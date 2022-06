L'oroscopo del fine settimana che va dall'11 al 12 giugno prevede uno Scorpione discreto in amore grazie alla Luna in congiunzione, mentre Cancro sarà in gran forma e palpitante d'amore. Leone dovrà imparare a gestire le proprie emozioni, mentre per l'Acquario ci saranno discrete opportunità lavorative. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dall'11 al 12 giugno.

Previsioni oroscopo weekend 11-12 giugno 2022 segno per segno

Ariete: fine settimana tutto sommato discreto in amore per voi. Che siate single oppure no, la vostra simpatia e allegria sarà ben vista dalle persone che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda il lavoro non sorvolerete su nessun dettaglio, e i vostri progetti prenderanno la giusta direzione. Voto - 8️⃣

Toro: periodo in calo per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna in opposizione, ma questo non vorrà dire che tra voi e il partner le cose andranno male. Può succedere infatti di avere qualche discussione, l'importante sarà saperla risolvere con maturità. Sul fronte lavorativo Mercurio porterà armonia nei vostri progetti, e con i colleghi andrete molto d'accordo. Voto - 7️⃣

Gemelli: settore professionale che andrà avanti senza troppe difficoltà secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Dai vostri colleghi inoltre potreste prendere in considerazione idee davvero interessanti, molto utili per portare avanti i vostri progetti.

In amore sarà un fine settimana discreto per voi e il partner, proprio per questo non aspettatevi grandi dosi di romanticismo. In ogni caso, sarete comunque piuttosto soddisfatti del vostro rapporto. Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna e Venere riempiranno il vostro cuore di allegria e amore secondo l'oroscopo. Sarete in gran forma e palpitanti insieme al partner, e avrete sempre una buona idea da condividere con la vostra fiamma.

Per quanto riguarda il lavoro si farà sentire una certa pigrizia in questo weekend, con evidenti difficoltà a portare avanti i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali difficili per quanto riguarda i sentimenti per voi. Single oppure no, quando la Luna e Venere sono contro di voi, cercare di risultare simpatici agli occhi della persona che amate non sarà affatto semplice.

Sul fronte professionale ultimamente siete troppo distratti, ma per fortuna questo non inciderà più di tanto sui risultati. Voto - 6️⃣

Vergine: weekend davvero sereno per quanto riguarda i sentimenti. Vi sentirete attratti e amati in amore, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voi single potreste riuscire anche a fare colpo. Nel lavoro meglio non chiedere troppo al momento, anche se con Mercurio in trigono sarà possibile cercare di ottenere qualcosa di buono. Voto - 8️⃣

Bilancia: il legame con il partner sarà forte e stabile secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Questo cielo non sarà particolarmente influente al momento, ciò nonostante sarete in grado di regalare un’emozione alla persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro vi mancherà quel pizzico di creatività che potrebbe darvi un aiuto concreto con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale in lieve miglioramento grazie alla Luna nel segno. Questo fine settimana potrebbe rappresentare l'inizio di una ripresa in amore, ma dovrete essere pazienti e mostrare maturità e responsabilità nei confronti del partner. Sul fronte lavorativo sarete un po’ afflitti dalla noia, e ciò potrebbe influire sul vostro rendimento. Voto - 6️⃣

Sagittario: configurazione astrale positiva nel corso del prossimo fine settimana. In amore, single oppure no, godrete di un cielo abbastanza sereno per godere di momenti splendidi insieme alla persona che vi piace, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Sul fronte professionale vorreste migliorare le vostre competenze, e con Marte e Giove in buon aspetto sarà possibile. Voto - 8️⃣

Capricorno: ottimo fine settimana per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Venere porterà passione e romanticismo tra voi e il partner, mentre la Luna vi darà una marcia in più, pronti a condividere tutto di voi. Sul fronte professionale sarete pronti a impegnarvi con Mercurio favorevole, ma in ogni caso meglio partire con aspettative basse. Voto - 7️⃣

Acquario: vita di coppia non molto coinvolgente in questo weekend. Sarete alla ricerca di risposte in amore, ma con questo cielo non tutto andrà per il verso giusto. Per quanto riguarda il lavoro invece ci saranno discrete opportunità, che dovrete essere pronti a cogliere al volo.

Voto - 6️⃣

Pesci: periodo davvero affascinante per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna e Venere in buon aspetto, single oppure no, vi sentirete spesso a vostro agio con le persone che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo il vostro entusiasmo è da sempre alto, e riuscire a mettere a segno buoni risultati non farà altro che rendervi più felici. Voto - 8️⃣