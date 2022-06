Venerdì 10 giugno troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno della Bilancia, nel frattempo Urano, il Nodo Nord, Mercurio e Venere risiederanno nell'orbita del Toro. Il Sole, invece, permarrà nel domicilio dei Gemelli, così come Marte insieme a Giove continueranno la sosta in Ariete. Nettuno, in ultimo, proseguirà il transito in Pesci come Saturno resterà stabile in Acquario e Plutone rimarrà nel segno del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Pesci, meno roseo per Cancro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Ariete: lavoro top.

Le ostilità lunari e plutoniane non dovrebbero scalfire minimamente la vigorosità del duetto Marte-Giove nella loro orbita, binomio che potrebbe permettere al segno di Fuoco di togliersi qualche ghiotta soddisfazione questo venerdì sul fronte professionale.

2° posto Pesci: attrazioni. Nella giornata che precede il weekend, il terzo segno d'Acqua avrà ottime chance di sentirsi visceralmente attratto da una persona che conosce da parecchio tempo, come un collega o un vecchio amico. Il parterre planetario, capitanato da Mercurio e Venere in felice aspetto, suggerirà ai nativi di fare il primo passo in tal senso.

3° posto Leone: focus relazionale. L'inizio del moto retrogrado saturniano e il quadrato che il Nodo Nord e Urano formeranno con lo stesso spingerà, con ogni probabilità, i felini ad analizzare con maggiore attenzione i loro rapporti col prossimo.

Ad essere interessata a tale focus relazionale, nel corso di questa giornata primaverile, sarà la prima decade che dovrà provare a osservare il tutto con distacco.

I mezzani

4° posto Bilancia: schietti. Ottime le effemeridi di queste ventiquattro ore per i nati Bilancia che vorranno liberarsi di un peso sulla stomaco, specialmente in ambito familiare dove il loro mood schietto gli permetterà di uscire finalmente da alcune metaforiche gabbie costrittive.

5° posto Acquario: affetti in primo piano. Se da una parte le beghe lavorative e qualche screzio relazionale tenteranno probabilmente di minare il tono umorale del quarto segno Fisso, dall'altra parte i nativi si renderanno conto di poter contare questo venerdì sull'affetto delle persone care.

6° posto Gemelli: focus sulla fiducia.

Prima della Superluna in Sagittario del 14 giugno, i nati Gemelli saranno, c'è da scommetterci, chiamati a far attenzione di riporre la loro fiducia in persone che davvero la meritano, soprattutto al lavoro dove le alleanze risulteranno fondamentali a breve.

7° posto Toro: confusi. Le certezze monetarie e domestiche del primo segno di Terra potrebbero traballare non poco in questa giornata di metà mese, coi nativi che si sentiranno insolitamente confusi e un pizzico spaesati. A tal proposito, sarà bene che gli stessi evitino di prendere qualsiasi decisione e, al contempo, rimandino eventuali dialoghi chiarificatori.

8° posto Vergine: forze residue. Recarsi nel luogo di lavoro, dopo i turni stressanti ed energeticamente dispendiosi delle ultime settimane, non sarà presumibilmente una passeggiata per il segno Mobile ma, malgrado ciò, i nativi racimoleranno ogni energia residua pur di non sfigurare dinanzi a capi e colleghi.

9° posto Scorpione: tutto e subito. Lo Stellium nell'amico/nemico Toro e il binomio Plutone-Saturno che camminerà all'indietro fomenteranno, con buona probabilità, l'impazienza di casa Scorpione in questa giornata di giugno, soprattutto nel ménage amoroso dove saranno indotti a bruciare le tappe.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: maldicenze. Alcune controverse scelte professionali operate dai nati Capricorno, specialmente dai primi due decani, negli ultimi mesi potrebbero dare adito questo venerdì a qualche pettegolezzo poco soft nei loro riguardi. Lavoro in stand-by.

11° posto Sagittario: la ruota del criceto. Asfissiati dalla solita routine e/o scoraggiati da un peso forma che tarda a giungere, i nati Sagittario avvertiranno probabilmente la sgradevole sensazione di vivere gli stessi eventi esistenziali in maniera ciclica senza, però, avere dalla loro la forze di mutarli positivamente.

12° posto Cancro: letargici. Tipica giornata dove il segno d'Acqua vorrebbe vestire i panni di una lucertola o una marmotta, così da entrare in letargo e accantonare momentaneamente tutte le ansietà legate alla sfera finanziaria e familiare. Essendo umani, però, ciò non sarà possibile ma una piccola oasi rigenerativa potrebbero ugualmente trovarla concedendosi una capatina in beauty farm.