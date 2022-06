Secondo l'oroscopo del mese di luglio 2022, i nati sotto il segno del Cancro devono essere più accondiscendenti. I Capricorno sono favoriti, mentre gli Ariete devono essere cauti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: la parte iniziale del mese di luglio 2022 sarà un po' contorta secondo l'Oroscopo. Da metà, però, potrete rifarvi, ma dovete andarci cauti. Ricordate che nella vita non si può avere tutto e subito e gli intoppi sono da mettere in conto.

11° Vergine: malgrado questo sia un periodo positivo per voi, il vostro stato d'animo è un po' turbato.

Cercate di non essere troppo rigidi nel lavoro. Ricordate che è necessario mettersi in gioco e non lasciare nulla al caso.

10° Toro: la fortuna potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo. Le prime settimane del mese potrebbero essere un po' più complesse. Sentite l'esigenza di una vacanza, ma per molti manca ancora un po' di tempo. Cercate di darvi da fare per sbrigare quanto prima le faccende burocratiche.

9° Acquario: in amore ci sono delle cose da rivedere. Quello di luglio potrebbe essere un mese estremamente favorevole per voi, ma dipenderà da come affronterete le cose che vi capiteranno. Nel lavoro è importante non farsi mettere i piedi in testa da nessuno.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: questo sarà un mese un po' ballerino per i nati sotto questo segno. Il vostro umore fa su e giù. La parte iniziale sarà un po' più tormentata, ma verso la fine vedrete che riuscirete ad ottenere delle soddisfazioni importanti.

7° Scorpione: l'oroscopo del mese di luglio 2022 denota un periodo estremamente produttivo per voi.

Anche se l'estate rallenta un po' alcuni ritmi, per voi si prospettano momenti davvero di fuoco. Anche in amore ci sono delle novità all'orizzonte.

6° Gemelli: allargate la vostra mente e non permettete a nessuno di ostacolare i vostri desideri. Approfittate di questi mesi estivi per riflettere su quello che volete davvero da voi stessi e dalla vita, in modo che da settembre sarete già preparati.

5° Cancro: interessanti novità sul fronte professionale. In questo mese è previsto l'ingresso di denaro, anche inaspettato. Dal punto di vista delle relazioni di coppia, invece, cercate di essere un po' più accondiscendenti.

Segni fortunati del mese di luglio 2022

4° in classifica Leone: i nati sotto questo segno si manterranno piuttosto stabili per tutto il mese di luglio 2022. L'Oroscopo vi invita a fare qualcosa per movimentare un po' di più le vostre giornate. Soprattutto verso la fine del mese ci saranno novità.

3° Bilancia: l'estate inoltrata stimolerà la vostra mente e vi spingerà a cimentarvi in nuovi progetti. Cercate di non lasciare nulla al caso e impegnatevi allo scopo di conseguire gli obiettivi che vi siete prefissati.

Chi insiste, conquista.

2° Pesci: in questo periodo della vostra vita siete molto favoriti per quanto riguarda l'amore. Cercate, però, di non perdere la pazienza. Potrebbe nascere qualche piccolo intoppo, ma voi non temete, c'è sempre tempo per migliorare e per rimediare agli errori commessi.

1° Capricorno: questo è sicuramente il vostro mese. Alcuni progetti lavorativi che avevate in cantiere potrebbero presto vedere la luce. Ad ogni modo, siate pazienti e non prendete decisioni troppo affrettate. Buon momento anche per i rapporti di coppia.