mese di giugno sta entrando lentamente nel vivo e porta con sé novità e cambiamenti per tutti i segni. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'oroscopo del 7 giugno 2022 con le novità e i cambiamenti dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore la giornata potrebbe segnare un momento favorevole, in particolare per le nuove relazioni. Se portanti avanti un progetto da un po', in questi giorni darete ancora di più.

Toro: per i sentimenti, con la Luna favorevole, si potrà finalmente concretizzare un rapporto.

La situazione generale è interessante. Nel lavoro ci sono alcune divergenze economiche da dover rivedere.

Gemelli: a livello amoroso sarà importante affrontare un discorso che avevate rimandato. Meglio evitare le provocazioni. Nel lavoro non mancherà qualche dubbio, ma le cose andranno meglio con il passare dei giorni.

Cancro: in amore la giornata porta qualcosa in più, avrete la possibilità di mettere a punto delle nuove conoscenze. A livello lavorativo, se dovete iniziare qualcosa di importante, agite adesso.

Leone: per i sentimenti la situazione è interessante, le relazioni al momento vanno meglio. Se una storia è in crisi aspettate qualche giorno prima di intervenire. Nel lavoro Giove aiuta, le cose vanno bene ma occorre agire con calma.

Vergine: in amore è una giornata favorevole, il momento è da sfruttare. Nel lavoro siete in recupero, il periodo vi permette di organizzare diverse cose.

Previsioni e oroscopo del 7 giugno 2022: la seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso, anche se il nervosismo ma non manca, dovete portare avanti progetti di coppia. Nel lavoro sono possibili nuovi investimenti, sarà importante evitare però gli azzardi.

Scorpione: per i sentimenti è una giornata non esaltante, ci vorrà un po' di pazienza nell'affrontare le questioni. Nel lavoro meglio evitare passi falsi, se siete in attesa di qualcosa di nuovo ora sarà possibile ottenerlo.

Sagittario: in amore potreste anche pensare di chiudere una storia. In quelle coppie che c'è stato un problema in passato, ora si potrà recuperare.

Nel lavoro nuove cose da fare, siete comunque in crescita.

Capricorno: a livello amoroso la Luna nel segno porta nuove emozioni, in particolare se una storia è nata da poco. Nel lavoro alcune questioni si sono bloccate, dovete rivedere alcune questioni al momento importanti.

Acquario: a livello sentimentale, se ci sono stati problemi sarà ora possibile recuperare. Una persona vi aiuterà. Nel lavoro c'è da programmare il vostro futuro, iniziate fin da ora.

Pesci: in amore occorrerà fare chiarezza in questo momento, avrete la possibilità comunque di superare alcune questioni. Nel lavoro coloro che hanno un'attività in proprio avranno la possibilità di ottenere nuove proposte. Attenzione a dei momenti di stanchezza.